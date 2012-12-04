Украина и другие враги России

Виталий Портников

Публицист, журналист

4 декабря 2012, 16:10

Если страны Таможенного союза не хотят жить в кольце "экономических врагов", они должны дать своим соседям возможность свободно развиваться и выстроить цивилизованные политические и экономические системы.

Евразийская экономическая комиссия – новый интеграционный орган Таможенного союза – составила антирейтинг стран, применяющих ограничительные меры против товаров ТС. На первом месте оказались Евросоюз и США, на втором — Украина, на третьем -  Узбекистан. Составителей антирейтинга не смущает то, что речь идет о крупнейших торговых партнерах России, Казахстана и Беларуси. Не упоминают они и о собственных ограничительных мерах, для украинской экономики оборачивающихся многомиллионными убытками.

Конечно же, Евразийская экономическая комиссия – не тот орган, который будет упоминать об убытках экономик стран-членов Союза от взаимных ограничительных мер: как известно, Россия вывела свои энергоносители за рамки интеграции. Нет, для евразийских комиссаров гораздо проще составлять списки врагов своих стран, не дающих развиваться маргинализирующимся постсоветским экономикам.

Руководители России постоянно зазывают бывшие советские республики в свой союз и предостерегают от участия в европейских интеграционных процессах. Но они могли бы заметить, что и без интеграции в ЕС Украина или Узбекистан применяют дискриминационные меры по отношению к продукции бывших соседей по СССР. Разница только в том, что когда речь идет об ограничениях в Соединенных Штатах и Европейском Союзе, есть возможность обращения к соответствующим институциям и судебным органам. В Украине – и уж тем более в Узбекистане – в суд не подашь, остается рассчитывать только на благосклонность властей.

Но в Москве из этого делают простой вывод: не нужна никакая европейская интеграция, никакая демократизация, которая могла бы вернуть авторитет судам и сделать регулирующие органы независимыми от произвола. Нужно просто затянуть "неправильные страны" в Таможенный союз и начать контролировать их экономики! Проще говоря, заменить их самоуправство своим, а украинские или узбекские интересы – так, как их понимают Виктор Янукович или Ислам Каримов – российскими интересами так, как понимает их Владимир Путин! Незавидная альтернатива.

Мы можем проанализировать действия "врагов" против Таможенного союза и увидеть, что шаги США или ЕС отличаются от украинских или узбекских подходов. Американцы и европейцы борются за ввоз в свои страны качественной продукции, не разрешают продавать шкуры хищников, чтобы не поощрять браконьерства, ну и останавливают дешевую химию и металл не самого лучшего качества. Украина и Узбекистан скорее защищаются от ограничительных мер соседей по Таможенному союзу, вводя собственные заградительные линии. В украинском случае эти ограничения связаны еще и с членством нашей страны в ВТО – не опасаясь ли российской критики, правительство Николая Азарова попыталось пересмотреть тарифную политику нашей страны в угоду тем, кто объявляет нас врагами?

Если страны Таможенного союза не хотят жить в кольце "экономических врагов", они должны не составлять списки, а заняться демонополизацией собственных экономик – экономик "Газпрома", "Роснефти" и Лукашенко. Они должны не пытаться захватывать все новые и новые территории нестабильности, замораживая у соседей авторитарные режимы, а дать возможность соседям свободно развиваться и выстроить цивилизованные политические и экономические системы. Именно тогда у России, Казахстана и Беларуси не будет больше "экономических врагов", а будут партнеры. Это улица с двусторонним движением.

фото: EPA / UPG, Главред

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