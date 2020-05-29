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Битва за мову: зачем "слуги" решили станцевать на граблях "папередников"

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

29 мая 2020, 06:28публикуется на языке оригинала

Если и менять языковой закон, то только под руководством и с одобрения Венецианской комиссии и других европейских институтов.

мова
Политолог объяснил, что получат "слуги народов" после попыток изменить языковой закон – головную боль в виде "мовного майдана" или политические бонусы / УНИАН

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков полагает, что языковой закон необходимо изменить, но таким образом, чтобы он не раскалывал украинское общество.

В предвыборной программе Зеленского Країна мрій говорилось о необходимости исправить перегибы "мовного закона", потому речь может идти о выполнении предвыборных обещаний.

Однако традиционно считается, что, если в Украине заговорили о языке, значит, запахло выборами. Но к повестке дня местных выборов закон о языке имеет самое отдаленное отношение, поскольку в ходе этой предвыборной кампании поднимаются совершенно другие проблемы и темы. А парламентскими выборами еще даже не пахнет.

Возможно, Разумков пытается повысить собственную политическую капитализацию, поскольку в последнее время он немного отошел в тень. А Зеленский, напротив, избегает любых разговоров на тему языка. Вероятно, таймаут в обсуждении языкового вопроса был связан именно с тем, что Зеленский прекрасно понимает, что это лишь обострит политическую ситуацию. У Разумкова несколько иная ситуация: он ищет свою дальнейшую политическую перспективу, видя, что у него достаточно неплохие рейтинговые показатели – баланс доверия и недоверия к нему лучше, чем у его предшественника. Вероятно, именно этим и продиктовано его стремление обратить внимание на языковый вопрос.

В любом случае, обсуждение языковой темы на данном этапе поможет Слуге народа компенсировать возможные электоральные потери на юго-востоке. Ведь многие люди этого региона считают, что Зеленский обманул их ожидания в гуманитарной проблематике.

Однако "слугам народа" в этом вопросе следует пойти по другому пути. Коль уж мы много и хорошо говорим о европейском выборе, то и языковой вопрос следует решать по европейским лекалам. Ведь закон о языке содержит ряд моментов, которые плохо стыкуются с европейской практикой. Если Венецианская комиссия и другие европейские институции акцептируют изменения в языковой закон, тогда национал-патриотам, считающим, что любые попытки изменить языковой закон диктуются из Москвы, не к чему будет придраться.

Национал-патриоты год пребывали в растерянности, а тут "слугами" вбрасывается благодатная тема, вокруг которой можно устроить большой хайп. Потому сейчас отдельные журналисты, писатели и прочие деятели так возбудились из-за слов Разумкова.

На мой взгляд, если у "слуг" действительно есть желание пересмотреть языковой закон, то это следует делать именно сейчас, под лето, когда, кроме хайпа в соцсетях и возмущения кормящихся с этой темы журналистов и экспертов, ничего не будет. Потому что в случае рассмотрении языковой проблематики в парламенте осенью можно будет ожидать политического обострения, и этот закон может наложиться на тот политический кризис, который уже вполне ожидаем в сентябре-ноябре.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Андрей Золотарев мова языковой закон Венецианская комиссия Владимир Зеленский Слуга народа
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