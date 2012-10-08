"Православный СССР", или Кому нужно объединять Украину и Россию

За всеми бурными событиями последних двух недель, со стрельбой в "Караване" и розыском преступника, как-то на второй план отошла наша политика. Тем не менее, она не перестает "радовать" самыми разнообразными сюрпризами. Например, снова отозвались интеграторы "братских славянских народов". Причем не просто заявили о себе, а уже начали сбор подписей за объединение Украины, России и Беларуси.

На первый взгляд, идея воссоздания нового СССР кажется совсем уж устаревшей и проигрышной. Тем более, инициировали ее некие православные братства, в идеологии которых, кажется, перемешались элементы религиозного сознания, великорусских идей и тоски по общему советскому прошлому. Плюс в этом деле принял участие "Русский блок", идущий на выборы Рады, но не фигурирующий ни в каких рейтингах, даже околопроходных партий. Вот только не обращать на нее внимания не стоит, ведь она может "выстрелить" в самый неподходящий момент.

Прежде всего, идеи объединения Украины с Россией неприятны потому, что у нас любые споры на эту тему, даже самые спокойные, ни к чему хорошему в итоге не приводят. Государству, которое еще не разобралось, что делать с кучей региональных языков и скандалами вокруг этой темы, со своей историей и так далее, еще одна, даже минимальная встряска, совершенно ни к чему. Но это не самое главное, всегда будут люди, высказывающие маргинальные идеи и обещающие найти несколько миллионов голосов в свою поддержку (в этом случае, кстати, организаторы пообещали 3 миллиона). Важная проблема в другом. Нынешний призыв к объединению "братьев-славян" зиждется на религиозной почве, от чего становится куда более взрывоопасным.

При этом бросается в глаза, что инициатором референдума выступает не какой-то там пророссийский политик, ужа давно всем намозоливший глаза, а организация "Православный выбор". Честно скажу, глубоко с ее деятельностью не знаком, но пара посещений сайта (справедливости ради отмечу, что он давненько не обновлялся) очень удивила. Например, на самом видном месте, в шапке странички, там размещено интереснейшее высказывание об Украине старца Лаврентия Черниговского. Суть его сводится к тому, что "Киев без великой России… немыслим ни в коем случае". Согласитесь, попахивающее призывом к нарушению территориальной целостности Украины заявление. В качестве мнения старца оно смотрится вполне нормально, а вот на сайте общественной организации - если не противозаконно, то, как минимум, подозрительно. Плюс такой вот российский национализм, а цитатой из старца православные активисты не ограничиваются, по моему мнению, приуменьшает роль самого православия, как религии вселенской, превосходящей границы нации уж, тем более, отдельно взятого государства. Даже такого большого, как РФ.

А если копнуть чуть глубже, окажется, что Украина просто подхватила эстафету от России. Там подобный референдум был инициирован немного раньше. Сбор подписей начался в московском храме Святителя Николая на Трех горах, в котором служит протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества. Духовное лицо, которое очень часто выражает позицию Русской православной церкви по многим вопросам, будь то ситуация вокруг Pussy Riot или оправдание того, что священники получают дорогие подарки. Да и практически по всем другим вопросам общественной жизни, по которым хочет высказаться церковь. Фактически, это голос РПЦ и патриарха Кирилла. Так что поддержка у странной, на первый взгляд, идеи, оказывается, не самая плохая. Конечно, кто знает, во что в итоге выльется сбор подписей, но одну опасность (и его солидная поддержка только укрепляет в этой мысли), он таки таит.

Опасность эта заключается в том, что конфликты на почве религиозной, если они вдруг возникнут, могут стать намного масштабнее, чем любые, даже самые ожесточенные споры вокруг языка, статуса УПА или какой-то еще из наших "вечных" тем. Кроме того, конкретная религия организаторами сбора подписей за воссоединение украинцев и россиян, пусть и не прямо, но объявляется основой решения национальных вопросов. И здесь неувязка. Во-первых, в нашем светском обществе этого быть не должно. Ни при каких обстоятельствах, законодательство и Конституция четко об этом говорят. Во-вторых, очень не хочется представлять, что будет, если из маргинальных крестных ходов "за Русь", время о времени проходящих даже в Киеве, подобные идеи вырастут во что-то более значимое и влияющее на умы.

Ведь наше общество ни в коем случае нельзя назвать православным, как бы кому-то ни хотелось это сделать. Разумеется, православие – самая большая конфессия Украины, хоть и включает несколько церквей. Вот только представьте на секундочку, как православные, и не простые верующие или религиозные деятели, а особая часть православных, которые зачем-то слили христианские ценности с политическими идеями, объединяют нас с Россией, да еще и Беларусь к этому всему присоединяют. Куда от лозунгов о Святой Руси и братских народов деваться греко-католикам, католикам, протестантам, мусульманам, иудеям и представителям других религий, которых так много в нашей разнообразной стране? Честно говоря, даже не хочется думать о конфликтах, которые может вызвать реализация этих идей. А еще, сложно придумать противостояние, более сложное, чем на религиозной почве. И это актуально даже для нашего, все таки, светского общества.

Этой статьей автор вовсе не хотел бы обидеть представителей тех или иных религий, либо сказать, что кто-то из них несет что-то деструктивное. Просто, когда я слышу о Святой Руси, не как об историческом или религиозном термине, не как о символе, а как о политическом лозунге, который призывает всех объединяться и делать столицу непременно в Москве, мне сразу начинает казаться, что ценности, которые несет православие, в данном случае очень уж принижаются. Вопреки знаменитой евангельской цитате "Богу – Богово, а кесарю - кесарево". Ведь их просто используют в политических целях. А после этого можно и на любой конфликт пойти.

Сейчас кажется, что все эти объединительные разговоры – болтовня, да еще и связанная с выборами. Но вспомните, несколько лет назад и скандальный языковой закон представлялся чем-то нереальным. А до 2004 года граждане нашего государства не слишком то и думали о том, что их разъединяет. Да и в нашей религиозной жизни все и так неспокойно. Вот, например, совсем недавно на Донбассе сожгли уже пятую протестантскую церковь за последнее недолгое время (это при том, что Донецкая область – одна из самых разнообразных и многочисленных по представленным там конфессиям). А если вспомнить о православии, то здесь все годы независимости – сплошной конфликт. Который за это время уже вызвал целую кучу стычек. От киевского побоища на похоронах патриарха УПЦ КП Владимира в 1995 году до моря смешных и даже нелепых случаев на том же Донбассе, где патриарха Филарета московско-православные бабушки не пускали в храмы. Одни раз даже угрожали ему применить физическое насилие. Так что в религиозной жизни Украины и так всяких недоразумений хватает, куда уж тут еще дополнительно ее политизировать.

Но кто знает, как далеко пойдет объединительная идея, замешанная на религиозной почве. А вот чтобы не допустить ее негативного влияния, нужно быть готовым противостоять уже сейчас…

фото: udf.by