Батька взял заложника и готов к торгам

Александр Лукашенко / Reuters

В Сети есть информация, что четверо пассажиров злополучного рейса Ryanair, на котором летел беларуский оппозиционер Роман Протасевич, не пожелали лететь дальше и сошли в Минске. Если это действительно так, то они, скорее, всего, и есть работники белорусских спецслужб, которые довели до экипажа информацию о минировании и потребовали посадки именно в Минске. Пилоты пытались пересечь границу с Литвой, но развернулись на Минск, очевидно, по требованию сопровождавшего белорусского истребителя.

Читайте такжеКиев потребовал освободить Протасевича и выдвинул обвинение МинскуВся эта информация будет предметом рассмотрения в организации гражданской авиации ICAO и несомненно выйдет наружу. На сегодня ситуация выглядит как пиратский захват гражданского авиасудна. Зачем это все Александру Лукашенко?

Разумеется, не для того, чтобы казнить Романа Протасевич с публичной трансляцией казни по ТВ для устрашения прочих противников режима. Лукашенко - стареющий прагматик, он смотрит, как Владимир Путин просто вьет веревки из европейцев, да и лидер США звонит Путину с готовностью встретиться именно после намеренно провокационных действий РФ у границ Украины.

И Лукашенко тоже намерен устроить политический торг с европейцами и американцами на предмет того, чтобы уже неизбежная модификация системы власти в Беларуси прошла исключительно по сценарию и под контролем "отца всех беларусов". При этом Лукашенко еще и постарается выгодно отличаться от Путина: тот, мол, ни под каким соусом не намерен освобождать Алексея Навального, а я — запросто, только перестаньте называть Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси. Ну, или с ней и договаривайтесь насчет освобождения вашего Протасевича. А что вы мне сделаете-то?

Читайте такжеТихановская заявила об угрозе смертной казни задержанного журналиста ПротасевичаТо, что казнь Протасевичу, по моему мнению, не грозит, вовсе не означает, что он с одного курорта попал на другой: его будут жестко прессовать и психологически, и физически. Режиму понадобится его публичное признание вины и полное раскаяние, а уж потом Батька может проявить "гуманизм": так в Беларуси сейчас поступают с задержанными оппозиционерами.

А мораль сей басни в том, что в международной политике свое надо брать, выгрызать силой, а не ждать, пока принесут на блюдечке с каемочкой. Не принесут. Даже если распродать не только землю, а вместе с живущими на ней.