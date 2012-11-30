Подсчет сторонников. Сколько их у Украины?

В европейской прессе появились сообщения, что четыре страны-члена Европейского Союза готовы к подписанию соглашения об ассоциации с Украиной, несмотря на все проблемы с демократией в стране. Эти страны – Польша, Литва, Чехия и Словакия – опасаются, что если соглашение не подписать сейчас, Украина окончательно опоздает на поезд европейской интеграции. Вероятно, именно на их поддержку и рассчитывает официальный Киев, когда его представители говорят о возможности подписания соглашения.

Но четыре страны – это еще не весь Евросоюз. Для северных стран подписание соглашения неприемлемо, и ЕС вынужден будет считаться с их мнением. Пока Украина не добьется единогласия в рядах ЕС, важный для нее документ будет оставаться в архивах и может никогда не увидеть свет. Правительства, которые выступают против подписания соглашения об ассоциации, могут опираться не только на факты нарушения демократических свобод, но и на мнение своих парламентов. Если большая часть парламентариев все равно не собирается высказываться в пользу документа, и он не будет ратифицирован, какой смысл правительству ставить под сомнение собственную репутацию? Европейский Союз – это организация единомышленников. И если единое мнение выработать не удается, то о том или ином документе приходится забывать на долгие годы. Уже сейчас можно сказать, что соглашение об ассоциации с Украиной – из таких документов.

Сторонники подписания соглашения в Евросоюзе нередко обвиняют его противников в двойных стандартах. Вот мол, видите соломинку в глазу Виктора Януковича, но не замечаете бревна в глазу Владимира Путина. С такой логикой – а она озвучивается практически на всех международных конференциях, посвященных Украине – можно было бы согласиться, если бы не одно "но": Россия никогда не заявляла о своих европейских амбициях. Более того, ее руководство постоянно говорит о кризисе Европейского Союза, нахваливает собственные интеграционные модели - и с Россией именно поэтому сотрудничают как со страной по ту сторону европейской границы, а не с государством, готовым разделить европейские ценности и даже в перспективе влиться в семью ЕС. Кроме того, энергетический и политический вес России я бы тоже не сбрасывал со счетов. Он, конечно же, уступает роли, которую играл Советский Союз, но одновременно превосходит украинские возможности.

Если посмотреть на вопрос о "двойных стандартах" беспристрастно, то мы заметим, что к руководству Украины пока что относятся куда мягче, чем к лидеру соседней Беларуси и его окружению. Против Александра Лукашенко давно уже действуют адресные санкции, которые никто не собирается смягчать. Но, опять-таки, Беларусь никогда не заявляла о своем желании присоединиться к ЕС и является частью российского интеграционного пространства. Для украинских политиков европейская риторика является своеобразным зонтиком: пока они продолжают говорить о приоритетности интеграции с ЕС, в Брюсселе не хотят заходить слишком далеко. Но если Украина окончательно повернется спиной к Западу, ситуация может быстро измениться. И в Киеве это прекрасно понимают – поэтому, какой резкой ни была бы критика со стороны европейских структур и жестким – давление со стороны России, Украина от своего выбора официально не отказывается.

В любом случае, нужно не искать сторонников, а пытаться соответствовать стандартам европейской страны – тогда ни у кого не будет никаких претензий и возражений. В конечном счете все это нужно не европейцам, а нам самим – если мы хотим жить по-человечески.