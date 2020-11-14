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Америка чихает, а потому мир будет трясти

Лилия Шевцова

российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House

14 ноября 2020, 08:35

Мир не спит ночами, следя за американской рулеткой не из-за пустого любопытства. Мир не спит, ибо зависит от Америки.

Трамп,Байден
В США все еще продолжается сага "выборы президента" / Reuters

Американская сага продолжается. Имя победителя на президентских выборах известно - Джозеф Байден. Но его победа должна быть сертифицирована отдельными штатами и подтверждена коллегией выборщиков. Так себя подстраховывает американская система, доводя дело почти до абсурдности.А пока 45-й американский президент Трамп не собирается уступать Байдену Белый Дом, надеясь отсудить у него победу. Хотя в успех затеи уже не верят даже его соратники.

Американская система доказала, что способна обеспечить перевыборы власти. Теперь ей придется пройти через испытание кризисом транзита.До 20 января 2021, когда новый президент США должен вступить в должность, Америке предстоит пережить немало тревожных минут. Трамп готов оставить после себя минное поле, чтобы с удовольствием следить, как на нем будет подрываться его преемник: "Если не я, то хоть потоп!"

Мир не спит ночами, следя за американской рулеткой не из-за пустого любопытства. Мир не спит, ибо зависит от Америки. Эта страна - стержень глобального порядка. Америка чихает, а мировое сообщество отвечает конвульсиями.

Между тем, американские выборы - не только борьба двух очень пожилых людей за власть. Мы увидели столкновение двух моделей развития – национал- консерватизма и либерального глобализма. Столкновение превращается в социальный, расовый, гендерный конфликт. Америка, растерявшись, остановилась. Вместе ней застыл и остальной мир.

Читайте такжеТрамп уйдет с поста президента только в крайнем случаеИрония в том, что Соединенные Штаты Америки были сплоченным обществом с четкой траекторией в период противостояния с СССР. После ухода Советского Союза казалось, что наступает эпоха Американского порядка. Но вдруг в зените своего могущества Америка начала терять драйв. В последнее десятилетие США начали сбрасывать с себя мировую ответственность, уползая в раковину.

Оказалось, что гегемонизм - тяжелая ноша.Трамп завершил бегство, провозгласив принцип "Америка Превыше Всего". Что означает: "Мы плюем на всех и гори все огнем!"Поражение Трампа не означает уход со сцены консерватизма в национал-популистской обертке. Около 70 млн американцев, проголосовавших за Трампа, остаются базой для курса "а нам плевать!" Американские наблюдатели предостерегают, что новый лидер консерватизма может оказаться более подготовленным к власти, чем Трамп.

Америка оказалась перед выбором, который она не может сделать. Выбор одного направления означает углубление раскола. Победа одной силы усилит сопротивление другой. Поэтому Байден стоит перед задачей построить мост между двумя враждующими Америками.

Байден уже дал понять, что будет двигаться к середине, заимствуя идеи как левых, так и трампистов. Так, он заговорил о "внешней политике для среднего класса", которая должна создавать условия для благосостояния обычного американца, а не для разжиревших корпораций. А это порождает угрозу для неолиберализма и глобализации. Сегодня, говорят советники Байдена, глобализация работает на Китай и "Америка не должна повторять глупости про свободное движение капитала и товаров".

Читайте такжеПобеда Байдена превратит Украину в военный полигонПри расколе в демократической партии и влиянии республиканцев в Конгрессе стать новым Рузвельтом Байдену будет сложно. Ему придется работать со связанными руками. Но если ему удастся стать психотерапевтом, который смягчит ожесточенность политической борьбы в стране, это будет уже удача.

А если все же невероятное и почти невозможное: Трамп остается?! Тогда будем надеяться, что Америке удастся преодолеть конфликт своих двух непримиримых половин и не пойти вразнос.

Пока Америка лечит свои внутренние травмы и разбирается с собой, мир будет трясти.

Времени у Америки для переосмысления себя и консолидации немного. Ибо Китай - единственная цивилизация, которую не остановила пандемия, будет заполнять вакуум. Причем, у Китая больше инструментов влияния, чем было у Советского Союза. Китай действует искуснее, проникая в поры западного общества и опутывая его экономической зависимостью.

Впрочем, Америка не первый раз проходит через кризисные времена. И каждый раз она выходила из них, подтвердив способность себя регенерировать. "Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные," — говорил Черчилль.

Читайте такжеЧто для Украины означает победа БайденаАмерика вряд ли найдет самоутверждение в изоляции. Глобальное лидерство стало способом ее существования. Так же, как державность является способом существования Русской Системы. Но Америке предстоит вернуть доверие мира, включая ее союзников. Сегодня положительно относятся к Америке только 24% бельгийцев, 26% немцев, 31% французов, 41% британцев.

А что ожидать России от Америки, которая ищет свою истину?

Для РФ наступает сложный момент. Не потому, что Соединённые Штаты Америки собираются с Россией враждовать. А потому, что Россия больше не является для Америки приоритетом. Проблема в том, что через отношения с Америкой Россия обеспечивает свое самоутверждение. И как тут избежать закомплексованности?!

новости США Дональд Трамп Джо Байден Лилия Шевцова выборы в США
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