Бряцанье Искандерами и скулеж шавки: как Польша поставила РФ на место

Чорновіл впевнений, що поляки й росіяни не будуть з’ясовувати свої стосунки на території України

Президент Польщі Анджей Дуда підписав оновлену Стратегію національної безпеки, у якій Росія визнається головною загрозою для національної безпеки. І це зовсім не дивно, адже сьогодні Росія, яка сповідує відверто фашистську ідеологію і намагається підім’яти під себе усі території, де говорять російською і де є хоча б трохи православних, є найбільшою загрозою для безпеки не тільки Польщі, а й всього світу.

Поляки проводять історичні аналогії. Дуже показово, що, коли Польща була розділена, і одна її частина була під Австро-Угорщиною, а інша – під Росією, поляки під Австро-Угорщиною цінували і любили найяснішого цісаря Франца Йосифа, бо там була повага до польської нації, та водночас вони ненавиділи і піднімали повстання проти російської влади. Тож ця констатація факту, хто становить найбільшу загрозу для Польщі, базується на історичній пам’яті.

До того ж, визнання поляками Росії як основної загрози та закріплення цього у новій Стратегії національної безпеки обумовлено й сучасними віяннями в НАТО та Євросоюзі. Адже російський лобізм, тупа корупція, якою займається Росія, та її "ікорна дипломатія" призвели до того, що в низці європейських країн відбувається розмивання уявлення про ворога. І це стосується не тільки Європи – навіть Трамп бавиться в гру "головний ворог – не Росія, а міжнародний тероризм".

Тому позиція поляків є певним елементом протидії російській пропаганді й лобізму. Це демонстрація того, що Польща не піддається лобістським фокусам, які розігруються в НАТО та ЄС, й надалі називатиме речі своїми іменами.

Читайте также"Неоимперская политика": Польша сделала решительный выпад в сторону РоссииЩо це дасть? Поляки постійно тиснуть на НАТО, наполягаючи на тому, що на території Польщі потрібні передові сили стримування, аби Росія навіть не допускала думки про провокації. Очевидно, цей тиск стане сильнішим. Адже, як відомо, майже всі військові навчання Росії у Білорусі відпрацьовують стратегічний план прориву Сувалкського коридору. Це стандартний головний біль для Польщі та постійна тема російських навчань – як Росії прорватися до Калінінградської області й створити коридор із Білорусі.

От для того, аби у Росії не було навіть думок про це, Польща наполягає, щоб на її території стояли британські, німецькі й американські військові частини. І тепер поляки, ухвалюючи нову стратегію, будуть активно просувати цю ідею. Польща навіть пропонувала Америці власним коштом забезпечити створення і перебування американської військової бази на її території. Поляки вперто добивалися того, проти чого інші європейці часто виступали проти – розміщення на території Польщі системи ПРО. Думаю, зараз поляки знову повернуться до цієї теми і активно будуть її нав’язувати.

Безумовно, Росія на все це реагуватиме, і буде купа антипольських заяв.

Однак Польща – член НАТО, тому Росія туди не полізе. Адже, коли Росію б’ють по морді, вона зіщулюється і відступає назад, як паршивий собака. І поляки завжди, коли про щось говорили з РФ, знали межу: Росія – ворог, і вони говорять із ворогом.

До того ж, поляки вибудовують свою економіку так, що їхні інтереси в Росії просто мізерні.

Відтак, ніякої страшної відповіді з боку Росії на дії поляків не буде. Росія діятиме, як дворова шпана. Наприклад, у Калінінградській області, де прорубані великі просіки в напрямку польського кордону росіяни проведуть військові маневри, поженуть танки на кордон, які за 300 метрів до кордону швиденько розвернуться і поїдуть назад, піджавши хвоста. Або, наприклад, Росія почне розказувати про свої "Іскандери" в Калінінградській області.

Та Польщу всім цим уже не налякаєш…

Однак, звісно, цей акт з боку поляків збільшить протиставлення Польщі Росії. На його основі розроблятимуться оборонні доктрини, зокрема, щодо подальшого тиску на НАТО задля розміщення певних видів озброєнь і воєнних баз Альянсу на території Польщі. Скоріше за все, додатково укомплектовуватимуться окремі польські бригади на напрямку Калінінградської області і в районах, близьких до Білорусі. Також, очевидно, активнішою стане контррозвідувальна діяльність Польщі – поляки останнім часом обурювалися, що російська агентура під дипломатичним прикриттям почала наглішати у Польщі. Усе це відкриє перспективи нових кримінальних справ на зразок справи проти керівника проросійської польської партії "Змяна", якого заарештували кілька років тому за шпигунство на користь Росії.

Проте, окрім заяв обурення та брязкання Іскандерами, іншої реакції з боку Росії не буде.

Принаймні точно поляки й росіяни не будуть з’ясовувати свої стосунки на території України. Поки що для Польщі це не актуально. От якщо Україна капітулює і почне перетворюватися на Білорусь, тоді поляки можуть почати діяти інакше. Та, думаю, у найближчі п’ять-шість років російські війська проводити маневри в Галичині не будуть, тому для Польщі така загроза не на часі. Для Польщі актуальна загроза з боку російської армії і російських диверсійних груп у Білорусі та Калінінградській області.

Тарас Чорновіл, політичний аналітик, колишній народний депутат України, спеціально для Главреду