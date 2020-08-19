Белорусам от мирного протеста пора переходить к захвату власти

Протесты в Минске / соцсети

Беларусы, берите власть. Пока вас двести тысяч, никто по вам стрелять не будет. Диктатуры не скидываются хождением по улицам. Это, конечно, замечательно, что целая площадь людей, но для власти это - совершенно безопасно. Не повторяйте ошибки Болотной. Иначе весь протест уйдет в свисток. Там тоже любители попить вискаря орали, что главное - избежать провокаций. Избегают до сих пор.

Если бы Майдан просто стоял на площади или ходил по Крещатику - он стоял бы до сих пор. А Янукович до сих пор сидел бы на Банковой. Он бежал только потому, что его оттуда выдавили. Физически. Вот пришли - и выдавили. Как говно из тюбика.

Тихановская сидит в Литве и ждет, когда Лукашенко разрешит ей быть президентом. Он никогда не разрешит. С чего вдруг ему бежать? Да хоть миллион пусть на улице стоит, хоть месяц, хоть два, хоть год. Это для него абсолютно безопасно.

Как и драки с ОМОНом по окраинам. Это тоже ничего не даст.

Начальник штаба Тихановской, которая 12 лет играла на флейте в Германии, а потом волею судеб оказалась на острие борьбы с диктатурой - просто эталонная розовая пони, которая записывает видео про "безопасную реку беларусов", любовь, добро и светлую сторону.

Читайте такжеМинск и Хабаровск показывают, что гэбня взяла на вооружение новую тактикуОни не способны возглавить протест. Да и не должны.

Но, тем не менее, они отлично подходят на роль лица протеста.

Для Запада именно они - легитимная законно избранная власть.

Этим и надо пользоваться.

Создавайте альтернативные органы власти. Забастовка - отлично. На её основе и можно выстроить костяк. Профсоюзы - уже сформированный скоординированный костяк. Пусть они становятся органами временного правительства. На МКТЗ уже выдвинули Серегу - вот так и надо делать.

Создавайте от имени законно избранного президента новые ораны власти. Советы депутатов, не знаю, альтернативные мэрии. Приводите Тихановскую к присяге в Вильнюсе. От имени народа. ЕС признает её в эту же секунду. Он только этого и ждет.

Пусть её штаб издает указы. Пусть она на деле становится главнокомандующим и обращается к вооруженным силам. Пусть она НА ДЕЛЕ станет Президентом. Пусть избранный Президент ВЕДЕТ себя как Президент.

А не как ребенок, просящий конфетку у отнявшего её хулигана. Хулиган не вернет.

Не на перекрестке надо собираться, а у президентского дворца, ЦИКа и КГБ. Пока вас двести тысяч. И пока они с вами ничего не могут сделать. Не давайте им времени очухаться. Не давайте им придти в себя. Координационный совет - хорошо. Возможно, в этих условиях появится лидер протеста, который способен к протесту. Но надо дальше развивать этот движ. Не выпускайте пар в хождение с лентой. Потому что потом вас будет меньше. Это неизбежно. Год - и все пойдет на спад. С редкими митингами раз в месяц. В Венесуэле миллионами выходили, с полицией не то, что дрались - воевали, но Мадуро все равно у власти.

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В России тоже по двести тысяч с флагами и лентами ходили. Два года. Координационный совет оппозиции создавали. Я даже с дуру туда чуть не вошел. Переговоры вели. Об условиях передачи власти. Пони наивные. Шкуру делили.

До сих пор делят. Мы здесь власть, да.

Никаких круглых столов, никаких переговоров, никаких условий. Запетляет, заговорит, уведет в сторону. Время всегда на стороне диктатуры - помните об этом.

Берите власть, пока она зашаталась.

Осознайте себя ею наконец. В первую очередь.

Иначе ничего не получится.