Невкусная "валерьяночка" от Азарова

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
26 ноября 2012, 15:42

Украинская власть продолжает призывать украинцев быть спокойными, не учитывая, что это может им очень сильно повредить.

Что ни говорите, а в Украине в последнее время видно все больше и больше признаков стабильности, о которой нам так много говорили. Например, на днях, во время празднования годовщины Оранжевой революции, это ярко продемонстрировала милиция. Казалось бы, и дата уже не слишком в народе почитаемая, и в центр Киева вспомнить о событиях 2004 года маловато людей пришло. А, все равно, не только нагнали "Беркута", но еще и нескольких активистов задержали. Чуть ли не по привычке, ведь у нас редкая акция оппозиционеров без этого обходится. Но есть в украинской политике и еще более стабильная вещь – яркие высказывания премьера Николая Азарова.

Я уже, помнится, писал об одном из удивительных заявлений главы правительства. Чуть больше месяца назад он посоветовал харьковским студентам трудиться на двух работах, чтобы потянуть приобретение "доступного" жилья от государства.  Вспоминалось тогда и о дешевой капусте, и о лопатах, за которые нужно взяться ради "покращення" жизни. И вот в прошлую пятницу Николай Янович ярко высказался в очередной раз.

Говоря в своем Facebook о том, стоит ли ждать ли прыжков курса доллара к Новому году, глава Кабмина, не сказав вообще ничего конкретного, просто посоветовал автору соответствующего вопроса и, наверное, в его лице всем, озабоченным судьбой национальной валюты, "валерьяночки выпить". На первый взгляд, очень хорошая позиция. Власть просит нас не волноваться, а это может значить, что все под контролем и каких-то потрясений ждать не стоит. Вот только, если немного присмотреться к нынешней ситуации в Украине, у "валерьяночки" оказывается не очень приятный вкус.

Такое впечатление, в первую очередь, возникает из-за того, насколько ситуация вокруг гривны противоречит призывам успокоиться. Давайте отвлечемся от официальных и не очень заявлений, экономических прогнозов и анализов, планов по борьбе со спекулянтами и прочего. Как обычному украинскому обывателю, мне просто-напросто тревожно. Ведь за последние недели, во-первых, подорожал доллар. Многие это на себе ощутили, и еще, наверное, будут ощущать. Во-вторых, начали вноситься законопроекты о налоге на обмен валюты, пошли странные слухи о глобальных изменениях правил валютного рынка и так далее. В общем, слишком много информации о делах, касающихся финансов каждого, из-за чего уже начинают возникать панические настроения. Сужу по некоторым близким знакомым, хотя и цифры, касающиеся покупки валюты, это подтверждают.

Не буду говорить о том,  к лучшему или худшему такие изменения, это виднее экономистам. Главная проблема в том, что среднестатистическому украинцу, накопившему условную тысячу долларов на "черный день", непонятно, что с ней делать. То ли поменять, то ли еще валюты купить, ведь в нашей истории были самые разнообразные скачки, так что уже не знаешь, чего и ждать. Но самое непонятное, как в такой ситуации можно быть спокойным. А высокий чиновник, вместо того, чтобы что-то объяснить, просто советует выпить "валерьяночки". Чем спокойствию, на самом деле, совершенно не способствует.

Но ситуация с долларом – лишь один, просто очень яркий аспект проблемы. На самом деле, нас слишком часто просят успокоиться в ситуациях, когда такое действие может принести вред. Например, высокие органы типа Госкомстата постоянно рассказывают мне о том, что в Украине нет никакого роста цен, а я его вижу. Возможно, я экономически безграмотен, но проблема никуда не девается, и деньги из кошелька уходят быстрее, чем раньше. Милиция, арестовывавшая народ на Майдане, рассказывает, что она  всегда действует законно и никого не бьет, а стоит посмотреть видео, например, из скандального поствыборного Первомайска, и сразу видишь, что все не так. Подобных примеров можно приводить множество. Вообще, получается логическое противоречие. Власть постоянно рассказывает, как все хорошо, а мы этого не видим. Хотя, конечно, многим было бы выгоднее, чтобы увидели и успокоились. Но нужно ли это нам?

Еще один, не связанный прямо с долларами, ценами и другими вопросами, но очень яркий пример того, что успокаиваться особо нечего. Я довольно часто бываю на родной Восточной Украине, а в последние две недели проехался по Украине Западной. Что очень сильно бросилось в глаза – совершенно не похоже, что в нашей стране еще летом было такое большое и влияющее на все событие, как Евро-2012. Более того, сложно увидеть, что нам осталось после чемпионата. Нет, конечно, есть что-то в городах, принимавших чемпионат, наверняка, и вне их кого-то радуют новые дороги и какие-либо еще инфраструктурные достижения. Но под вопросом то, что эти перемены были глобальными и коснулись каждого украинца.

Ведь как были у нас во множестве мест ужасные и разбитые дороги, так и остались. Как были мусорники в местах, считающихся заповедными и, вообще, гордостью страны (попробуйте добраться без машины и не влезть в грязь, например, до Хотинской крепости, одного из 7 чудес Украины, между прочим), так никуда и не делись. Разумеется, говорить, что во всем этом виновата власть, нельзя. Многие из нас, чего уж там, вносят в неблагоустроенность страны огромный вклад. Вопрос в другом – наше руководство, и господин Азаров один из первых, до сих пор преподносят Евро, как событие, коренным образом изменившее нашу жизнь. То есть, снова таки, успокаивают, мол, прошел чемпионат, и все моментально стало лучше. Вот только здесь становится особо ярко видно, что никаких поводов для самоуспокоения не появилось.

Так и во многом-многом другом. Сегодняшняя украинская действительность просто кричит о недопустимости и преждевременности подхода "успокойтесь и выпейте валерьяночки". Ведь, сделав это, можно не только наплевать на какое-либо улучшение своей жизни, а и оказаться совершенно неготовым к потрясениям будущего. Будь то падение гривны, финансовый кризис или еще что-то. Так может, чтобы действительно сделать хорошо народу, власти стоит честно (выборы ведь уже прошли) растолковать ему, что и как, а не призывать к безосновательному самоуспокоению? Правда вот ответ на этот вопрос кажется слишком очевидным и однозначным…

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