Нам бы эти выборы взять и отменить!..

Со дня выборов Рады прошло уже две недели, а они все еще остаются топ-темой в жизни Украины. Причем наполнена она, в основном, негативом. Мы больше обсуждаем не расклады, сформировавшиеся в результате голосования, программы партий и так далее, а нечестный подсчет голосов, "Беркут", раскидывающий протестующих, "спортсменов" в избиркомах и, разумеется, фальсификации. Если в день голосования лично мне казалось, что в Украине состоялись более-менее честные выборы, с конкуренцией и политическими сенсациями, то сейчас все чаще создается впечатление, что произошло событие, которое только усугубило и без того немалые проблемы общества. И, самое главное, не отпускает мысль, что выборы принесли нам в первую очередь вред.

Нет, разумеется, в избирательной кампании было много полезного. Кто-то прорвался к власти, кто-то заявил о себе, а кому-то просто удалось стать богаче на пакетик гречки или определенную сумму денег, отданную щедрыми кандидатами в депутаты. Вот только нашей государственности выборы действительно нанесли удар. Ведь сама идея демократии, которую в первую очередь выражает избирательный процесс, оказалась под угрозой дискредитации. И на то есть целый ряд причин.

Во-первых, "порадовал" подсчет голосов, убивающий всяческие разговоры о честности избирательного процесса, даже если она и была. Кроме того, в результате триллеров, детективов и комедий, которые произошли в ряде избиркомов, возникла ситуация, в которой выборы вообще не заканчиваются. Ряд округов, скорее всего, ожидает переголосование. А значит, процесс избирательной кампании, где любые перспективы и долгосрочные планы становятся жертвой стремления к сиюминутному успеху, продолжится. Очевидно, снова будут массовые закупки избирателей с помощью денег, продуктов и прочих средств, придуманных креативщиками наших политиков. Снова будут громкие заявления и, наверное, драки – с участием милиции и без нее. Останется такое распространенное среди политиков отношение к людям, как к товару, который легко можно купить за бутылку водки и банку сгущенки. И, самое главное, будет огромное желание этого самого товара продаться, чтобы хоть какую-нибудь пользу получить от тех самых политиков.

Другими словами, снова обострятся главные проблемы нашего общества. Польются ушаты грязи, брызги от которых задевают намного больше людей, чем кажется на первый взгляд. Будет использование, без разбору, всех доступных средств борьбы. И, как итог, будет нанесен очередной удар по вере украинца в то, что ему вообще нужно государство, в котором он живет. У нас и так достаточно проблем, а перевыборы, со всеми их нюансами, однозначно их усугубят.

Во-вторых, выборы-2012 нанесли очередной (может и не смертельный, но ощутимый) удар по статусу украинских государственных институтов в глазах широкой общественности. Ведь на самом деле наиболее обсуждаемые после этого голосования темы - воровство голосов, мордобои, состоявшиеся и возможные, и то, каких "приколов" ждать от новой Рады. ВР чем дальше, тем больше воспринимается не как высший законодательный орган, решения которого, вообще-то, влияют на жизнь каждого из нас, а как сборище непонятных личностей, многие из которых прорвались туда не самым честным путем. И одной из самых больших польз нашего парламента в глазах среднестатистического украинца становится не процесс написания и принятия законов, а скандалы, которые происходят в Раде. Причем к такой мысли склоняются не только простые граждане, но и многие эксперты.

"Главред" недавно публиковал статью о том, кто из депутатов нового созыва может быть самым скандальным, и чего от таких личностей ждать. Так вот, серьезные эксперты и политики говорили о том, что под куполом ВР будут и мордобои, и нардепы-"клоуны" с нардепами-"гладиаторами", и многое другое. Все это было бы, как говорится, смешно, кабы не было так грустно. В свете подобных ожиданий парламентаризм в Украине становится вещью, очень серьезно дискредитированной, превращенной чуть ли не в посмешище. Ведь людям интереснее не то, чем депутаты должны заниматься, и какую пользу они могут принести, а то, что они могут "выкинуть". В то, что народные избранники сделают людям что-то хорошее, мало кто верит. А с такой точки зрения и сама идея демократии, которую этот самый парламентаризм выражает, дискредитируется и становится чем-то весьма незначительным. И наши выборы очень сильно способствуют этим совершенно не здоровым процессам в обществе.

В-третьих, эти выборы действительно показали, что украинцы для подавляющего большинства политиков остаются просто товаром, причем чаще всего бросовым по цене. Я уже упоминал о гречке с водкой, за которые мы радостно продаемся, но на самом деле инструменты покупки намного шире. Кто-то покупается просто словами, кто-то страхом потерять стабильность, часто совершенно эфемерную, кто-то – деньгами. Неважно, чем, главное – в существовании самого этого принципа. И это, наверное, самый грустный вывод из нынешней избирательной кампании. А еще более грустно то, что с каждым голосованием, на местном или всеукраинском уровнях, способы покупки все более совершенствуются. А значит, и проблема углубляется.

А еще прошлая неделя на контрасте показала, какими бывают выборы в других государствах, и как от них в худшую сторону отличается наша страна. Посмотрите на голосование в США. Там полное гражданское согласие, и потерпевший поражение Митт Ромни, какие бы каверзы он ни делал сопернику на протяжении кампании, признает поражение и обещает молиться за победителя – Барака Обаму. То есть ведет себя очень достойно (что бы ни чувствовал при этом) и старается не расколоть, а объединить общество. Плюс сохраняет свое лицо, как ответственного политика. А что у нас? Маловато взаимного уважения, зато много криков, обвинений и грязи. Ни на единство общества, ни на уважение к украинскому политику (если говорить в общем), это, конечно, позитивно не влияет. И здесь - еще один печальный вывод из выборов по-украински.

Если уж совсем серьезно, я, разумеется, совершенно не призываю отменять выборы или воспринимать их несерьезно. Все-таки, это демократический процесс, который оставляет нашему государству шансы на нормальное будущее. И ряд позитивных моментов в нем был – и политическая конкуренция, и неожиданности (что хорошо с точки зрения той самой демократичности), и многое другое. Вот только хочется обратиться ко всем, кто может этот процесс улучшить. И к власти, и к участникам, и к тем, кто считает голоса, и к тем, кто бьет дубинками недовольных. Не лучше ли отказаться от части своих амбиций ради того, чтобы не дискредитировать ту демократию, которая у нас есть на данный момент? Ведь, потеряв иллюзии насчет выборов (а это произойдет, если голосования и события вокруг ОИК будут продолжаться в том же духе), украинцы могут остаться без вещей, которые действительно делают общество цивилизованным. По крайней мере, в глазах той же Европы, куда мы так стремимся.

Ведь та самая пресловутая демократия, не на словах, а как процедура и ценность, Украине действительно очень нужна…

фото: EPA / UPG