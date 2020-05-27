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Американская геронтократия: на выборах в США сойдутся два старца

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

27 мая 2020, 07:26публикуется на языке оригинала

Судьбу президентских выборов решат не два "могучих старика", а "глубинное государство" и институты американского государства.

байден
Демократы выставили на президентские выборы Джозефа Байдена , которому в этом году стукнет 79 лет / Reuters

В Библии, в книге пророка Даниила, есть история о двух стариках, пристававших к красивой девушке. Все закончилось хорошо, но эта история надолго засела в сознании европейцев. И вот выборы в США 2020 года. Америка – это главный приз, "прекрасная Сусанна".

Америка зажата между двумя старцами. Такого еще не было. Это рекорд США. На фоне старых американских кандидатов в президенты, увядающая канцлер Германии Меркель выглядит немецкой "дюймовочкой", а президент России Путин – храбрым молодцем. Француза Макрона вообще никто не замечает в Вашингтоне. Мы уже не говорим о молодом и жизнерадостном президенте Украины Зеленском - это, вообще, живое оскорбление американской геронтократии. Американцы, кажется, не совсем верят, что у нас есть свой президент. Но это их проблемы.

Осенью 2020 года состоятся президентские выборы в США.

Читайте такжеИз поединка Трампа и Байдена проигравшей выйдет УкраинаДва "могучих старика" - президент, республиканец Трамп (75 лет) и его основной соперник, демократ Байден (78 лет), не на жизнь, а насмерть сражаются за будущее Америки.

Это уже не постмодернистский спектакль, это явно Стивен Кинг 21 века!

Поэтому, на самом деле, судьбу президентских выборов 2020 решит не два "могучих старика" - Трамп и Байден, а "глубинное государство" и институты американского государства. А фишкой выборов 2020 года будет, впервые в истории США, борьба вторых фигур, кандидатов вице-президенты США, которые и сыграют драматургию выборов.

А дальше все зависит от степени болезни Америки, глубины кризиса, а не того, кто станет ее президентом.

США президентские выборы в США выборы в США Дональд Трамп Джо Байден Виктор Небоженко
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