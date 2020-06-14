Будет только хуже: как по Украине врежет рекордный обвал мировой экономики

Економіст пояснив, що означатиме для України найглибше з часів Другої світової війни падіння світової економіки / ruspravda.info

Світовий банк прогнозує падіння світової економіки на 5,2% у 2020 році через пандемію коронавірусу, і таке падіння стане найглибшим із часів Другої світової війни. Україні це обіцяє нелегкі часи.

Таке значне падіння світового виробництва, а, значить, і світового попиту, найбільше вдарить по сировинних галузях, а це в силу сировинної структури української економіки буде дуже болісно для нас. Основними нашими сировинними галузями є аграрна та металургійна. Причому на металургію чекає більш складна ситуація, бо слідом за падінням світового попиту відбудеться і падіння цін. Наші металурги зіштовхнуться і з проблемою скорочення продажів, і з проблемою падіння цін.

Світовий попит на аграрну продукцію навряд чи настільки суттєво скоротиться, як на металургічну, але ціни точно впадуть. Навіть попри те, що цього року в Україні очікують непоганий врожай зернових (дехто навіть говорить про можливість нового рекорду врожаю), ціни нас не потішать – вони не втримаються навіть на тому рівні, що були торік.

Читайте такжеКабмину Шмыгаля осталось недолго: каким будет новое правительствоВідтак, дві ключові сфери, які займають левову частку (75-80%) усього нашого експорту, спіткає скорочення обсягів експорту і падіння цін. А це означає, що в Україну надійде менше валютної виручки, впадуть доходи підприємств, які займаються виробництвом цієї продукції, а, значить, вони заплатять менше податків державі, а співробітникам – менші зарплати. Цілий ланцюг проблем...

За таких умов дохідна частина державного бюджету буде нереалістичною до виконання. Заплановані показники не будуть досягнуті, а це створить додаткові проблеми. Ми і так заклали 30-мільярдний дефіцит держбюджету, який не перекривається можливими запозиченнями від західних партнерів: МВФ, Світового банку, ЄС і США. А якщо дохідна частина бюджету не буде виконана, значить, дефіцит буде більшим, і покрити його буде нічим. Тому уряду доведеться піти на новий секвестр бюджету.

Відповідно, постане питання про те, фінансування яких видів діяльності доведеться скорочувати. Якимсь чином скоротити соціальну складову буде важко. Тому доведеться пожертвувати, наприклад, такими омріяними Зеленським видатками на будівництво доріг.

Крім того, в Україні можна буде очікувати падіння внутрішнього попиту, тому що менше коштів переказуватимуть у країну заробітчани. Відтак, грошей від заробітчан, які вже кілька років поспіль підтримували зростання економіки, буде менше. Це означає, що буде меншою торгівля, сфера послуг тощо. А, значить, у менших обсягах сплачуватимуться податки, в тому числі непрямі – ПДВ, акцизи і т.д.

Тож ми неминуче будемо спостерігати скорочення доходів – і громадян, і бізнесу, і бюджету.

Все це свідчить про те, що українцям слід готуватися до скрутного становища. Адже українській економіці буде складніше, ніж іншим більш успішним економікам, виходити з кризи. Тут суттєву негативну роль відіграватиме внутрішній чинник – низька компетентність людей, що працюють в уряді і в Нацбанку.

Ми зайдемо в період стагнації світової економіки, коли уряди країн не будуть в змозі впоратися з проблемами, що тільки наростатимуть. Це, в свою чергу, викличе проблеми соціально-економічного характеру по всьому світу, а далі – і політичну турбулентність. Тому невдовзі ми побачимо політичні вибухи в країнах та регіонах, які провокуватимуть поглиблення кризи і погіршення світової економічної ситуації.

Борис Кушнирук, економіст, спеціально для Главреду