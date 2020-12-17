Бунт ФОПов - приговор для Зеленского и его команды

Протесты ФОП под Радой / Главред

Все чаще бунт ФОПов сравнивают с налоговым майданом 2010 года и намекают, что за ним торчат уши экс-главы АП Сергея Левочкина. Так что же на самом деле стоит за протестами предпринимателей?

Еще осенью 2019 года, когда космонавт мсье Даниил Гетьманцев (председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - ред.) начал клепать свои дебильные законы, президента Зеленского предупреждали, чтобы не лез к ФОПам и выполнял обещания, данные об упрощении климата для бизнеса. На это президент ответил сказкой об инвестиционных нянях, байками о программе 5-7-9%, ковидных 8 тысяч и прочей фигней, которую в его нежные уши вкладывает его окружение. Я даже не говорю о позорном законе №1210, брехне по принятии налога на выведенный капитал и прочем "законотворчестве".

Следствие всей этой бурной и часто вредной имитации экономической политики очевидна - Зеленский потерял поддержку миллионов ФОПов и их семей, которую получил в 2019 году. И, конечно же, этим пользуются Левочкин, Порошенко и вообще все, кому не лень. И, конечно же, Зеленского будут иметь по полной программе во все щели, пока он пишет свои наивные видосики о том, как жизнь в стране налаживается.

Читайте такжеВо всех странах ФОПов стараются носить на руках. У нас - стараются только стричьГод ФОПы ходили к нему на Банковую, но он ни разу даже не вышел. Тот же Николай Азаров выходил на Майдан в 2010 году, но ни одна зеленая улитка не выползла из своей уютной ракушки, чтобы посмотреть в глаза людям, которые на морозе приходили и просили их услышать. И вот теперь "зеботня", которую навербовали из порохоботов, приходит и такая делает наивные глазки: "Ой, откуда взялись протесты, кто же их организовал? Наверное, Левочкин". Год вы не задавали такие вопросы, а тут наступило "прозрение". А теперь уже поздно пугать Левочкиным, Порошенко и кем-то еще.

Если бы Зеленский просто выполнял свои обещания, то сегодня ФОПы получили бы налоговые каникулы как в Казахстане на 2-3 года.

Будь Зеленский мудрее, он пошел бы на такой шаг, потому что пара миллиардов долларов, что собирают с ФОПов - это ерунда для государства, в котором на тендерах тырят два миллиарда в месяц. Начни наводить порядок в государстве, убирай схемы (не все сразу, а последовательно), дай "мелочи" налоговые каникулы, чтобы пережить жесточайший ковид-кризис, и будешь иметь одни бонусы.

Но Зеленский - трус. Решения принимать не хочет и не будет. Издержки решили переложить как всегда на мелкий бизнес, пока олигархи делят должности. А потом искренне удивляются, почему их ненавидят как попередников.

Ребята, не удивляйтесь, ведь вы и закончите как они. А может еще и хуже с учетом того, что натурборежимили за полтора года.