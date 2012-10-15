Марш УПА и вечная проблема Украины

Прошлая неделя в Украине оказалась, в определенной степени, парадоксальной. С одной стороны, в воскресенье прошли достаточно громкие уличные акции – многолюдный марш в честь УПА (тысяч 10 в Киеве он собрал), громкие лозунги со сжиганием "вражеских" флагов, выступление коммунистов с "повешением" националистических лидеров. С другой – совершенно противоречащие этим событиям результаты опросов, которые говорят, что украинцы в целом уличных акций не хотят. Социологи выяснили, что на протесты против возможной фальсификации результатов выборов готовы выйти менее 20% наших сограждан. При этом в то, что результаты волеизъявления будут честными, верит в лучшем случае треть населения. На первый взгляд получается, что события в Киеве опровергают результаты опросов. Но, если присмотреться внимательнее, понимаешь, что они только подтверждают неготовность современного украинца по-настоящему отстаивать свои права на улицах.

Разочарование общества в политических протестах, которые совсем недавно приносили очень серьезные результаты, в общем, известно. И это не так уж и плохо, ведь участников митингов по идеологическим причинам легче всего использовать в каких-либо, совсем не идеалистических, целях. Все бы хорошо, если бы не одно "но".

Наше общество не готово к массовым протестам за разные партии или лидеров, но, при этом, степень его политизированности просто зашкаливает. Мало найдется государств, в которых, идя по улице или делая покупки в супермаркете, вы так часто можете услышать разговоры обо всем спектре явлений политики. О правильном/неправильном президенте, о том, хорошо или плохо, что посадили в тюрьму видного лидера, и так далее, и тому подобное. И при таких обстоятельствах индифферентность к протестам показывает, прежде всего, отсутствие в обществе необходимой при любой, даже самой демократичной, власти, и при любых условиях, способности защитить свои права и интересы. То есть, о политике мы очень много говорим, но те, кому мы уделяем столько внимания и эмоций, на самом деле, используют нас, как хотят, потому что ничего в этом государстве от нас не зависит. И такое положение дел – признак большой проблемы общества, которая, вообще, имеет все шансы перейти в разряд "вечных".

Воскресный марш УПА, кажется, стал именно проявлением этой проблемы. Нет, в действительности, мне он очень понравился. В первую очередь, с эстетической точки зрения. Колонна с флагами, портретами Бандеры, Шухевича и Шевченко, с дымовыми шашками и барабанами выглядела очень красиво и внушительно. Кроме того, подобные акции вовсе не назовешь чем-то ненужным. УПА, ОУН и прочие исторические явления, связанные с национальными движениями в Украине в ХХ веке, безусловно, заслуживают внимания, которое можно привлекать, в частности, и уличными акциями. Скажу больше, лично мне, при всем неоднозначном отношении к УПА и "донецком" происхождении, данная страница нашей истории очень интересна и даже местами симпатична. Да и песни, звучавшие на концерте после марша, особенно "А я – не москаль", нравятся, честное слово! Проблема – в другом. В том, что еще было на марше, кроме исторических аллюзий, музыки и всяческих симпатичных действий.

А было там многое, производящее негативное впечатление. Я сейчас даже не про громкие крики о готовности к революции и т.п.. Куда ж без них, если через две недели выборы? Дело – в ином. Например, в сжигании и топтании чьих-то флагов. Поверьте, не питаю никаких теплых чувств ни к красным, ни к бело-голубым политическим цветам, но издевательства над ними все равно не понимаю. Более того, они создают у участников процесса обманчивое впечатление об их безграничных возможностях. Иллюзию того, что, поджигая или топча тряпку с чьей-то символикой, ты и правда делаешь что-то полезное для своей страны, вредишь своему политическому оппоненту и, самое главное, хоть что-то в жизни меняешь. Кстати, противники УПА ответили абсолютно в том же стиле – "повесили" картонных Бандеру и Шухевича. Крайне действенный метод политической борьбы! Нет, конечно, поводов для скандалов с обеих сторон теперь хоть отбавляй, но, какой во всем этом толк, понять очень сложно.

И ключевая проблема именно в том, что практически все представители нашего общества, независимо от политических симпатий, цветов, взглядов и региональной принадлежности, находятся в плену представлений о том, что, сделав что-либо скандальное на камеру или закричав громкий и, по возможности, обидный для других лозунг (например, хрестоматийное "Спасибо жителям Донбасса"), они что-то меняют. И, к сожалению, исходя из этого, строится и наша политика, в которой так много трескотни про "пакращення", демократию, языки, героев и разные идеологии, и так мало действий, которые хоть как-нибудь доходили бы до широких масс. Потому, может быть, и жизнь наша не "пакращуеться", сколько об этом ни говори…

Но есть еще один момент. Самое опасное в том, что обществом, протестный потенциал которого сводится, в основном, к громким крикам и показательным повешениям и сожжениям знамен, значительно легче управлять. И людям, находящимся в плену подобных иллюзий, очень сложно рассчитывать на реальное улучшение своей жизни. Сравните нас с той же Грецией и ее вечными, иногда кровавыми, протестными акциями, а потом сопоставьте благосостояние среднего украинца и среднего человека, выходящего на улицы Афин (значительно превышающее наше). И вы поймете, что мы реального улучшения – вместо эфемерного "пакращення" – пока что попросту не заслуживаем. Зачем о нас заботиться любому политику, если можно задурить голову и спокойно делать свое дело? Ведь мы к этому "задуриванию" – пока – вполне готовы.