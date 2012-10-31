Утром – реформы, вечером – деньги…

Щедрые российские дотации – Беларусь до сих пор рассчитывается за энергоносители по ценам, не имеющим ничего общего с реальностью – не помогают Александру Лукашенко удержать на плаву хиреющую экономику своей страны. Беларусь формально вышла из кризиса, приведшего к сокрушительному обвалу национальной валюты – но фактически этот кризис никогда не заканчивался. И теперь белорусскому правительству вновь нужны деньги Международного валютного фонда – несмотря на то, что Александр Лукашенко неоднократно с возмущением отзывался о деятельности финансовых организаций. Об этих заявлениях в Минске сегодня предпочитают не вспоминать. Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович так долго уговаривал главу миссии МВФ дать денег, что тот даже опоздал на встречу с журналистами и вынужден был долго извиняться за разговорчивого главу правительства посещаемой страны.

Но интересна, конечно же, не длина переговоров, а то, чему они посвящены. МВФ отказывается от выдачи каких-либо денег лукашенковскому режиму без проведения радикальных экономических реформ. Речь идет о либерализации цен, сегодня фактически контролируемых государством, укреплении права частной собственности, сейчас практически полностью зависящего от чиновничьего произвола, разработке стратегии реструктуризации и приватизации государственных предприятий – и при этом введении системы адресной помощи наиболее уязвимым слоям населения. Проще говоря, МВФ требует от Минска отказаться от лукашенковского социализма в пользу цивилизованной экономики, прекрасно осознавая, каким болезненным окажется этот переход для большинства белорусов.

Лукашенко вряд ли может на это пойти. В отличие от многих политиков, заигрывающих с люмпенизированными слоями населения, Лукашенко самолично превратил беларусов в люмпенов, чтобы потом с ними заигрывать – и считает это выдающимся достижением своего правления. Реформы, на которых настаивает МВФ, не просто оздоровят белорусскую экономику, они еще и создадут целый класс свободных от государства людей, которые будут думать о защите собственных интересов, а не бредней белорусского президента и его советников.

Потерять власть в этой ситуации – проще простого. А в ситуации Лукашенко потеря власти – это еще и потеря свободы: первый белорусский президент столько натворил в собственной стране, что прокуратуры, которая могла бы пройти мимо расследования его художеств, просто не существует в природе. Поэтому Александру Григорьевичу приходится просить и надеяться на чудо и ...на Россию.

Но Россия не спешит его спасать, более того – именно в дни пребывания миссии МВФ в Минске из Москвы пришло требование возместить российскому бюджету полтора миллиарда долларов за потери от экспорта из Белоруссии бензина под видом растворителей и смазок. Беларусь просто обманула Россию, воспользовавшись тем, что в соглашении о создании пресловутого Таможенного союза растворители и смазки не вошли в перечень нефтепродуктов, облагаемых пошлиной. В результате удалось заработать деньги, позволившие в очередной раз поднять зарплаты бюджетникам и провести парламентские выборы с относительно высоко поднятой головой – вот вам и все белорусское чудо-юдо.

Конечно, можно ожидать, что Лукашенко ничего Путину не заплатит и отделается обещаниями заплатить предприятиями – он это любит. Но просить о кредите в такой ситуации – совсем уже непросто. Именно поэтому ситуация выглядит почти тупиковой. И еще раз напоминающей, что чудес не бывает и к необходимости либеральных реформ рано или поздно приходят и полусоветские, и олигархические экономики – в общем все, что ограничивает экономическую свободу личности.

фото: Главред, EPA / UPG