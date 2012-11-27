Путина на Лапуту

По-моему, самым замечательным государством, посещенным неутомимым странником доктором Лемюэлем Гулливером, была все-таки не Лилипутия с ее диковинным маленьким народцем и даже не Бробдингнег, в котором диковинкой был сам путешественник. Лилипутия и Бробдингнег как-то уж слишком напоминали современную Свифту и Гулливеру жизнь – размер в данном случае не имеет никакого значения. А вот Лапута…

Лапута – это настоящая находка. Сама идея жизни на летающем острове, на который вынуждены перебраться король со свитой и приближенными ввиду очевидного упадка наземной территории – это даже не будущее. Это почти настоящее. Когда королю надоедает проноситься по искореженным российским дорогам мимо остановленного возмущенного плебса из одной своей резиденции в другую, и он решает пересесть на вертолет, – а вслед за ним к такой же необходимости приходит верный премьер, – это и есть первый шаг по направлению к Лапуте. Не нужно переводить государственные учреждения за город, у Свифта уже написано, как правильно жить. Надо придумать такой магнит, который мог бы поднять в воздух кремлевскую территорию с окрестностями, разместить на этой территории еще несколько резиденций, шикарных бутиков и ресторанов, место для выгула лабрадора, бассейн и храм (да-да, на этом чудесном острове не нужно будет сооружать бассейн на месте храма, а потом храм на месте бассейна, можно будет все совместить и плавать наперегонки с патриархом), – и Лапута готова.

Поскольку мы живем не в ХVII веке, а в XXI-м, российскую Лапуту вообще можно сделать управляемым лайнером – и, если нужно будет ее главному обитателю, она сможет с космической скоростью перемещаться в Сочи – вместе с Кремлем, Старой площадью и даже Думой (хотя, если разобраться, зачем главному обитателю Дума? Дума может оставаться на земле). В хорошую погоду можно будет приветствовать подданных с борта Лапуты, не опасаясь покушений, молебнов, свиста и неправильно поднятых пальцев. А в плохую – наслаждаться солнечным днем, поднявшись над вечными московскими облаками и принимая целительные ванны в то время, как подданные будут стоять в бесконечных пробках под моросящим дождем. Мне кажется, замечательно!

Строительство Лапуты можно будет объявить самым выдающимся национальным проектом десятилетия, если не столетия. Это не какая-то там меркантильная саакашвилевская Лазика, которую все равно не построят. Это – средоточие русского национального духа, град Китеж наоборот: тот ушел под воду, что твоя Атлантида, а этот воспарит над Землей, что твой "Союз"-"Аполлон". Москва с ее нерешаемыми проблемами и неблагодарными жителями сразу же утратит всякое значение – а жителей провинциальных городов, над которыми будет пролетать Лапута, можно обязать сопровождать полет криками благодарности, бурными аплодисментами и размахиванием портретами. Известно, что жители свифтовской Лапуты были неоправданно жестоки и забрасывали недовольных камнями, не сходя со своего чудесного острова, – но в России достаточно хорошо работают наземные службы и утруждать себя камнеметанием обитателям здешней Лапуты не придется.

Если призадуматься, российская знать давно уже в такой Лапуте живет – все эти Рублевки, заборы, кортежи, вся эта усиливающаяся с каждым днем паранойя… Но небезопасно как-то постоянно ходить по одной земле с недовольными и условно довольными – не ровен час, упадет цена на нефть, и что тогда? Где скрываться, куда бежать, и где гарантия, что там примут? А Лапута решает все эти проблемы раз и навсегда и позволяет больше никогда не задумываться о творящемся внизу кошмаре. Полетели, а?

фото: Главред, EPA / UPG