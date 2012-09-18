Большой провал закона о языках

Языковой закон наконец-то стал вызывать позитивные эмоции. Если раньше говорилось исключительно об угрозах для украинского языка, политических играх и даже сепаратизме, то теперь лично у меня "сверхдемократичные" нормы скандального документа не вызывают ничего, кроме смеха. За это большое спасибо власти буковинского села Тарасовцы.



Там, напомню, на прошлой неделе произошло воистину историческое для молодого документа событие. Региональным в конкретно взятом населенном пункте Украины, по-моему, впервые, был признан не русский язык. Правда, тут же и началось веселье. Во-первых, местные власти не определились, какой же язык они делают региональным – молдавский или румынский. И все равно, что первый из них (и это, точно знаю, признают и в самой Молдове) является всего лишь диалектом второго, не слишком отличным от оригинала. Суть в том, что разгорелись нешуточные дискуссии, кому идти навстречу – молдаванам или румынам. И в итоге "региональным" стала совсем уж какая-то химера – румынский (молдавский) язык.



Во-вторых, оказалось, что даже в отдельно взятом селе нет единства в вопросе официального языка. В частности, родители многих детей хотят, чтобы они учились на украинском. Понимают, наверняка, куда им идти дальше со своим румыно-молдавским... В общем же, итог интересный – законом воспользовались, а какой в этом смысл, и сами не сообразили.



Почему среди всех решений по региональному языку так выделяется село Тарасовцы? Мне кажется, там создан интереснейший прецедент, который может показать всей нашей стране разницу между красивыми декларациями и мишурой, которая сопровождала принятие языкового закона, и действительностью. Ведь с одной стороны в этой ситуации все классно – люди делают официальным язык, на котором разговаривают. И в русификации их, к тому же, не обвинишь. Но в действительности ситуация оказывается совершенно дурацкой – местные жители не то, что не решили, нужен ли им региональный язык, они еще и не определились, каким он должен быть. И создали какую-то непонятную румыно-молдавскую конструкцию, которая существует только в их головах. Ведь смешно же получается.



Но, кроме смеха, есть и другой момент. Прецедент на Буковине, кажется, показывает всю, извините, пустопорожность языкового закона в плане действительной защиты пресловутых региональных языков. Конечно, пример получился крайний и практически анекдотичный, но ведь часто именно такое доведение до абсурда открывает истинное значение чего-то раздутого. И именно в связи с этим хочется задать давно назревший вопрос жителям "официально русифицированных" городов Украины: скажите, пожалуйста, что изменилось в вашей жизни после того, как русский язык стал официальным? А помните ли вы, что во многих ваших регионах несколько лет назад местные власти принимали фактически идентичное решение? Что изменилось с тех пор и, самое главное, зачем было делать русский язык дважды региональным?



Недавно, в начале этого месяца, я ехал в поезде на родной Донбасс и, так уж получилось, вмешался в дискуссию на данную тему. Мои соседи по купе очень радовались новому статусу русского языка, вот только ни на один из вопросов, указанных выше, никто толком ответить не смог. Было много пафоса в стиле "мы же русскоязычные" и "нас в Украине большинство", но никто не сказал, какие конкретные изменения произошли в их жизни, и чего вообще они ждут от региональных языков.



Да и вообще, признаюсь честно, я совершенно не против ни региональных, ни даже нескольких государственных языков. Более того, я русскоязычный, и уж точно не могу быть сторонником каких-либо притеснений "родной речи". И украинский я вовсе не считаю самым главным атрибутом нашей политической нации, слишком уж она разнообразна и неоднородна в культурном плане. Вот только очевидно другое – украинский язык в нашей стране находится не в самом лучшем положении. А еще, самое главное, если он потеряет статус единственного государственного, Украину ждут очень большие проблемы. В раскол, честно говоря, не верю, но вот серьезное противостояние гарантировано. Очередной масштабный конфликт на культурной почве, созданный искусственно. А ведь подобных противостояний у нас и так слишком много.



А теперь самый главный вопрос. Скажите, на фоне смешного случая на Буковине и дважды регионального русского в ряде городов Восточной Украины, стоят ли все эти весьма сомнительные достижения языкового закона тех негативных последствий, которые он уже принес и еще может принести? Стоит ли закон того, что он практически полностью разрушил мощное, но неустойчивое чувство единства всех украинцев, которое появилось во время Евро-2012? Ответы, кажется очевидны.



Так что остается лишь надеяться, что румыно-молдавский языковой анекдот подвигнет к выводам и других людей, которые оказались в плену рассказов о демократичности и обеспечении прав человека, которые якобы гарантирует скандальный документ. Для того, чтобы сделать выводы, достаточно спросить: а чем же закон о языках улучшил мою жизнь уже сегодня?

фото: Главред, accept.am