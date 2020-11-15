Антикоррупционные органы в Украине создавались не для борьбы с коррупцией

Артем Сытник / УНИАН

Почему антикоррупционные органы демонстрируют столь низкую эффективность в борьбе с коррупцией?

Украинцам обычно рассказывают, что Сытнику и Ко "мешают". Но, на самом деле, всё немного не так. Эти органы по-своему очень эффективны. Просто создавались они вовсе не для борьбы с коррупцией. Их цель – контроль коррупции.

Заметили, что ни МВФ, ни Посольство, ни какие-либо другие структуры никогда не требуют от Украины ликвидации конкретных причин и возможностей для коррупции?

Читайте такжеПочему Запад так сильно хочет побороть коррупцию в УкраинеСхемы типа "Роттердам+" процветают при любой власти и при любой программе реформ. Запад вовсе не против того, чтобы Украина разворовывалась, а зачастую и сам участвует в этом процессе – Хантер Джозефович не даст соврать. Но Запад всегда максимально жестко, даже истерично, требует поставить на выходе "кассу" - проще говоря, они хотят определять, кто может унести наворованное, а кто – нет.

НАПК, САП, НАБУ, ВАКС – "кассы", которые определяют, кто коррупционер, а кто нет, в стране, где в силу объективных причин коррупционерами являются все. И это куда больше про внешний контроль, чем про коррупцию.