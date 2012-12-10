За что мы любим наших депутатов

Главным событием прошлой недели, безусловно, стало завершение работы шестого созыва Верховной Рады. Ушел парламент, мне лично больше всего запомнившийся скандалами и неоднозначными законами, не очень хорошо – безропотно приняв дефицитный госбюджет на следующий год. И с этой точки зрения очень любопытны результаты опроса, проведенного в честь завершения нынешней каденции ВР.

Исследование, проведенное Институтом Горшенина, касалось того, как депутаты оценивают свою работу за последние пять лет. Так вот, 20% поставили себе самую высокую оценку - "отлично", а еще почти 22% - "хорошо". И только чуть более трети народных избранников считают себя "троечниками". Цифры очень показательны. Почти половина представителей органа власти, который стабильно занимает места среди лидеров рейтингов недоверия украинцев, демонстрирует полную уверенность (а многие, наверняка, уверены по-настоящему) в том, что они все делали правильно. Конечно, сложно предположить, что такое "хорошая работа" в понимании нардепов, но, смею надеяться, она, все-таки, имеет какое-то отношение к пресловутым интересам украинцев. И с этой точки зрения высокая самооценка является самым ярким ответом на вопрос о том, почему в Украине слово "депутат" стало почти ругательством. Слишком уж оторвались от народа его избранники.

Подтверждением этого для меня являются собственные впечатления от деятельности шестого созыва ВР. Которые не позволяют поставить нардепам даже оценку "удовлетворительно". И на то есть целая масса причин.

Во-первых, ставшая историей Рада запомнилась мне постоянной клоунадой. За последние пять лет вся страна слишком часто наблюдала массовые побоища по самым разнообразным поводам. Иногда депутаты дрались стульями, иногда просто рвали рубашки, но это всегда было очень ярко. Один из самых знаковых моментов в работе нынешнего парламента - битва вокруг Харьковских соглашений весной 2010 года. Думаю, все помнят, как в прикрытого зонтиками Владимира Литвина летели яйца, а сессионный зал был наполнен дымом от брошенных шашек и напоминал поле боя. Кстати, тогда ВР Украины окончательно получила мировую известность, ведь фото "яичного побоища" облетели все мировые СМИ. Все это было весело, но не пойму одного – как после подобного позорища кто-то вообще может поставить депутатам отличную оценку. А ведь были еще и массовое кнопкодавство, унаследованное от предшественников, но бурно развивавшееся, и голосование под взмахи всем известного "дирижера", и потешные шарики, которыми регионалы протестовали против сближения с НАТО, и многое другое. Все это было крайне весело, вот только как подобную работу можно назвать эффективной, совершенно непонятно…

Во-вторых, были и более серьезные проблемы в работе шестого созыва. Один список скандальных законов и постановлений, принятых за последние годы, чего стоит. Налоговый кодекс и последовавший за ним массовый бунт на Налоговом майдане, Харьковские соглашения, пенсионная реформа, закон о языках. Вспоминать можно долго, но оцените скандальность каждого из немногих перечисленных решений! ВР, вообще, слишком часто становилась причиной раздоров в обществе, которые выплескивались на улицы. В итоге и ее саму чернобыльцы штурмовали, и после языкового закона на улицах были драки с участием "Беркута", а о Налоговом майдане мы уже вспоминали. Но меня больше всего впечатлило даже не это, а то, как под шумок того же скандального закона о языках нардепы принимали весьма неоднозначные решения и разбрасывали направо и налево бюджетные деньги. Одно это, как по мне, - повод для неудовлетворительной оценки своей работы.

Наконец, в-третьих, последние пять лет (они в этом плане не уникальны, но все же) – это постоянные новости о том, сколько бюджетных денег потрачено на Верховную Раду, на какую сумму депутаты увеличили свое финансирование, какие получают зарплаты, куда ездят отдыхать за госсчет и так далее. Государство, страдающее уже от второго финансового кризиса, оказалось крайне щедрым к народным избранникам. И, с одной стороны, я считаю, что если уж человек избран депутатом, то он должен получать достойное финансирование и заботу он, все-таки, законы принимает, по которым мы живем. Вот только в столкновении с нашей ВР такая позиция становится чистой теорией – найдите видео последних драк в парламенте и, думаю, серьезно засомневаетесь в том, что за такую работу вообще стоит платить деньги. А нардепы все отличные оценки себе выставляют.

Конечно, все вышеперечисленное – не более, чем мои личные впечатления. Хотя думаю, многие со мной согласятся. Разумеется, сами депутаты, прочитав подобную статью, вполне могут сказать: "Да что ты вообще понимаешь, у нас такая сложная работа!". Или пожать плечами, мол, пиши-пиши. Вот только хочется напомнить особо довольным собой народным избранникам о нескольких вещах. Разумеется, среди нардепов есть самые разные люди, и мерить их всех какими-то стереотипами неправильно. Вот только в результате работы самых разнообразных созывов, и шестой Рады в частности, любой человек, ставший депутатом, получает от общества негативное клеймо. И никто не разбирается, какие там люди сидят в парламенте, само место сразу дает им негативную оценку. Так, может быть, стоит сначала постараться исправить однозначное общественное мнение о себе, а потом уже выставлять хорошие оценки и хвалиться собственной работой?

Но это вряд ли. Потому главный, совершенно неутешительный вывод из результатов вышеупомянутого опроса, - наши депутаты настолько оторвались от народа, что не только не замечают его огромной "любви", а и, похоже, начинают называть плохое хорошим, а черное – белым. И это, наверное, самое грустное, потому что, в свете подобных выводов, и от новой Рады я не жду ничего хорошего. Нардепам ведь и так неплохо, они уверены, что делают благое дело. Так зачем им заморачиваться чьими-то частными проблемами или оценками?

Вот только есть один момент, который депутаты, я считаю, должны помнить больше всего. В каденцию этой Рады ее чуть не взяли штурмом разгневанные афганцы и чернобыльцы. Может быть, наступит время, когда "Беркут" не отобьет подобные атаки очередных "облагодетельствованных" своими избранниками представителей народа… Может быть, память об этом поможет нардепам снизить самооценку и стать хоть немного ближе к нам с вами, кто знает.

фото: УНИАН