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Антикоррупционные органы в Украине создавались не для борьбы с коррупцией

Вячеслав Чечило

Журналист

15 ноября 2020, 09:27

Они работают для того, чтобы определять, кто будет отправлять награбленное настоящим хозяевам Украины.

Сытник
Артем Сытник / УНИАН

Почему антикоррупционные органы демонстрируют столь низкую эффективность в борьбе с коррупцией?

Украинцам обычно рассказывают, что Сытнику и Ко "мешают". Но, на самом деле, всё немного не так. Эти органы по-своему очень эффективны. Просто создавались они вовсе не для борьбы с коррупцией. Их цель – контроль коррупции.

Заметили, что ни МВФ, ни Посольство, ни какие-либо другие структуры никогда не требуют от Украины ликвидации конкретных причин и возможностей для коррупции?

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НАПК, САП, НАБУ, ВАКС – "кассы", которые определяют, кто коррупционер, а кто нет, в стране, где в силу объективных причин коррупционерами являются все. И это куда больше про внешний контроль, чем про коррупцию.

МВФ НАБУ НАПК Артем Сытник Вячеслав Чечило новости Украины
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