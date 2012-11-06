Партии пареной репы

Российская партия "Правое дело", еще недавно игравшая роль кремлевского либерального проекта и послужившая недолгим пристанищем олигарха Михаила Прохорова, заявила о том, что теперь будет проводить политику с "национально-патриотическим" уклоном. Лидер этой удивительной организации Андрей Дунаев призвал однопрартийцев завершить смену взглядов за шесть месяцев – и стать настоящей правой партией во всех смыслах этого слова. И хотя "Правое дело", допущенное к парламентским выборам уже без Прохорова, так и не вышло за пределы статистической погрешности, теперь его руководитель рассчитывает на новый успех с новыми взглядами.

Я бы не стал ничего писать о "Правом деле" - право же, это не совсем настоящая партия, если бы размышления его вождей не вписывались бы в общее направление дезориентации бедных обществ, оказавшихся неспособными ответить на экономические вызовы современности. От Владивостока до Афин люди, не понимающие, как дальше будут развиваться их страны, со всем большим интересом относятся к простым, как пареная репа, ответам на сложные вопросы. Ведь всегда обидно понять, что именно твоя пассивность, безответственность, желание жить за государственный счет привели к плачевному состоянию, из которого практически нет никакого выхода. Гораздо приятнее осознавать, что ты представитель великой нации, которой все время кто-то мешает. Мигранты, оккупанты, турки, "чурки", евреи, "хохлы", "москали", албанцы, сербы – нужное подчеркнуть в зависимости от этнического происхождения осознающего и его истовой веры.

Другое дело, что в каждой стране ультрарадикализм, который нередко называют национализмом, но который на самом деле является шовинизмом средневекового разлива, приводит к своим последствиям. В Греции, элита которой по историческим причинам – расставание с Османской империей было кровавым – взяла курс на построение мононационального государства и эллинизацию меньшинств, шовинисты просто болтаются под ногами и мешают и без того нерешительным греческим политикам принимать меры по оздоровлению экономики. В Сербии президент-шовинист уже был у власти, и страна практически утратила почти все территории, на которых жили меньшинства. Да, конечно, можно постараться и отколоть еще пару регионов – например, Воеводину и Санджак – но в целом "патриоты" свою работу по уничтожению Сербии как большой влиятельной европейской страны и центра притяжения для соседей уже завершили, так что их новое пришествие будет не столь болезненным. В России "национал-патриотизм" - ключ к развалу государства. Всякий раз, когда собирается очередной "Русский марш", я задумываюсь, на сколько хватит прочности у государственного организма многонациональной и многоконфессиональной страны, просто обязанной ради своего будущего быть союзом равноправных народов, а не национально-патриотическим – то есть шовинистическим – маршем.

В Украине ситуация, конечно, менее болезненна, но она осложняется фактической двукультурностью украинского общества, ориентацией одной его части на собственно украинские культурные ценности – вне зависимости от политических взглядов ориентирующихся, а другой – на ценности постсоветские, воспринимающиеся как ценности русской культуры. Победителей в этом противостоянии не будет, будет раскол – и партии, готовые этот раскол сопровождать, уже обозначились.

Выход из сложившейся ситуации тоже проще пареной репы: экономическое благополучие, которое маргинализирует шовинистов и переведет дискуссии о том, кто лучше, в тишину кабинетов доморощенных спасителей нации из академических кругов. Но для того, чтобы добиться этого благополучия, необходимы либеральные экономические преобразования, которым всегда будут противиться те, кто спекулирует на патриотизме. Круг замкнулся – можем водить вокруг репы хороводы.

фото: Главред, xartman.ru