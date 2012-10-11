Чи треба боятися розділеної України?

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

11 октября 2012, 15:15

Оприлюднені результати останніх досліджень підтвердили підозру: насправді розмови про розділення України на дві частини як політичну технологію, застосовану провладними політичними силами восени 2004-го року – маніпуляція.

Наша країна, навіть захоплена за наказом товариша Сталіна восени 1939 року під виглядом історичного об'єднання споконвічних територій, вже була ментально поділена на дві приблизно рівні частини. Суспільно-політична орієнтація залежала від того, яка частина України була колонізована Російською імперією, а потім – більшовицькою Росією, а яка перебувала під тиском ближчих до Європи країн – Польщі, Австрії, Угорщини, Румунії.

Згідно результатів опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова, прихильників євроінтеграції в нашій країні майже стільки ж, скільки бажаючих інтегруватися з Росією та бачити Україну в Митному союзі. Який є, по суті, реінкарнацією союзу радянського, тільки без гегемонії комуністів.

Тобто наша країна світоглядно розділена навпіл. Умовно кажучи, 23 мільйони з 46 орієнтовані прозахідно, на демократичні цінності. Інші ж 23 мільйони вважають, що рухатися слід на Схід, подалі від демократії та панівного верховенства права. Причому, що цікаво, по відношенню до України географічним Сходом так само можна назвати Японію. Проте такий Схід прихильників східного партнерства чомусь не влаштовує – їх більше приваблює китайська модель.

Чи новина це для нас із вами? Абсолютно ні! Ми знали про подібний стан речей ще від самого початку існування України як незалежної постколоніальної держави. Чи здивувала нас політична реклама зразка 2004 року про поділ країни на так звані "сорти"? Так само ні. Мислячі люди обурювалися лише технологією, згідно якої Захід – нібито "перший сорт", тоді як Схід – нібито "третій". Насправді так ніхто із "західників" ніколи не вважав, а за своє соціальне приниження Схід мусить дякувати своїм же землякам, які раптом опинилися при владі. Відтак незаперечним як тоді, так і тепер лишається факт: Україна справді являє собою не державу, яка рухається єдиним курсом, а два світи та дві системи. Які, здається, ніколи не домовляться.

Але в такому поділі навпіл Україна не унікальна. Навпаки, країни Митного союзу, серед яких домінує Російська Федерація, якраз вирізняються своєю суспільною однорідністю. І тут перебувають в меншості. Адже більшість країн справді різнорідні.

Америка, наприклад, так само розділена рівно навпіл! Це проявляється всякий раз, коли в США починаються президентські перегони. Американські соціологи підтверджують: 45% американців споконвіку симпатизують демократам, інші 45% - республіканцям, і виграє той, хто ситуаційно здатен схилити на свій бік решту 10%, що наразі не визначилися.

З певною натяжкою так само можна сказати і про Великобританію. Симпатії британців давно й чітко розділяють країну на тих, кому подобаються лейбористи, виразники інтересів пролетаріату, і на прихильників консерваторів – це переважно аристократія та середній клас.

При зовнішньому благополуччі Німеччина після сорока років поділу на НДР та ФРН зберігає умовний поділ на Схід та Захід. Причому Схід – колишня комуністична частина Німеччини, яка незадоволена Заходом та вимагає собі дотацій і преференцій.

Зрештою, для чого далеко ходити: нещодавні вибори в Грузії, яка стала беззаперечним прикладом для прозахідно налаштованої частини українців, раптово довели – суспільство в Сакартвело теж розколоте навпіл. 

Отже, Україна розвивається так само, як інші держави. То чи варто посипати голови попелом кожного разу, коли чуємо про поділ нашого суспільства за способом мислення, цивілізаційними вподобаннями, ментальними ознаками, навіть гастрономічними та культурними смаками. Зрештою, той, хто слухає шансон, – такий же громадянин України, як і шанувальник актуальної україномовної рок-музики. А фанати Олександра Пушкіна мають у нас рівні права з прихильниками Вільяма Шекспіра чи Тараса Шевченка. Це нормально, коли люди, що населяють одну країну, різні, нехай навіть до протилежностей.

Чому ж тоді в українське суспільство постійно вбиваються клинці, що поглиблюють і без того помітну тріщину в стосунках Сходу та Заходу? Відповідь дуже проста – в такий спосіб нас послаблюють.

Розділення американського суспільства на дві частини загальному цивілізаційному вибору США не зашкодить. У другій половині ХІХ століття Громадянська війна між Північчю та Півднем покінчила з рабовласництвом, а ще через сто років всі громадяни Америки остаточно були зрівняні в правах. Тому незалежно від того, залишиться президентом Барак Обама, чи це місце виборці віддадуть Мітту Ромні, до згортання демократичних свобод та рабовласництва Америка хоч як не повернеться. Східна Німеччина за жодних обставин не захоче знову перетворитися на НДР. Бідзіна Іванішвілі, чия політична сила перемогла на виборах у Грузії, вважається "російським проектом". Проте в країні, яка за вісім років зробила неймовірний крок уперед, визначившись із прозахідним політичним курсом та закріпила його в Конституції, навряд чи можливий розворот на сто вісімдесят градусів.

Отже, боятися в Україні слід не ментального розділення країни. На відміну від держав із аналогічною ситуацією, там нема загрози, що влада потягне народ назад. Та занурить у таку систему, де обмеження громадянських свобод – нормальне явище, на незгодних із системою чекають тюрми й табори, а втрата національної ідентичності та державної незалежності – сумна реальність. І найстрашніше: одна частина країни з таким станом речей погодиться, вважаючи його нормальним. Адже український розподіл на дві частини – це не політичні вподобання, а цивілізаційна невизначеність.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять