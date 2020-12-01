Без контроля новый локдаун будет бесполезным

Кабмин планирует ввести тотальный локдаун уже в конце декабря / Getty Images

​Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский сообщил, что Кабмин планирует вводить тотальный локдаун с 24 декабря по 15 января.

Любые карантинные меры будут действенными. Вопрос в том, насколько они будут эффективными и на какой цифре больных, нуждающихся в госпитализации, мы сможем за счет локдауна остановиться и выдержит ли система оказания медицинской помощи. По крайней мере, карантин выходного дня вряд ли спасает ситуацию с тем количеством больных, которую мы имеем сегодня. Потому опираться нужно не на количество официально подтвержденных случаев COVID-19, а на то, как заполнены больницы, которые, кстати, во многих регионах уже заполнены почти полностью, не говоря уже о реанимации.

На сегодня ничего более эффективного, чем локдаун, для того, чтобы хотя бы ограничить рост и предупредить количество заболеваний, пока в мире не существует. Но если локдаун откладывать до 24 декабря и сочетать его с каникулами, то боюсь, что те люди, которым можно было бы спасти жизни, этого не оценят. Как и семьи, которые за это время потеряют своих родных.

Читайте такжеВвод локдауна доведет Украину до голодных бунтовПочему он вводится? Потому что многие люди не соблюдают правила, рекомендованные медиками для предупреждения распространения COVID-19. Если не будет наказания за нарушение этих правил, то эффект от него тоже будет низкий. Мы забываем, что весной в странах ЕС, в частности, в Италии, Франции, Германии, Австрии в контроль активно вступала полиция и штрафовала, отслеживала нарушителей, чтобы обеспечить строгий локдаун. Но вряд ли такие примеры можно привести в Украине. Вместо этого мы видели много случаев летом, когда Национальная гвардия и полиция в местах отдыха проходила мимо переполненных ресторанов, баров, кафе и не обращала на эту переполненность никакого внимания, хотя именно в этих заведениях самый высокий риск передачи вирусов от человека к человеку. Поэтому важно, чтобы сами владельцы ресторанов, прежде всего, не гнались за золотой копейкой, а требовали от людей соблюдения санитарных норм.

Любой контакт между людьми способствует распространению вируса. Если новогодние ярмарки будут переполнены людьми, то это будет

лучше способствовать распространению вируса, как и тогда, когда люди будут стоять там в очереди без масок и потреблять глинтвейны.

Мы очень хотим праздников, но для многих они могут и не состояться, не говоря уже о том, что на праздники тратится определенная сумма средств. Если говорить о проблемах, связанных с экономическими убытками для малого и среднего бизнеса, а также о дефиците финансов и необходимость закупок оборудования для больниц, может быть, местной власти лучше было бы устанавливать горки, катки и другие аттракционы, а подумать о больницы и зарплаты для медиков и хотя бы этим их поддержать. Потому что власть часто выбирает популистские решения для себя, и, скорее всего, так происходит и сейчас.

Федор Лапий, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии в НМАПО имени П.Л. Шупика, председатель правления ОО "Родители за вакцинацию", специально для Главреда