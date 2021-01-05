Почему без кредитов МВФ Украине будет только лучше

Украине пора отказываться от кредитов МВФ / Reuters

В бюджете на текущий год дефицит был заложен на уровне ~270 млрд гривен, но за весь год он так и не дошел до 135 млрд. В 2021 году дефицит бюджета тоже, скорее всего, в вряд ли выйдет за границу в 150-180 млрд гривен.

Дефицит бюджета обычно покрывается за счет внутренних и внешних займов. Но тот ресурс, который мы привлекаем от Международного валютного фонда (МВФ) идет исключительно на гарантированное покрытие частного корпоративного долга и никакого отношения к Украине как к государству, и, соответственно, его экономике, не имеет. Именно поэтому украинская экономика может спокойно обходиться без кредитов МВФ.

Этим-то кредиты от МВФ и отличаются от кредитов Всемирного банка или Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), использование которых в Украине создает добавленную стоимость и способствует развитию экономики. Взять к примеру недавно подписанное соглашение между Укравтодором и ЕБРР на 450 млн евро, необходимых для строительства трассы Киев-Одесса и строительства объездной части вокруг Львова. Ведь в данном случае ЕБРР обслуживает интересы своих акционеров, заботясь о том, чтобы транзитные пути попадания как украинских товаров в Европу, так и в Украину европейских были построены и находились рабочем состоянии.

Если у Украины в будущем году не будет кредита от МВФ, то шансы выбраться из кризиса у нее будут выше. Так как тогда государство получит финансовый ресурс для того, чтобы обеспечивать свои расходы развития – то есть, вкладывать дополнительные деньги в развитие инфраструктуры, развитие госпредприятий и т.д.

Появятся деньги в таком случае и для социальной сферы, которую ошибочно считают проеданием денег. Ведь, к примеру, пенсионеры являются 100-процентными потребителями, так как скорость оборота их средств в 6 раз превышает среднее значение в экономике страны. Иными словами, пенсионеры каждую полученную гривну возвращают в экономику быстрее, чем это происходит в любой другой сфере, тем самым создавая добавочную стоимость.

Читайте такжеВ 2021-м Европа снова будет богатеть за счет УкраиныТак как все средства, которые попадут в таком случае на внутренний рынок, способствуют работе малого, среднего бизнесов и будут неинфляционными, то для рядового потребителя это выльется в стабилизацию уровня цен, увеличению ассортимента предлагаемых товаров и, возможно, некоего повышения их качества. А все это, в свою очередь, может способствовать увеличению уровня доходов наемных работников, что фактически сразу увеличивает и доходы пенсионного фонда, из-за чего государство будет тратить меньше денег из госбюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

И раз на это может идти меньше денег, то меньшей будет и девальвация гривны, что позволит завозить больше импортных товаров. Но все это возможно, если Украина сама захочет обойтись без денег МВФ.

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, специально для Главреда