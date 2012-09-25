Сказки о выборах, или Вперед к Сталину

Виталий Портников

Публицист, журналист

25 сентября 2012, 13:30

Истории о том, что когда-то в парламент баллотировались на альтернативной основе и сражались за каждый голос, белорусская молодежь слушает, как сказки…

В день белорусских парламентских выборов я просматривал в библиотеке Московского центра фотографии подшивку старого "Огонька" за 1950 год. Несколько номеров было посвящено выборам в Верховный Совет СССР. Члены политбюро благодарили трудовые коллективы, единогласно выдвинувшие их кандидатами в депутаты по десяткам округов и сообщали, в каких именно округах рекомендовал им баллотироваться ЦК ВКП(б). И вот – кульминация: Иосиф Виссарионович Сталин, кандидат в депутаты по Сталинскому избирательному округу Москвы, опускает в урну главный бюллетень страны.

Примерно с таким же удовлетворенным выражением лица 62 года спустя опускал в урну главный бюллетень страны Александр Григорьевич Лукашенко. Парламентские выборы в Беларуси завершились без каких-либо сюрпризов: все кандидаты избраны уже в первом туре, в том числе и в округах, оказавшихся безальтернативными. Решение оппозиционных политических сил бойкотировать выборы никак не повлияло на праздничность голосования. Накануне президент Александр Лукашенко призвал международное сообщество равняться на Беларусь с ее честными выборами и стабильностью в обществе. Действительно, сюрпризов от белорусского парламента, в который практически поголовно избраны равняющиеся на президента одномандатники, ожидать не приходится.

Может показаться, что так было всегда. Однако Александру Лукашенко в начале его президентства пришлось столкнуться с оппозиционно настроенным парламентом, пытавшимся ограничить полномочия главы государства. Лукашенко этот парламент просто разогнал, а Россия, уже тогда выступавшая в роли фактического спонсора белорусского режима, согласилась с этим беззаконием. Новый белорусский парламент признавался только странами СНГ, так что Лукашенко мог провести выборы в него по своему разумению.

С этого времени количество оппонентов президента, которые попадали в представительские органы власти, уменьшалось с каждым годом и в конце концов дошло до полного их отсутствия. И дело тут не в бойкоте. В прошлых парламентских выборах оппозиционные кандидаты участвовали – но в парламент, естественно, не попали. Каким-то образом проконтролировать подсчет голосов оппозиционеры все равно не могут, а избирательные комиссии уже давно состоят из "правильных людей", считающих так, как нравится "батьке". А ему не нужны "потрясения, стычки, взрывы, мордобой" и всяческая критика. И уж тем более критика с парламентской трибуны.

Если воспринимать эксперимент над украинской государственностью, проводимый действующей властью, как повторение белорусского похода в прошлое, то можно предвидеть, что и у нас когда-нибудь пройдут такие же предсказуемые выборы-праздник. А историю о том, что когда-то в парламент баллотировались на альтернативной основе и сражались за каждый голос, будут выслушивать с удивлением и недоверием – примерно так, как выслушивают воспоминания своих родителей молодые белорусы, родившиеся и выросшие в эпоху Лукашенко.

фото: Главред, gazetaby.com

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