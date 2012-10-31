Утром – реформы, вечером – деньги…

Виталий Портников

Публицист, журналист

31 октября 2012, 10:00

Чудес не бывает: к необходимости либеральных реформ рано или поздно приходят и полусоветские, и олигархические экономики – в общем все, кто ограничивает экономическую свободу личности.

Щедрые российские дотации – Беларусь до сих пор рассчитывается за энергоносители по ценам, не имеющим ничего общего с реальностью – не помогают Александру Лукашенко удержать на плаву хиреющую экономику своей страны. Беларусь формально вышла из кризиса, приведшего к сокрушительному обвалу национальной валюты – но фактически этот кризис никогда не заканчивался. И теперь белорусскому правительству вновь нужны деньги Международного валютного фонда – несмотря на то, что Александр Лукашенко неоднократно с возмущением отзывался о деятельности финансовых организаций. Об этих заявлениях в Минске сегодня предпочитают не вспоминать. Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович так долго уговаривал главу миссии МВФ дать денег, что тот даже опоздал на встречу с журналистами и вынужден был долго извиняться за разговорчивого главу правительства посещаемой страны.

Но интересна, конечно же, не длина переговоров, а то, чему они посвящены. МВФ отказывается от выдачи каких-либо денег лукашенковскому режиму без проведения радикальных экономических реформ. Речь идет о либерализации цен, сегодня фактически контролируемых государством, укреплении права частной собственности, сейчас практически полностью зависящего от чиновничьего произвола, разработке стратегии реструктуризации и приватизации государственных предприятий – и при этом введении системы адресной помощи наиболее уязвимым слоям населения. Проще говоря, МВФ требует от Минска отказаться от лукашенковского социализма в пользу цивилизованной экономики, прекрасно осознавая, каким болезненным окажется этот переход для большинства белорусов.

Лукашенко вряд ли может на это пойти. В отличие от многих политиков, заигрывающих с люмпенизированными слоями населения, Лукашенко самолично превратил беларусов в люмпенов, чтобы потом с ними заигрывать – и считает это выдающимся достижением своего правления. Реформы, на которых настаивает МВФ, не просто оздоровят белорусскую экономику, они еще и создадут целый класс свободных от государства людей, которые будут думать о защите собственных интересов, а не бредней белорусского президента и его советников.

Потерять власть в этой ситуации – проще простого. А в ситуации Лукашенко потеря власти – это еще и потеря свободы: первый белорусский президент столько натворил в собственной стране, что прокуратуры, которая могла бы пройти мимо расследования его художеств, просто не существует в природе. Поэтому Александру Григорьевичу приходится просить и надеяться на чудо и ...на Россию.

Но Россия не спешит его спасать, более того – именно в дни пребывания миссии МВФ в Минске из Москвы пришло требование возместить российскому бюджету полтора миллиарда долларов за потери от экспорта из Белоруссии бензина под видом растворителей и смазок. Беларусь просто обманула Россию, воспользовавшись тем, что в соглашении о создании пресловутого Таможенного союза растворители и смазки не вошли в перечень нефтепродуктов, облагаемых пошлиной. В результате удалось заработать деньги, позволившие в очередной раз поднять зарплаты бюджетникам и провести парламентские выборы с относительно высоко поднятой головой – вот вам и все белорусское чудо-юдо.

Конечно, можно ожидать, что Лукашенко ничего Путину не заплатит и отделается обещаниями заплатить предприятиями – он это любит. Но просить о кредите в такой ситуации – совсем уже непросто. Именно поэтому ситуация выглядит почти тупиковой. И еще раз напоминающей, что чудес не бывает и к необходимости либеральных реформ рано или поздно приходят и полусоветские, и олигархические экономики – в общем все, что ограничивает экономическую свободу личности.

фото: Главред, EPA / UPG

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять