Большинство украинцев ждет бедность или трудовая миграция

Карантин сильно ударил по доходам простых граждан / УНИАН

В Кабмине уже забыли своё бравурное обещание создать в прошлом месяце новые 500 тысяч рабочих мест, теперь во властных кабинетах молятся, чтобы хоть сохранить число работающих в малом и среднем бизнесе.

Судите сами, это только официальные данные на 1 июня 2020 года: работодателями в центры занятости подано 12 763 пакета документов для получения помощи по частичной безработице на период карантина. А на сайте Госслужбы занятости можем прочитать следующее сообщение: "Сейчас принято 9 204 положительных решения о предоставлении такой помощи для покрытия расходов на заработную плату почти 100 тыс. работников".

И важно отметить, что во время карантина около половины украинских компаний уже сократили зарплаты на 20-30%. В ближайшие месяцы 35% работодателей собираются уменьшать размер оплаты труда, а 65% планируют оставить существующий уровень зарплат. Также 8% компаний уже сократили персонал, еще 21% работодателей планирует и дальше сокращать сотрудников.

Читайте такжеС вещами на выход: программа Шмыгаля обернулась массовой безработицейВсё это в условиях полной задницы в украинской экономике и постоянно растущего числа людей, готовых присоединиться к уличным протестам из-за резкого падения уровня жизни. Зато министры и депутаты в ходе различных ток-шоу и в зале Рады искренне смеются, им весело. А что им остается делать? Ведь прогнозировать будущее украинского малого и среднего бизнеса очень тяжело. Особенно, когда недостаточно знаний, интуиции, понимания рыночных механизмов. И мы до сих пор не знаем, какую школу мышления они представляют. Но справедливости ради надо признать: они не устают повторять, что наш народ самый мудрый, терпеливый и отходчивый.

Что еще? Ах, да – во Львове сотни заробитчан осаждают польское консульство, которое с первых дней лета начало выдавать рабочие визы после карантина.