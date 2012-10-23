Зачем заставлять украинцев работать

На прошлой неделе меня очень "порадовал" и удивил Николай Азаров. Премьер в очередной уже раз "четко" определил источник проблем украинцев – мало работают. И снова указал путь к решению трудностей. Когда-то это была лопата, которую нужно взять и идти на огород, сейчас глава правительства придумал новый, тоже достаточно оригинальный способ заставить соотечественников полюбить труд.



Рассказывая харьковским студентам о программе "Доступное жилье", Николай Янович совершенно честно, как будто и нет у нас никаких выборов, и популизмом заниматься не нужно, признал, что оно не так уж и доступно, как это кажется из названия. По крайней мере, зарплаты украинцу на собственные квадратные метры, более того, на первый взнос за них, как не хватало, так и не хватает. "Молодому человеку нужно работать не на одной работе, а на двух. И никто не собирается на блюдце с голубой каемочкой предоставлять квартиру", - разъяснил глава Кабмина. Можно даже поаплодировать за честные слова, сказанные за неделю с небольшим до выборов. Вот только, все равно, путь решения проблемы, предложенный Азаровым, слух режет.



Вовсе не буду утверждать, что состояние нашей экономики таково, что зарплаты украинцев должны быть выше нынешних. Не буду говорить о производительности труда, ВВП и прочих экономических категориях. Вопрос в другом – может ли высокопоставленный чиновник давать подобные советы, если государство, которое он представляет, не может обеспечить своим гражданам ничего, кроме некомфортных социальных условий?



Украину ведь ни в коем случае нельзя назвать государством, в котором каждому воздается по трудам его. Совершенно не хочу сказать, что в нашем обществе ничего нельзя добиться, упорно работая! Вот только существуют несколько тенденций, которые серьезно усложняют достижение таких результатов, и не все с трудностями справляются. Ведь у нас, с одной стороны, молодой специалист, выходящий из университета, не может быть уверен ни в чем. Не только в том, что он получит какое-то жилье, уровень дохода, необходимый для минимально нормальной жизни и так далее, а и просто в том, что в поисках заработка он не пойдет в дворники или сторожа. А, с другой стороны, наша буйно цветущая коррупция сформировала несколько классов людей, которые прекрасно живут, не особо и работая. Чиновники, депутаты, министры – эти слова окончательно стали обозначать у нас не людей, выполняющих важные государственные функции, а неких ничего не делающих персон, которые, тем не менее, живут прекрасно, хоть и добывают средства на жизнь не совсем законно. А еще – определенную закрытую касту, попасть в которую практически невозможно большинству украинцев. И призывы чиновника высокого ранга (а Николай Азаров представляет именно этот слой общества, не слишком любимый, но вполне неплохо живущий) работать больше на фоне подобной ситуации звучат, как откровенное издевательство.



Плюс море бюрократических глупостей, которые тоже создает государство. Например, когда-то мой хороший знакомый, чтобы получить диплом по своей гуманитарной специальности, вынужден был доставать справку о том, что после завершения учебы он будет устроен на работу. Ему фактически так и сказали: "По закону ты должен быть трудоустроен, мы тебе этого не обеспечим, потому доставай справку где хочешь, а то мы тебе диплом не дадим". Долго мыкался он, пока не раздобыл справку о том, что его берут слесарем. И что бы вы думали, справку эту приняли и диплом ему вручили. И маразм этот у нас буйно цветет в самых разных сферах. Скажем, хочешь ты заняться бизнесом, заработать больше, как Азаров посоветовал, а тебе раз – и взяток нарисовали на несколько тысяч долларов. Наскреб на них, заплатил, а тебе два – и Налоговый кодекс приняли. И что ж тут поделаешь.



Кроме того, потчуя нас красивыми призывами к тому, что работать нужно больше, власть из поколения в поколение забывает одну очень неприятную вещь. Уже который год мы уверенно движемся к гуманитарной катастрофе. Учитель, врач и прочие специальности, называемые презрительным словом "бюджетники", не просто становятся все менее популярными. Они постепенно сходят на нет. А чиновники, гордо рапортуя о том, что заработки педагогов поднимались несколько раз за год и выросли аж на пару сотен гривен, похоже, не замечают, что очень скоро в эти сферы у нас будут идти только люди, которые не смогли состояться и найти источник дохода в чем-либо другом. Согласились на небольшую зарплату и некомфортные условия просто потому, что не смогли заняться чем-то более прибыльным. Разумеется, всегда будут энтузиасты, желающие лечить или учить просто потому, что кто-то должен это делать, но и их уже становится с каждым годом все меньше. А значит, и уровень образования, состояние здоровья нации и так далее будут ухудшаться. А учитель или врач, отработав свой рабочий день, выполнив важнейшую социальную функцию за копейки, услышит, что ему советуют пойти на вторую работу, и просто бросит первую. Или, что хуже, будет делать ее спустя рукава. Придите в поликлинику и посмотрите, как часто кривятся в вашем присутствии врачи, и как часто они рассказывают о том, что у них доходы маленькие, и все станет ясно.



Наконец, просто создается впечатление, что наши чиновники не совсем отдают себе отчет в том, что говорят. Тот же Николай Янович вскоре после призыва устраиваться на две работы, пообещал, что через неопределенное количество лет украинская экономика настолько вырастет, что средняя зарплата повысится. И достигнет целых четырех тысяч гривен в месяц! А теперь возьмите процент, который в любом случае придется платить по квартирному кредиту, плюс постоянно растущие цены. И оставьте в итоге надежду на всякое жилье, в том числе "доступное". Ведь информация об "огромном" росте доходов вами получена от чиновника самого высокого ранга. Так на что же тогда надеяться?



Разумеется, я вовсе не ставлю под сомнение тезис о том, что работать нужно много, а, если не хватает на жизнь, можно и вторую, и третью работы найти. Вопрос в том, что украинские чиновники, не создающие для нас никаких условий, благоприятствующих заработку, не имеют права бросаться такими словами. Зачем так прямо выражать свое отношение к народу, если его, мягко говоря, уважительным не назовешь?

фото: pawelldesign.ru