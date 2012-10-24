Наш дом – не только "Газпром": зачем Путину еще один "кошелек"

Виталий Портников

Публицист, журналист

24 октября 2012, 16:40

При каких условиях будет, по большому счету, не очень важно, кто в России станет следующим президентом или премьером.

Президент российской государственной компании "Роснефть" Игорь Сечин рассказал президенту России Владимиру Путину об условиях сделки по покупке компании ТНК-ВР. Сейчас компания принадлежит британской нефтяной компании ВР и пулу российских "олигархов", находящихся в непростых отношениях с иностранным собственником. Сечин, бывший вице-премьер России, издавна отвечавший за энергетику в ближайшем окружении Владимира Путина, договорился со всеми. По завершении сделки "Роснефть" станет мировым лидером по добыче нефти. Объемы сырья, которые будет добывать новая компания, сравнятся с объемами, добываемыми Ираном и приблизятся к Саудовской Аравии.

На практике это означает, что в России появится еще один "Газпром", только уже нефтяной. Это изменит все правила игры на рынке. Когда-то мне пришлось побывать на конференции центральноевропейских энергетиков, участники которой прежде всего хотели понять, как принимаются решения в "Газпроме" и кто влияет на позицию российского монополиста. Нефтяные компании, как это ни парадоксально, не вызывали такого интереса просто потому, что их было несколько и они конкурировали друг с другом. Нефтяники могли учитывать пожелания чиновников, но никогда не были послушными исполнителями их воли. В это же время "Газпром" с легкой руки Виктора Черномырдина, а потом и Владимира Путина, стал настоящим государством в государстве, а затем - и "кошельком государства", или - если верить российским оппозиционерам - личным кошельком российского президента.

Все изменилось с разгромом ЮКОСа. Государственная "Роснефть" стала фактической наследницей уничтоженной компании Михаила Ходорковского. Теперь ее процесс превращения в энергетического монополиста завершается. После поглощения ТНК-ВР такие когда-то серьезные игроки, как "Лукойл", практически перестанут восприниматься всерьез - рано или поздно им также придется стать частью нового нефтяного "Газпрома". И это никакой не бизнес, это - политика.

В Кремле, похоже, искренне убеждены, что министерство нефтяной промышленности - куда лучше, чем конкурирующие компании. Министерство газовой промышленности Черномырдину и Вяхиреву удалось сохранить, а политическими плодами их успеха смогли по-настоящему воспользоваться Путин и его люди. В результате "Газпром" стал сдавать позиции на мировом энергетическом рынке - ему все чаще ищут альтернативу, добыча сырья уменьшается, новые месторождения разрабатываются со все большими усилиями, европейцы создали целую концепцию противодействия его неповоротливости, а не входящим в ЕС покупателям - например, той же Украине - в Москве выкручивают руки. И какой же вывод из начинающегося упадка делают в Кремле? А очень простой: нужен еще один "кошелек". На этот раз нефтяной.

Но и это еще не все. "Роснефть" не будет вечно государственной компанией, уже в следующем году начнется процесс ее приватизации. Пока что неясно, какую роль будет играть государство по окончании этого процесса. Но может статься так, что главными собственниками "Роснефти" станут те, кто из своих чиновничьих кабинетов содействовал ее превращению в нефтяное суперведомство. И тогда уже, по большому счету, не будет очень важно, кто в России станет следующим президентом или премьером. Вплоть до обвала нефтяных цен страной будут руководить те, кто станет контролировать "Роснефть" и "Газпром".

фото: Главред, rosneft.ru

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