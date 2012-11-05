За что милиция бьет украинцев

Милиция в Украине уже давно стала одним из лидеров по уровню недоверия к ней граждан. Это проявляется практически на всех уровнях – от соцопросов, в которых правоохранители по негативному отношению уступают разве что традиционно непопулярным органам власти, до отзывов на обыденном уровне, на котором про милиционера очень редко услышишь что-то хорошее. Ситуация, когда люди, призванные защищать закон, воспринимаются настолько отрицательно, сама по себе не совсем нормальна. А в нашей стране ее усугубляет еще и то, что правоохранители слишком часто становятся участниками политических процессов.

Возьмем недавние события в Первомайске, где "Беркут" дважды в течение суток фактически брал штурмом избирком – проламывался через толпу, пускал слезоточивый газ и так далее. Кадры достаточно жесткие даже для привыкшей ко многому Украине. Причем не в столице, видавшей разные события, а в провинции, где настолько горячие политические страсти – достаточно сенсационны. И эти вот самые события вызывают очень неутешительные выводы – о постепенном скатывании Украины к черте, за которой вполне возможно превращение в настоящее полицейское государство.

И, знаете, дело даже не в том, что "Беркут" кого-то разогнал. Лично меня в этой ситуации больше поразила реакция вышестоящих лиц. Сначала замминистра внутренних дел Виктор Ратушняк рассказал, что правоохранители ничего не штурмовали и никого не били (посмотрите видео, и эти слова как-то сами собой опровергаются). Они, дескать, всего лишь выполняли свой долг – обеспечивали решение суда по изъятию протоколов голосования из местной ОИК. А то, что на записи и фотографиях, - это, как раз, выполнение милицией своего долга, и, вообще, во всем виноват нардеп Москаль, который сорвал с "беркутовца" шлем. А регионал Владимир Олийнык в том же эфире вообще призвал поблагодарить спецназовцев – за соблюдение правопорядка. Получается интересная штука. Вся страна (ну или, по крайней мере, все, у кого есть Интернет) видит и штурм, и пострадавших, и прочие "прелести" фактически силового захвата окружного избиркома, а по официальной версии – так и должно быть. И возникает сразу несколько существенных вопросов.

Конечно, я вовсе не призываю похвалить нардепа за то, что он сорвал шлем с милиционера, забрал протоколы, которые в результате были взяты только со второго "штурмового" захода, и так далее. Кроме того, я уверен, что действия "Беркута" были совершенно обоснованы по букве закона, и придраться к ним ни в коем случае не получится. Но здесь-то, как раз, возникает первый вопрос. Почему в Первомайске правоохранители отреагировали на нарушение закона так оперативно и жестко, а, скажем, в Киеве никак не реагируют на присутствие в избирательном процессе людей спортивной внешности, фото которых уже давно обошли всю Сеть? То ли недосмотрели-недоработали, то ли у нас закон не один для всех, но, в любом случае, есть проблема. И четких ответов по этому поводу, хотя бы таких же, как по поводу Первомайска, что-то не слышно.

Второй вопрос – более серьезный. Скажите, дорогие наши правоохранители, а вы знаете какие-нибудь методы решения поставленных задач, которые не предусматривают использования дубинок или спецсредств, штурма и разгона толпы? Могу ли я лично надеяться, что, если вдруг захочу выйти на митинг, который не понравится тем, кто отправил вас на него "поддерживать порядок", я не получу по голове или не попаду в участок? Почему вообще, уважаемые милиционеры, вы так любите кого-то разогнать, потолкать и ударить? Неужели от количества разбитых лиц в Первомайске действительно зависит уровень соблюдения закона в этом конкретном регионе и Украине в целом?

Вопросы, на самом деле, риторические. Я ведь знаю, что ни на какую физическую неприкосновенность гражданин нашего государства претендовать не может. И ладно бы "Беркут" (не он один, конечно, но это спецподразделение – чаще других) разгонял людей, по-настоящему угрожающих ситуации в стране. Вооруженных, дебоширящих, бьющих стекла и машины, каких-нибудь заговорщиков, на худой конец. Просто мне лично (может быть, конечно, в силу юридической безграмотности, но все же) правда непонятно, чем люди в Первомайске угрожали правопорядку в этом конкретном городе и во всем государстве. А вот от обвинений в политической заангажированности милиции теперь окончательно не отмыться. Как и от впечатлений о том, что на наших выборах многие конфликты решаются не как в пресловутых цивилизованных странах, а, извините, "ментовскими" методами. Дубинкой по голове. И, кстати, в тех самых странах наши фото и видео с выборов (как минимум!) увидели, будьте уверены. И обязательно сделают выводы о "прозрачности" и "демократичности" украинской политики…

Но и это – не главная проблема. Самое важное в том, что, пока милиция решает политические задачи, действуя, скажем так, на довольно высоком общественном уровне, помогая решить вопросы с выборами и прочим, в нашей с вами повседневной жизни будет все больше и больше развиваться беспредел в милицейских участках, СИЗО и прочих органах, призванных обеспечивать правопорядок. Ведь вряд ли среди нас найдется много тех, кто либо лично, либо через знакомых или родственников не сталкивался с подобными проблемами. С избиениями, после которых люди становились инвалидами или умирали, с противогазами на голове, рукой в наручниках, прикованной к батарее и многим другим. Так вот, я уверен, что пока наши правоохранители так активно и жестко участвуют в политических процессах, в тех же разгонах демонстраций, на местах случаи беспредела будут случаться все чаще и чаще. Безнаказанность и жестокие действия наверху просто не могут остаться без отклика на более низком уровне – по принципу "если им так можно, что чем мы хуже?" И здесь уже события в Первомайске затрагивают куда больше людей, чем кажется на первый взгляд.

Справедливости ради скажу, что нынешнюю Украину, объективно, нельзя назвать полицейским государством. Хотя бы потому, что у нас далеко не каждая акция разгоняется, как, например, в соседней России. Вот только грань между обществом нормальным и тем, где политические проблемы решаются силовыми методами, очень тонка. И, переступив ее, очень сложно будет вернуться назад. А еще, за этой чертой вопрос "За что нас бьет милиция?" будет неактуален. Ведь ответ на него будет звучать следующим образом: "Потому что ей можно…"