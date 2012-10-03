Дорога к ответственности. Мусульманам предстоит пройти путь Европы

Виталий Портников

Публицист, журналист

3 октября 2012, 10:38

Удивительным образом история с фильмом "Невинность мусульман" и яростной реакцией на него в исламском мире совпала с первой в истории ООН конференцией, посвященной проблеме еврейских беженцев из арабских стран.

Судьба этих людей хорошо известна в самом Израиле, но о них мало говорят на Западе. До создания Государства Израиль в арабских странах проживало более  800 тысяч евреев, сейчас с трудом наберется несколько десятков тысяч. Уже накануне создания еврейского государства было принято солидарное решение изгнать евреев из арабских стран и конфисковать их имущество. Для еврейского населения были созданы невыносимые условия существования. Выгнали почти всех – и все отобрали: площадь отобранных земельных участков во много раз превышает саму территорию Израиля.

В новом государстве беженцам пришлось несладко. Жить было негде, с европейскими евреями, прибывшими в страну ранее, взаимопонимания тоже не было – слишком уж различались континенты, из которых люди приезжали в Израиль. Давали жилье в "караванах" - это были своеобразные лагеря беженцев, и совсем недавно я видел такой "караван" в Кирьят-Шмоне, в музее истории города – железная будка без окон, вообще неясно, как там можно продохнуть в сорокоградусную жару.

Отношение израильтян к новым жителям отличалось от отношения арабских правителей к палестинцам. Израильское правительство регистрировало их как беженцев, но делало все возможное, чтобы исстрадавшиеся люди обрели новую родину. Именно поэтому израильских беженцев как проблемы как бы нет, а палестинские, законсервированные в лагерях беженцев, нередко в богатейших странах региона, – есть. Но это не отменяет ни факта грабежа нажитого трудом многих поколений имущества, ни фактического уничтожения социального статуса – торговцы, юристы, преподаватели нередко становились разнорабочими просто потому что были уже в возрасте, не знали иврита, не могли свыкнуться с новыми реалиями, и только их дети, а то и внуки смогли выбиться в люди.

Я сейчас вовсе не говорю о материальной компенсации людям, в одночасье потерявшим все и оказавшимся в пустыне, которую им только предстояло превратить в цветущий сад. Я говорю об ответственности. В арабском мире великолепно знают, что рядом с арабами жили десятки, сотни тысяч евреев – и их не стало в одночасье. Люди живут в домах, где жили их еврейские соседи, владеют их земельными участками, их магазинами и адвокатскими конторами. Они помнят, что соседство продолжалось столетиями – но решительно не хотят этого признавать. И уж тем более задуматься о судьбах людей, с которыми расправились их государства. Режимы, принимавшие позорные решения, давно сметены историей, новые лидеры говорят о демократии и законности, – но на тех, кто был изгнан, это как бы не распространяется. Зато о палестинских беженцах знает каждый арабский школьник.

Могут сказать, что признание одной проблемы не решит другую – даже если арабские страны признают факт изгнания почти миллиона человек и конфискации их собственности, это не решит палестинского вопроса. Но, может быть, окажется ключом к его решению? Ведь тогда мы будем говорить об обществе, выросшем из детских штанишек вечной правоты, готовом искать решение непростых вопросов в диалоге с соседями. И понимать, что среди этих соседей не меньше обиженных и оскорбленных, чем в твоем собственном доме – такова история, а думать нужно о завтрашнем дне.

То же самое касается и фильма, который, конечно же, не вызывает никакого восторга. Но не меньшее отвращение вызывает и то, что жертвами исступленной реакции на поделку становятся ни в чем не повинные люди. И при этом тот, кто требует запрещения оскорбительного фильма, нередко куда спокойнее относится к погрому в христианском квартале или антисемитской литературе, которой буквально забиты полки книжных магазинов арабского мира – начиная, между прочим, с израильских городов. Никто не жжет и не конфискует эти книги, они могут вызвать только печаль, только воспоминания о том, что такие книги уже наполняли магазины Европы, а потом был Освенцим.

Европейскому обществу, прошедшему через кошмар второй мировой, удалось почти излечиться от безответственности – почти, потому что на наших глазах разворачивался кошмар югославской войны. В постсоветском мире люди с огромным трудом осознают свою причастность к ошибкам и преступлениям собственных государств.  Теперь тот же путь  к ответственности предстоит пройти мусульманскому миру – и очень хотелось бы, чтобы для него он оказался менее болезненным и кровавым.

фото EPA / UPG, Главред

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять