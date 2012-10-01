Европейские глупости для Украины

На первый взгляд, наша современная история может показаться одним большим процессом "похода" к европейским ценностям. А если речь идет о политике, то там это процесс глобальный, и ЕС давно уже стал для нас неким символом счастливого во всех отношениях будущего. Вот только на деле под красивой оберткой часто предлагаются настолько странные вещи, что европейская идея в итоге становится чем-то глупым и полностью дискредитируется. По крайней мере, в наших условиях.

Сразу отмечу, что вовсе не считаю европейские ценности чем-то пустым или выдуманным. Более того, целый комплекс представлений, от уважения к человеку, его свободе и ответственности, до понимания того, что его жизнь должна проходить в минимально комфортных условиях, вещь очень важная. Кроме того, уверен, что Украина – государство европейское. По крайней мере, по своей истории и традициям. Вот только то, что навязывается украинцам сегодня, может оставить нашу "европейскость" в прошлом.

Всего несколько примеров того, как у нас красивые слова скрывают некрасивое содержание. Первый и один из самых ярких, который и подтолкнул к написанию этой статьи, – скандальный закон о клевете. Под замечательным, правильным лозунгом об ответственности, искоренении лжи и прочих негативных явлений, в нашем обществе просто грубо хотели заткнуть рот журналистам. Хотели запретить сообщать о чьем-то имуществе, не соответствующем чиновничьей зарплате, о "грешках" чьих-то родственников, "мажорных" деяниях и прочем. И это желание, конечно, вызывает возмущение, но сугубо по-человечески, вполне может быть понятно. А вот когда начинают рассказывать о том, что закон о клевете необходимо ввести по-европейски, получается полная дискредитация этого понятия. И приходит понимание, что так, как в Европе, у нас, похоже, вообще никогда не будет.

Пример второй – нынешние выборы. Они, по моему мнению, убивают даже намеки на уважение к человеческой личности в нашем государстве. Достаточно взглянуть на те уловки, которые применяют разные кандидаты и партии. На таблетки от диареи и яд от колорадских жуков, которыми привлекают потенциального избирателя, на драку за халявные зонтики с партийной символикой и предвыборный шансон на радостно пляшущей площади, на "посланных" матом потенциальных избирателей, на многое другое. Вообще, это желание подкупить пустячной вещью, на которую, конечно, не у всех средств хватает, игра на тяге человека к дармовщине, очень серьезно унижает. Как и типичный образ нашего высокопоставленного чиновника – окруженного охраной и фактически сметающего всех, кто попался на его пути. Будь то улица, помещение или дорога. О каких европейских ценностях может вообще идти речь, непонятно.

Пример третий – разумеется, вопиющий "комфорт" нашей жизни, фактически во всех ее сферах. Ведь ненормально для уважающего себя государства, когда социально значимыми вопросами становятся отсутствие туалетов в помещениях школ, ямы на дорогах или неотапливаемые зимой квартиры. Они по определению должны решаться без лишних разговоров. А у нас это не просто проблемы, у нас не видно никаких перспектив их разрешения. В общем, то и получается то, о чем мы писали неделю назад, - крайне низкий уровень условий нашей жизни, благодаря которому иностранцы считают Украину опасной и неблагополучной страной "третьего мира". Добавить, в общем-то, и нечего.

И подобные перекручивания – сплошь и рядом. И знаете, что самое проблемное? Вовсе не то, что мы так живем. Грустно то, что, преподнося нашу не самую привлекательную реальность под лозунгами стремления к европейским ценностям, можно полностью убить их первоначальный позитивный смысл. Сделать их чем-то нелепым, означающим, прежде всего, желание красиво завернуть, спрятать и внедрить нечто свое, а не общественно значимое. И те самые европейские ценности становятся глупостями – либо чем-то неосуществимым, таким, к чему и стремиться не стоит, либо вообще символом лицемерия.

Но, отказываясь от их реального наполнения, мы отходим вовсе не от Европы. А от надежд, стремления и обоснованного желания изменить свою жизнь к лучшему, сделать ее комфортнее. А еще – от желания добиться, чтобы власть имущие уважали нас и помнили, что к руководству государством пришли во многом благодаря этому народу. Ведь кажется именно это – ключевая европейская ценность, а остальные – лишь ее следствие.