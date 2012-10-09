Стоит ли Путину и Лукашенко радоваться победе Чавеса

Виталий Портников

Публицист, журналист

9 октября 2012, 16:05

Александр Лукашенко провел бессонную ночь в мыслях о Чавесе. Владимир Путин поздравил его с победой на президентских выборах одним из первых – судя по тональности этого поздравления, успех венесуэльского популиста стал одним из лучших подарков ко дню рождения Владимира Владимировича…

Само существование Чавеса на президентском посту греет сердце постсоветских лидеров – и это неудивительно. Чавес может позволить себе править срок за сроком – если бы Венесуэла была обычной демократической страной, он давно ушел бы на заслуженный отдых. Лукашенко и Путин тоже вознамерились править пожизненно – конечно, они ничего не нарушают, как и Чавес. Потому что управляют не только своими странами, но и их конституциями. Лукашенко и Чавес захотели – и поменяли. А Путин захотел – и не поменял, переместился на несколько лет в премьерское кресло, чтобы не отходить далеко от стынущего тела государства – и вернулся на пост президента при первой же возможности.

Чавес позволяет себе антиамериканские высказывания – и уже этим нравится своим коллегам-популистам по всей Латинской Америки. Ну, хорошо, не только этим. Он еще продает им нефть по дешевке. Путин тоже может позволить себе поругать Соединенные Штаты и Запад в целом – но экономика России, как и экономика Венесуэлы прочно завязана на Западе. Впрочем, главный антиамериканист в этой компании все же не Чавес, а Лукашенко.

Но тут есть своя особенность: президент Беларуси критикует не только Запад, а и Восток. Из его оскорбительных высказываний лично в адрес  Владимира Путина можно составить уже целую книгу – все-таки они оба уже давно у власти. Но этот оскорбительный тон не мешает Лукашенко практически всю свою политическую карьеру находиться на российском иждивении. Поссорившись с Путиным, он попытался было перейти на иждивение венесуэльское, но оказалось, что это намного дороже. Так что Чавес остался для Александра Григорьевича просто символом – символом того, что так можно.

Чавес – великолепный пример того, что на оппозицию можно плевать. Если честно, у него никогда не получалось плевать так, как получается у Путина и Лукашенко. Но презрительное отношение Чавеса ко всем, кто против него, его постоянное желание "дать революции в морду" - еще одно доказательство, что не только на постсоветском пространстве есть настоящие мужики. Чавес может то, на что даже Лукашенко не отваживается, – он, например, признал независимость Абхазии и Южной Осетии и уговорил сделать это никарагуанского соратника по получению дешевого сырья. Разве это не доказательство пословицы, что своя рука – владыка? Разве Чавес – не настоящий владыка? А Путин? А Лукашенко?

Но, чем радоваться сохранению Чавеса, стоит обратить внимание, что человек, еще недавно не замечавший никакой конкуренции, на этот раз буквально вырвал победу из рук оппозиционного кандидата – и разрыв между Чавесом и его оппонентом Энрике Каприлесом отнюдь не столь велик, чтобы говорить о всенародно любимом президенте. Давайте представим себе хотя бы на мгновение, какой была бы Беларусь и какой была бы Россия, если бы у Лукашенко и Путина был конкурент, проигрывающий с 44 процентами голосов. Собственно, такой еще два года назад была Украина – но ее начали спешно оттягивать туда, к раннему Чавесу и позднему Лукашенко, в эпоху торжества популизма и некомпетентности. И не знаю, нужно ли сегодня доказывать, насколько конкуренция и баланс сил лучше и плодотворнее всенародного отца народов на троне. Кажется, даже Чавес начинает это если не понимать, то ощущать.

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