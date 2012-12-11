Путин и "гертруда"

Президент России Владимир Путин решился на серьезную политическую реформу – возвращение в обиход существовавшего в Советском Союзе звания Героя Социалистического Труда. Поскольку труд в РФ сейчас не социалистический, то звание будет называться проще – Герой труда. С инициативой о его возвращении в прошлом году выступил один из наиболее яростных критиков митингов на Болотной, начальник сборочного цеха "Уралвагонмашзавода" Игорь Холманских, успешно дебютировавший в роли влюбленного в президента пролетария и получивший за преданность должность полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе.

Еще в 90-е годы казалось, что унаследованные Россией и другими бывшими советскими республиками от советского прошлого звания – Героя, народного артиста, заслуженного мелиоратора и журналиста – отомрут вместе с развитием общества. Государство, разумеется, вправе – и должно – награждать орденами и отмечать премиями. Но оно не вправе решать, кто герой, а кто нет, какой артист народный, а какой заслуженный. В советское время случались знаменательные казусы – действительно любимые всей страной актеры, такие как Владимир Высоцкий, оставались без званий, а проходимцы, возглавлявшие парткомы провинциальных театров, получали звание народного артиста по разнарядке.

Со званием Героя соцтруда – "гертрудой", как его насмешливо называли в народе – случались не менее анекдотические ситуации. Его тоже давали "по разнарядке", по анкете, правильным людям. Театральный критик Анатолий Смелянский вспоминал в своих мемуарах о любопытной истории, происшедшей с великим Марком Прудкиным. МХАТ выдвинул одного из своих легендарных "стариков" на звание Героя к 80-летию. Но в ЦК КПСС не понравилось еврейское происхождение Прудкина. Старика не стали огорчать, пообещали, что дадут звание к следующему юбилею. Когда Прудкину исполнилось 85 лет, об обещании напомнили: но в ЦК возразили, что 85 – "не настоящий юбилей". И когда Прудкин дожил до 90 – а звания опять не дали – в ЦК пошел весь партком МХАТа во главе с гениальной Ангелиной Степановой. Партийные бонзы думали еще год, но в конце концов отступили: Прудкин умер Героем соцтруда. Между тем сами члены политбюро увешивали себя звездами как гирляндами – Леонид Брежнев был четырежды Героем Советского Союза и Героем Соцтруда, Константин Черненко – трижды Героем Соцтруда, Динмухамед Кунаев – трижды Героем Соцтруда, Владимир Щербицкий – дважды Героем Соцтруда. К краху коммунизма звание нивелировалось настолько, что трудно было даже представить, что к нему вернутся вновь. Но вернулись. И понятно почему.

Чиновникам неудобно вешать на себя звезды Героя России. "Олигархам" - что государственным, что "самодельным" - тоже как-то не с руки. Все же звание дается за подвиг, за участие в военных действиях, за полет в космос. И воспоминание о том, как "дорогой Леонид Ильич" получал звездочки на день рождения все еще живо. А вот "гертруда" – совсем другое дело. И Путин может стать "гертрудой", и Медведев, и даже Абрамович с Алекперовым. Понятно, что монтажникам и фермерам тоже дадут, но суть-то не в этом. Суть – в окончательном возвращении советского стиля. И советской патерналистской системы общественного устройства – на новый лад.

Если у россиян все получится, не сомневаюсь, что уже скоро какой-нибудь украинский Холманский обратится к нашему президенту с подобной просьбой. И тогда рядом с героями Украины, среди которых есть люди весьма достойные – а есть, как бы это помягче выразится, люди весьма случайные, вновь замельтешат разнообразные "гертруды". Герои капиталистического труда.

фото: Главред, EPA / UPG