Зачем депутатам говорить по-русски

Верховная Рада седьмого созыва проработала всего два дня, но уже вошла в историю. Такого феерического старта с побоищами, спиливанием забора и штурмом трибуны я лично не припомню. Подняли депутаты и старые проблемы, в частности, зачем-то обострили языковой вопрос, что уже сейчас не позволяет ждать от них много конструктива.

О языке в парламенте на прошлой неделе говорили, конечно, меньше, чем о тушках или создании фракции коммунистов. Но частота упоминаний этой темы, все равно, была неожиданно высокой. То Ирина Фарион в комментарии Главреду пообещала, что пока ее "Свобода" есть в Раде, никто там не по-украински говорить не будет. То ей фактически ответила регионалка Елена Бондаренко, заявившая о том, что по-русски будут говорить обязательно, и не потому что так просто удобнее, а в пику националистам. Из этого можно сразу же сделать грустный вывод.

Прошлую Раду многие ругали, и не безосновательно, за излишнее внимание к вопросам идеологии, вокруг которых можно поскандалить, но невозможно извлечь фактически никакой пользы. Правда, в прошлом созыве нардепы, например, по несколько недель могли блокировать трибуну, протестуя против вступления в НАТО, куда нас никто особо и не брал. А о боях вокруг закона о языках вообще сложно забыть. Пришел новый созыв и с первых же дней начинает заниматься теми же вопросами. Сколько уже раз говорилось, что языковые проблемы раскалывают общество и лучше не поднимать их лишний раз – ан нет! – поднимают, и, наверняка, еще не раз подерутся из-за них. Хотя, если говорить о ВР, вопрос языка, как раз, нельзя назвать совсем уж пустым.

Кстати, лично я считаю, что языковая проблема в нашем парламенте есть. Как и в украинской власти в целом. И там данный вопрос намного сложнее, чем в обществе. Сразу оговорюсь, что не считаю язык таким уж глобальным признаком патриотизма, любви к Родине или "украинскости". Я встречал достаточно много искренне любящих Украину и делающих для нее разные полезные (в меру возможности) вещи людей, не говорящих на украинском. И также много – украиноязычных субъектов, которых и гражданами-то, если исходить из их отношения к государству, не назовешь. Да и вообще, если мы считаем, что в нашей стране есть хоть какая-то демократия, это означает, что каждый может говорить на том языке, на котором ему удобно. Каждый, кроме людей, которые представляют это самое государство.

Пока в Украине один язык является государственным, именно на нем должны говорить (уточню – как минимум, во время исполнения своих прямых обязанностей) чиновники и политики всех разновидностей – от депутатов до министров. Ведь если человек, скажем, идет в нардепы, то он должен не только получать неограниченные возможности и доступ к властной "кормушке", но и брать на себя какие-то обязательства. Хотя бы формальные, внешние, но они должны выполняться неукоснительно, ведь такой человек представляет украинское государство. И в этом, стоит признать, я совершенно солидарен со "Свободой" - раз ты пошел в высший законодательный орган, будь любезен, возьми на себя хоть что-то. Например, разговаривай на языке государства, которое ты представляешь. Кстати, новый спикер Владимир Рыбак, "донецкий" до мозга костей, ведет заседания на украинском языке, и довольно сносном. Вот только зря он специально обращал внимание на это факт и специально отмечал, что на государственном языке говорить умеет. Как-то это провинциально, что ли… Но факта использования украинского языка человеком, для которого он точно не родной, это не отменяет.

Кроме того, если все депутаты примут правило, по которому они должны говорить по-украински в стенах парламента, кто знает, могут начать решаться и другие проблемы. Может быть, исчезнет удобный способ замылить глаза стороннему наблюдателю, и не получится отвлечь нас с вами от какого-то нагло протянутого закона (наподобие тех, что принимались под шумок драк вокруг языкового закона, втихаря и довольно цинично). А вдруг, вместо очередного побоища, случившегося из-за того, что нардепы говорят на разных языках, будет принят какой-нибудь полезный для общества закон? Бывают же и такие в Раде! Наконец, может быть, общество перестанет раскалываться, слушая, как важные дядьки и тетки в парламенте ругаются из-за языка, тем самым с неизбежностью делая эту больную тему актуальной и уж точно ее не решая.

Самое главное. Лично я считаю, что власть в уважающем себя государстве должна быть какой угодно, но не смешной. Нет, шутки над руководством страны – это хорошо, и без них, наверное, народу было бы скучно жить. Вот только смеемся мы над своими руководителями часто из-за безграмотности, да что там, из-за издевательства над украинским языком, что не совсем нормально. Лично мне все эти "пакращення", "папєреднікі", "накапічення" и прочие "кровосісі" и "упірі" уже надоели. Ведь выдает их с удивительным упорством не кто-нибудь, а один из первых политиков нашего государства, который, так или иначе, символизирует всех нас, граждан этой страны. А значит смех над ним – это смех и над нами.

И ведь не премьером единым. За время жизни на Донбассе, когда говорить по-украински вроде как становилось модно, я столько наслушался косноязычных чиновников, директоров школ и ректоров вузов, что просто ужас! Об украинском языке Николая Яновича тогда никто еще не знал, а дело, которое он так серьезно развивает, уже жило. Так, может быть, легче один раз выучить язык государства, которое ты представляешь, и прекратить издеваться и над ним, и над ушами его населения? А ведь корень проблемы в том же пренебрежении языковым вопросом на высоком уровне.

Конечно, все, что я тут написал, скорее всего, останется теорией – ну не представляю я себе, как это Рада возьмет и станет украиноязычной, да еще и более-менее грамотной. Хотя и позиции той же "Свободы", если к ним присмотреться, слишком уж радикальны. Ведь если я считаю, что депутаты и чиновники должны использовать украинский в своей работе, это не значит, что я должен обязательно читать, говорить, слушать песни и так далее на этом языке. Свобода выбора у меня, как гражданина, все же должна оставаться.

Вот только когда кто-то говорит, что специально будет пользоваться только русским языком, при этом являясь депутатом ВР, он еще сильнее разжигает возможные конфликты вокруг этой проблемы. А не стоило бы, неужели в Украине проблем других нет…

фото:Главред, EPA / UPG, censor.net.ua