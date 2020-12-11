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Байден запустил машину запугивания и террора, которая грозит гражданской войной

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

11 декабря 2020, 10:38

Идеологический раскол на "Север" и "Юг" уже сформирован, а значит, возникает угроза радикальных сценариев.

Байден Трамп
Соперничество Байдена и Трампа рискует выплеснуться на улицы

Раскол США институционализируется. "Закоперщиком" выступил Техас со своим иском против четырех спорных штатов, к иску Техаса уже присоединились 17 штатов, а вообще-то говоря, Трамп победил даже по текущим данным в 25 штатах, и оставшиеся восемь могут присоединиться к иску буквально в любой момент.

Верховный суд намерен рассмотреть иск в ближайшее время, так как его уже не остается - через два дня, 14 декабря должно состояться голосование выборщиков, которое может поставить точку в сложившейся неустойчивой ситуации вокруг выборов президента США. Впрочем, исковые требования таковы, что Верховный суд может вынести решение и после 14 декабря, и если иск будет удовлетворен, то итоги голосования выборщиков в четырех спорных штатах могут быть отменены, а коллегии выборщиков дисквалифицированы, что полностью изменит итоговый баланс.

Решение еще не состоялось, а потому его можно рассматривать лишь как гипотетическое. Однако половина штатов, фактически не признающие победу Байдена - это уже не просто уличные выступления реднеков-трампистов. Это позиция системного американского истеблишмента, что делает происходящее совершенно иным, чем ранее.

Читайте такжеОбама готовится стать теневым президентом СШАДемократы сделали все от них зависящее - запустили машину запугивания и террора, масштабно фальсифицировали итоги выборов, на уровне штатов благополучно отбили практически все иски республиканцев. Однако возник новый фактор, который может (пока еще потенциально) изменить динамику происходящего.

Проблема, как видится, в том, что раскол на уровне штатов означает: любые итоги неизбежно будут встречены протестом. Или с одной стороны, или с другой. Фактически формируется идеологический раскол США, и снова - на "Север" и "Юг", которые сегодня выглядят несколько иначе, но в целом конфигурация сохраняется. А значит - снова возникает угроза радикальных сценариев: сецессии, уличного насилия или даже скатывания в гражданскую войну.

Она, конечно, может иметь разный вид и не обязательно повторит сюжет предыдущей гражданской, но по сути силовой сценарий подразумевает борьбу до победы. Победа, как известно - это положение, которое хотя бы одна из сторон конфликта считает лучшей для себя, чем довоенное. В данном случае победа будет означать силовое навязывание своего проекта будущего Америки проигравшей стороне. Вопрос стратегический и концептуальный, а потому компромиссов по нему не предвидится. И Верховный суд может резко изменить все юридические расклады, поставив демократов перед необходимостью перехода на новый уровень противостояния - силовой.

новости США Дональд Трамп Джо Байден Эль Мюрид Выборы президента США-2020
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