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Почему без кредитов МВФ Украине будет только лучше

Юрий Гаврилечко

Экономический эксперт

5 января 2021, 10:17

Если Украина в будущем году не получит кредита от МВФ, то шансы выбраться из кризиса у нее будут выше.

МВФ эмблема
Украине пора отказываться от кредитов МВФ / Reuters

В бюджете на текущий год дефицит был заложен на уровне ~270 млрд гривен, но за весь год он так и не дошел до 135 млрд. В 2021 году дефицит бюджета тоже, скорее всего, в вряд ли выйдет за границу в 150-180 млрд гривен.

Дефицит бюджета обычно покрывается за счет внутренних и внешних займов. Но тот ресурс, который мы привлекаем от Международного валютного фонда (МВФ) идет исключительно на гарантированное покрытие частного корпоративного долга и никакого отношения к Украине как к государству, и, соответственно, его экономике, не имеет. Именно поэтому украинская экономика может спокойно обходиться без кредитов МВФ.

Этим-то кредиты от МВФ и отличаются от кредитов Всемирного банка или Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), использование которых в Украине создает добавленную стоимость и способствует развитию экономики. Взять к примеру недавно подписанное соглашение между Укравтодором и ЕБРР на 450 млн евро, необходимых для строительства трассы Киев-Одесса и строительства объездной части вокруг Львова. Ведь в данном случае ЕБРР обслуживает интересы своих акционеров, заботясь о том, чтобы транзитные пути попадания как украинских товаров в Европу, так и в Украину европейских были построены и находились рабочем состоянии.

Если у Украины в будущем году не будет кредита от МВФ, то шансы выбраться из кризиса у нее будут выше. Так как тогда государство получит финансовый ресурс для того, чтобы обеспечивать свои расходы развития – то есть, вкладывать дополнительные деньги в развитие инфраструктуры, развитие госпредприятий и т.д.

Появятся деньги в таком случае и для социальной сферы, которую ошибочно считают проеданием денег. Ведь, к примеру, пенсионеры являются 100-процентными потребителями, так как скорость оборота их средств в 6 раз превышает среднее значение в экономике страны. Иными словами, пенсионеры каждую полученную гривну возвращают в экономику быстрее, чем это происходит в любой другой сфере, тем самым создавая добавочную стоимость.

Читайте такжеВ 2021-м Европа снова будет богатеть за счет УкраиныТак как все средства, которые попадут в таком случае на внутренний рынок, способствуют работе малого, среднего бизнесов и будут неинфляционными, то для рядового потребителя это выльется в стабилизацию уровня цен, увеличению ассортимента предлагаемых товаров и, возможно, некоего повышения их качества. А все это, в свою очередь, может способствовать увеличению уровня доходов наемных работников, что фактически сразу увеличивает и доходы пенсионного фонда, из-за чего государство будет тратить меньше денег из госбюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

И раз на это может идти меньше денег, то меньшей будет и девальвация гривны, что позволит завозить больше импортных товаров. Но все это возможно, если Украина сама захочет обойтись без денег МВФ.

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, специально для Главреда

кредит МВФ дефицит бюджета Пенсионный фонд Украины новости Украины Юрий Гаврилечко
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