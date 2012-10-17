Как хорошо быть сыном президента. Пока отец у власти

Виталий Портников

Публицист, журналист

17 октября 2012, 10:50

Алчный властолюбивый правитель разрушил не только свою жизнь, но и жизнь собственного сына.

Еще недавно Максим Бакиев был "принцем" киргизской политической сцены. После того, как его отец Курманбек возглавил революционные события и сверг своего благодетеля Аскара Акаева, воцарившись на оставленном троне, деньги в бизнес-империю Максима текли рекой. И без того не бедный сын бывшего премьер-министра, став сыном президента, превратился в настоящего "олигарха" маленькой республики, безжалостно отбирающего чужие бизнесы и надзирающего за успехами других. У Максима были все шансы стать одним из самых богатых людей в Центральной Азии, а после смерти (или добровольной отставки) отца – унаследовать его трон. Но Курманбек Бакиев смог настроить против себя практически всю политическую элиту страны – бывших соратников по революции, крупных предпринимателей, депутатов парламента. Угождавшие ему и Максиму царедворцы не пользовались никаким авторитетом среди населения – и в результате режим всесильного президента рухнул, как сгнившее дерево, а сам он вынужден скрываться в Беларусии, положившись на другого отвратительного диктатора, Александра Лукашенко.

Максиму Бакиеву и тут повезло. В отличие от спрятавшегося под Минском родителя и других ближайших родственников, вынужденных скрываться от киргизского правосудия, он оказался на Западе и на украденные у бывших папиных подданных денежки вел роскошную жизнь и даже пытался продолжать свои бизнес-занятия. Но лондонская жизнь незадавшегося наследника киргизского престола окончилась трагично. Британская полиция задержала его по киргизскому запросу. Бакиев сам вынужден был явиться в полицию, вероятно, не надеясь на поиск дальнейшего убежища. На родине Бакиева-младшего обвиняют в коррупции и отмывании денег. Правда, между Киргизией и Великобританией нет соглашения о выдаче преступников, но Максим Бакиев может быть выдан Соединенным Штатам, также подавшим запрос о его экстрадиции. В США его обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами и препятствовании осуществлению правосудия. Если эти обвинения будут доказаны в судебном порядке, сыну бывшего президента грозит длительное тюремное заключение.

Курманбек Бакиев строил свою империю по классическим постсоветским правилам. Прийдя к власти после революции, на фоне разочарования большей части населения в бесконечном правлении Аскара Акаева, он был популярным политиком и легко победил на выборах. К тому же за Бакиева горой стоял родной ему юг Киргизии, недовольный засильем северян. Но став президентом, Бакиев быстро узурпировал власть. Его семья оказалась ядром власти и систематического грабежа страны, а все представители политической элиты и большого бизнеса вынуждены были ей присягнуть. Однако Бакиев не рассчитал своих сил и не мог представить себе ситуацию в захваченной им стране. Он потерял поддержку не только в элите, не только у северян, но и у большой части южан, увидевших, что ситуация в стране не улучшается, а семья вождя богатеет. Свержение Бакиева оказалось вопросом времени.

Но алчный властолюбивый правитель, спрятавшийся от собственного народа в белорусских лесах, разрушил не только свою жизнь, но и жизнь собственного сына. Он развратил его и из подающего надежды молодого человека превратил в криминализированного "хозяина жизни", а теперь – и в уголовного преступника, ожидающего суда и наказания. И это – закономерный финал любого "семейного" правления.

фото: Главред, Национальніц олимпийский комитет Киргизии, lenta-news.net

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