Даешь налог на русский язык!

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
3 декабря 2012, 15:08

Националисты, выдвигая идеи о защите государственного языка, тем самым вредят всей украинской культуре.

Все таки умеет ВО "Свобода" привлекать к себе внимание. Вот и на прошлой неделе среди топ-тем в Украине были именно высказывания представителей этой политической силы. И меня, честно говоря, больше зацепила не обозванная "жидовочкой" Мила Кунис. Здесь, такое впечатление, вопрос в элементарном бескультурье и нежелании понимать, что если какое-то слово в конкретно взятом обществе считается обидным, то лучше его не употреблять и уж, тем более, не прикрываться классиками культуры – тем же Тарасом Шевченко. Для меня куда показательнее стали идеи другого лидера националистов – Ирины Фарион.

Речь идет о "налоге на чужую песню и чужой язык", о котором высказалась новоявленная депутат. Приведя опыт Франции и Швейцарии, она рассказала, что там, дескать, существует специальный сбор, касающийся зарубежных артистов, поющих на чужом языке, за счет которого существуют национальные культуры. И сразу же перешла к русскому языку, наверное, больше всего заслуживающего того, чтобы брать с него налоги. Интересная получилась ситуация – политик, позиционирующая себя, как националистка, высказывает тезисы, для Украины вредные.

Сразу отмечу, что ни в коем случае не являюсь сторонником скандального языкового закона или, упаси Боже, второго государственного языка. Более того, у меня нет никаких предубеждений против "Свободы", а их марш в честь УПА считаю, как минимум, одним из самых ярких событий прошедшей предвыборной кампании (с эстетической точки зрения, прежде всего). Но для того, чтобы назвать саму идею налога на русский язык антиукраинской, вижу сразу несколько причин.

Во-первых, не могу согласиться с госпожой Фарион, исходя исключительно из собственного вкуса. Живя в Киеве, я, в основном, хожу на концерты, где песни исполняются на русском языке. Так уж получилось, что у меня почти нет любимой украинской музыки и достаточно много любимых авторов из России. Так что, если вдруг глобальная идея налога на "чужой язык" будет реализована (у нас ведь всякое бывает), мне придется платить за билеты на любимую группу больше денег? Категорически не согласен. Но главная проблема даже не в деньгах. Кто такая Фарион, а вместе с ней вся Верховная Рада со всеми политическими партиями вместе взятыми, чтобы навязывать мне свой вкус? Тем более, исходя из критериев, которые в плане музыкальном и эстетическом вообще не являются определяющими. Может быть, мне еще будут рассказывать, какие книги читать, какое кино смотреть, как вести себя дома?

Во-вторых, есть вещи поважнее вкусов. Если предположить, что налог на русский язык будет введен, качество украинской культуры (прежде всего, массовой, но не только), катастрофически снизится. Ведь главным критерием, по которому будет определяться ценность, например, песни, станут не эстетические предпочтения, красота музыки или текста, востребованность, элементарная популярность, а язык. Который, кстати, в подобной ситуации сразу перестает быть чем-то важным и окончательно превращается в конъюнктурный предмет политических игрищ. А это, разумеется, повредит и самому языку.

Другими словами, какая-нибудь, извините, ерундовина может стать конкурентоспособнее, чем более качественное произведение, только потому, что она, исполнена (записана, спета, нужное подчеркнуть) "державною мовою". Честно говоря, не понимаю, как люди, называющие себя националистами, могут желать такого украинской культуре, ведь в итоге она рискует закрыться сама в себе и зачахнуть. И совершенно не скажешь, что на украинском не сделано ничего хорошего. Я, например, знаю несколько десятков фанатов наших "Океана Эльзы"и "ВВ", которые живут в России и Беларуси и слушают эти группы именно на украинском языке. Вспомнить можно и нашего актера Богдана Ступку, который, где бы ни играл, славил именно украинское кино, и море других примеров, когда качество позволяет стать востребованным и выиграть конкурентную борьбу. Без которой, кстати, деградация просто неизбежна – искусственно созданные тепличные условия вряд ли помогают сделать произведение искусства лучше.

Но и это не самое важное. Идеи, подобные налогу на русский язык, формируют совершенно незавидное представление об украинцах. Услышит такое какой-нибудь ура-патриот в той же РФ, легко перенесет идеи отдельных политиков на весь народ, и пойдет о нас дурная молва. И будут представлены украинцы, как нация ограниченная, излишне зацикленная на себе и предпочитающая свои устаревшие шаровары всему новому и интересному, что создается, в том числе, и на русском языке. И в этом – самый большой вред подобных идей, ведь, провозглашая лозунги о подъеме украинской культуры, их авторы, на самом деле, делают ее смешной, как смешна и нелепа любая необоснованная закрытость. Предложил бы нашим националистам задуматься об этом, прежде чем что-то говорить.

В принципе, идея налога на русский язык настолько уязвима, что против нее можно привести и кучу других аргументов. Здесь и разнообразие украинцев (в современном значении понятия нация, которое давно учитывает далеко не только этнические факторы), и многое другое. Но, вместо перечисления банальных, хотя, оказывается, и не всем понятных вещей, хотелось бы адресовать свободовцам еще одно пожелание. На прошлой неделе руководитель пресс-службы УПЦ Московского патриархата Василий Анисимов крайне жестко и, считаю, незаслуженно, наехал на представителей партии. В частности, назвал их "ущербными и злобными людьми" и прямо обвинил в фашизме. Так вот, ответ на эти обвинения, мне кажется, был бы куда полезнее, чем идеи о каких-то там странных налогах. И народ бы повеселился, и повода навесить на украинцев неприглядные ярлыки не было бы, а, скорее, наоборот.

И еще. Дорогие националисты, и не только, давайте любить Украину достаточно хотя бы для того, чтобы не сужать ее до одного лишь языка, что ей пользы точно не принесет. Тогда, может быть, и чаще будем задумываться, прежде чем кого-то оскорбить неосторожным словом.

фото: Главред, lavka-podarkov.ru

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