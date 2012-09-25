Больная и некрасивая Украина

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
25 сентября 2012, 10:30

Украина получила очередной серьезный удар по своему имиджу.

На прошлой неделе Украина получила очередной имиджевый удар. Почти незамеченный, но очень болезненный. Свидетельствующий о том, что, мы, несмотря на упорные попытки показать свою "европейскость", проведение футбольных чемпионатов и рассказы о прогрессе, в глазах гостей из ЕС остаемся непонятной и отсталой страной. И пока не видно поводов, чтобы ситуация изменилась.

Основанием для таких слов стала опубликованная на прошлой неделе инструкция для сотрудников ENEMO – европейцев, которые будут наблюдать за выборами Рады. Самое примечательное в документе - правила безопасности для приезжающих работать в Украину. В них европейским гостям посоветовали, в частности, не пить воду из-под крана, не ходить в одиночку по вечерам, потому что нет фонарей и опасно, следить за тем, чтобы водитель не нарушал правила дорожного движения, не пользоваться банкоматами и так далее. Такое впечатление, что в Украину из ЕС едут, как в страну "третьего мира", - с чувством страха если не за жизнь, то за кошелек. Один документ, по сути, перечеркивает большую часть разговоров о нашем движении в сторону Европы – давно уже мифологизированном, но, однозначно, желанном. А еще, что хуже, говорит нам об упущенных возможностях.

Самые очевидные из них – возможности, которые нам летом предоставил Евро-2012. Неделю назад мы уже писали, как языковые и прочие споры фактически свели на нет тот эффект объединения страны, который дал нам чемпионат. А теперь получили очередное доказательство того, что и наш имидж за границей особо не улучшился. И увидели, как расходятся слова с реальным положением дел. Нам показывают фото счастливых европейских болельщиков на улицах украинских городов, а на деле оказывается, что вернуться к нам хотели бы меньше трети тех самых радостных фанов. Мы слышим о могучем росте инфраструктуры по всей стране, а вот европейские гости почему-то замещают неосвещенные улицы и ядовитую воду из-под крана. Наконец, официально Евро-2012 считается чуть ли не одним из самых больших успехов за годы независимости, а что принципиально изменилось для нас с вами, прежде всего, в удобстве нашей жизни?

По факту, в сознании иностранца, мы не только Европой не стали, мы к ней даже не приблизились. И тому, кажется, есть еще она причина. В нашем обществе понятие "европейской ценности" очень уж заполитизировалось и оторвалось от реальной жизни. Выходит, что у нас уже полумифический "европейский путь" зависит исключительно от того, выпустят или посадят кого-то из видных политиков в тюрьму, что решит Верховная Рада или Президент, как пройдут выборы и так далее. Безусловно, все это важно и ценно, но не забываем ли мы о других, сугубо практических вещах?

Ведь европейский уровень это, если вдуматься, в первую очередь удобство нашей жизни. Не в плане банального комфорта, а в том смысле, что нашей жизни не должны мешать посторонние факторы. А европейские ценности, мне кажется, начинаются с дорог и поездов, на которых мы ездим, улиц, по которым ходим, армии, в которой мы должны служить, чиновников, которые должны быть обслуживающим наши потребности персоналом, а не хозяевами жизни, и много другого. С тех сфер, которые не должны быть против нас. И если эти ценности (а этот именно ценности, а не элементарное физическое удобство) будут соблюдаться, и политических проблем может быть меньше. Ведь если где-то на более низком уровне чиновник не возьмет взятку за справку или не украдет пару миллионов на строительстве дороги, возможно, и в высших эшелонах решат не сажать оппозиционера в тюрьму. Как минимум, по надуманным обвинениям. А вот если данный процесс не пойдет снизу, ничего в итоге не получится.

Вот только пока процесс этот не идет никак. Извините за субъективность, но, например, я продолжаю тонуть в лужах возле дома на Оболони (в престижном спальном районе Киева, кстати) при любом более-менее сильном дожде, а приезжая на Родину, так трясусь на дорогах, что зубы выскакивают. Не исключено, что кто-нибудь из вас на фоне Евро-2012 или рассказов о том, как улучшается жизнь в нашей стране, и как мы стремимся в Европу, и увидел, что так все и есть, а мне вот не повезло. Вот только, если мы сами привыкли так жить, может быть желание не позориться перед иностранцами станет для нас толчком? Нам ведь больше нужно, чем им...

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