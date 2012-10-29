"Красно-коричневая" страшилка для Украины

Одним из самых ярких результатов выборов, безусловно, стало прохождение в Верховную Раду "Свободы" и коммунистов. И даже не столько сам факт присутствия этих сил в новом парламенте, а то, что они (по крайней мере, по результатам экзит-полов) показали очень близкие результаты. С одной стороны, это показатель демократии – в нашем обществе есть сторонники самых разных идеологий, которые спокойно выражают свою точку зрения в процессе голосования. Но с другой, в Украине снова возникает дискуссия, которая вполне может усугубить существующий раскол общества.



Ведь пока эксперты удивляются результатам народного волеизъявления, среди политиков уже пошли довольно резкие разговоры. С одной стороны, в КПУ и ПР выражают настоящий шок по поводу победы националистов, а некоторые (например, Вадим Колесниченко) прямо называют их "коричневой" силой. С другой, лидер "Свободы" Олег Тягнибок уже пообещал заняться запретом коммунизма на законодательном уровне. Налицо конфликт, который может перейти из разряда перебранок в Раде в противостояние на уровне, как минимум, 20 процентов политически активного населения Украины. И чтоб его не допустить, стоит помнить несколько важных вещей.



В первую очередь, нужно попробовать как можно объективнее посмотреть на обе названные политические силы. Прежде всего, на их идеологии. И мы поймем, что, раз уж наше общество считает себя демократическим, со свободными выборами, и коммунисты, и националисты на данный момент ему просто необходимы. В том числе, в парламенте. Во-первых, как ни крутите, эти политсилы отражают нашу историческую память – сложную, но уж какая есть. Нашу историю, в которой были и СССР, и Сталин, и УПА, и Бандера. И, раз уж у нас есть люди, для которых все это ценно, то почему бы не существовать партиям, которые представляют эти позиции? Тут все логично.



Во-вторых, близкие результаты КПУ и "Свободы" - это очередной, который уже по счету, повод преодолеть раскол Украины. На первый взгляд, наверное, звучит глупо, но если вдуматься, все не так однозначно. Смотрите сами, мы уже, похоже, окончательно прекратили устраивать уличные драки по идеологическим причинам. Тот же последний марш УПА в Киеве, очень спокойный, если вспомнить, что было еще несколько лет назад, это уверенно подтвердил. Да и с 2004 года, когда, бывало, и семьи разваливались из-за разницы в политических взглядах, прошло достаточно времени, и от некоторых симптомов "болезни раскола" мы излечились. Не наступило ли время сделать еще один шаг? А именно, признать, что если ты, например, сторонник националистической идеологии, тебе вовсе не обязательно ненавидеть соседа-коммуниста или регионала, а лучше признать, что он – такой же гражданин, как и ты, и проявить уважение к его позиции. И наоборот. Конечно, сделать это намного сложнее, чем ставить клеймо и бросаться лозунгами, но попытаться ведь стоит. Разумеется, всегда будут люди, которые не примут позиции другого, но их точно намного меньше, чем 20% украинцев.



Наконец, в-третьих, эти выборы с их действительно интересными результатами – замечательный повод перестать быть жертвой лозунгов, которые нам с завидным постоянством "спускают" политики. Это неплохая возможность освободиться из своеобразного "плена", в котором нас держат вопросы языка, истории, а теперь вот и разных идеологий, и стать гражданином современной Украины. Помнящим, разумеется, о своем прошлом, но умеющим отложить его в сторону, когда речь идет о планах на будущее. И сложно сказать, когда еще мы получим такой шанс.



Вот только пока не очень похоже на то, что украинское общество использует этот шанс себе во благо. Скорее, наоборот, ведь страшилки, активно распространяемые с разных сторон, похоже, снова начинают действовать. По крайней мере, те, которые касаются "красных", "коричневых" и так далее. Вот только возможность проявить взаимное уважение все еще остается, и не только у сторонников названных политических сил (их я взял как пример лишь в силу особой серьезности различий). На самом же деле, в нашем обществе сейчас существует не угроза со стороны какого-либо политического цвета. А, скорее, опасность того, как эти цвета могут подействовать на остатки нашего единства…

фото: УНИАН