УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Бунт ФОПов - приговор для Зеленского и его команды

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

17 декабря 2020, 06:53

Если бы президент просто выполнял свои обещания, то сегодня ФОПы получили бы налоговые каникулы.

протесты ФОП под Радой
Протесты ФОП под Радой / Главред

Все чаще бунт ФОПов сравнивают с налоговым майданом 2010 года и намекают, что за ним торчат уши экс-главы АП Сергея Левочкина. Так что же на самом деле стоит за протестами предпринимателей?

Еще осенью 2019 года, когда космонавт мсье Даниил Гетьманцев (председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - ред.) начал клепать свои дебильные законы, президента Зеленского предупреждали, чтобы не лез к ФОПам и выполнял обещания, данные об упрощении климата для бизнеса. На это президент ответил сказкой об инвестиционных нянях, байками о программе 5-7-9%, ковидных 8 тысяч и прочей фигней, которую в его нежные уши вкладывает его окружение. Я даже не говорю о позорном законе №1210, брехне по принятии налога на выведенный капитал и прочем "законотворчестве".

Следствие всей этой бурной и часто вредной имитации экономической политики очевидна - Зеленский потерял поддержку миллионов ФОПов и их семей, которую получил в 2019 году. И, конечно же, этим пользуются Левочкин, Порошенко и вообще все, кому не лень. И, конечно же, Зеленского будут иметь по полной программе во все щели, пока он пишет свои наивные видосики о том, как жизнь в стране налаживается.

Читайте такжеВо всех странах ФОПов стараются носить на руках. У нас - стараются только стричьГод ФОПы ходили к нему на Банковую, но он ни разу даже не вышел. Тот же Николай Азаров выходил на Майдан в 2010 году, но ни одна зеленая улитка не выползла из своей уютной ракушки, чтобы посмотреть в глаза людям, которые на морозе приходили и просили их услышать. И вот теперь "зеботня", которую навербовали из порохоботов, приходит и такая делает наивные глазки: "Ой, откуда взялись протесты, кто же их организовал? Наверное, Левочкин". Год вы не задавали такие вопросы, а тут наступило "прозрение". А теперь уже поздно пугать Левочкиным, Порошенко и кем-то еще.

Если бы Зеленский просто выполнял свои обещания, то сегодня ФОПы получили бы налоговые каникулы как в Казахстане на 2-3 года.

Будь Зеленский мудрее, он пошел бы на такой шаг, потому что пара миллиардов долларов, что собирают с ФОПов - это ерунда для государства, в котором на тендерах тырят два миллиарда в месяц. Начни наводить порядок в государстве, убирай схемы (не все сразу, а последовательно), дай "мелочи" налоговые каникулы, чтобы пережить жесточайший ковид-кризис, и будешь иметь одни бонусы.

Но Зеленский - трус. Решения принимать не хочет и не будет. Издержки решили переложить как всегда на мелкий бизнес, пока олигархи делят должности. А потом искренне удивляются, почему их ненавидят как попередников.

Ребята, не удивляйтесь, ведь вы и закончите как они. А может еще и хуже с учетом того, что натурборежимили за полтора года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Трамп добился своей цели. Последствия увидим уже скороТрамп добился своей цели. Последствия увидим уже скоро Суд забил последний гвоздь в крышку гроба АмерикиСуд забил последний гвоздь в крышку гроба Америки Зеленский вступил в последнюю фазу своего президентстваЗеленский вступил в последнюю фазу своего президентства Как упоротые техасцы преподнесли Украине хороший урокКак упоротые техасцы преподнесли Украине хороший урок Кто на самом деле виноват в пандемии коронавирусаКто на самом деле виноват в пандемии коронавируса
Следующий материал

Последние новости

07:48
COVID-19 в мире за сутки установил два антирекорда
07:25
Стало известно о новом ударе США по Северному потоку-2 Видео
07:11
Леди Гага показала грудь на нескромном сэлфи без лифчика Видео
07:02
После прививки вакциной Pfizer американка попала в больницу Видео
06:53
Бунт ФОПов - приговор для Зеленского и его команды мнение
Реклама
06:36
Ученые назвали самый опасный период после выздоровления от коронавируса Видео
06:35
Ученые опровергли распространенный миф о последствиях COVID-19 Видео
06:07
Мир может не справиться с пандемией COVID-19: названо условие Видео
06:05
Лаконичная сумка в стиле 90-х станет самой желанной в 2021 году: фото Фото Видео
05:39
Мощная магнитная буря декабря 2020: головы будут болеть даже у здоровых Видео
05:13
Эксперт назвал компромисс, на который Россия пойдет по Донбассу Видео
04:44
Зачем нужно использовать тесты на обоняние при COVID-19 - ответ ученых Видео
04:08
Модные французские косички на короткие волосы для эффектного образа - фото Фото Видео
03:29
Ученые изобрели новый метод лечения гипертонии
02:50
Лукашенко потерпел сокрушительное поражение в Беларуси: журналист объяснил причину Видео
02:11
Гороскоп на 18 декабря для всех: применение дара, выгода от сделок и сброс балласта Видео
01:34
"Горячо": Оля Серябкина засветила сочные прелести в слишком откровенном наряде
01:21
Назван мировой лидер, завоевавший доверие украинцев
00:55
Как сбивать температуру при COVID-19: врач назвала лучший препарат Видео
00:19
День Варвары – красивые поздравления и открытки Варварам на день ангела
Реклама
16 декабря, среда
23:57
В Молдове дали особый статус русскому языку
23:28
Курс биткоина впервые превысил 20 тысяч долларов за монету Видео
22:57
Врач поведал, в каком случае нужно сбивать температуру
22:44
Родители обвиняют врачей после смерти молодого нацгвардейца от Covid-19
22:30
Европарламент утвердил бюджет ЕС на семь лет Видео
22:18
Гороскоп на 17 декабря для всех: пик фарта и разрешение любовных проблем Видео
22:07
Египет ужесточил правила въезда для туристов из Украины Видео
22:01
Вы в зоне риска: депрессию связали с риском критического состояния Видео
22:00
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в шестой серии 15-12-2020
21:41
Коронавирус в Украине снова рванул вперед: много смертей и больше 10 тыс. новых зараженных Видео
21:35
Эксперты рассказали, как улучшить отношения с едой Видео
21:33
В Украине изменены правила получения автомобильных номеров
21:30
Второй шанс, разгадка секретов и опасности: подробный лунный календарь на январь 2021 года
21:15
Алкоголь во время беременности: названы опасные последствия Видео
21:00
У Зеленского отреагировали на бунт предпринимателей Видео
20:45
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в пятой серии 16-12-2020
20:42
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
20:34
Яблочный уксус против кашля: 6 способов употребления Видео
20:28
Ляшко рассказал о подготовке пожилых людей к прививке от COVID-19
20:20
Время "некрасивого рождественского свитера" пришло: модные новогодние свитера 2021 Фото Видео
Реклама
20:14
Озвучены штрафы за нарушение языкового закона после 16 января
20:00
Рада изменила границы одиннадцати городов
19:54
Катерина Кухар призналась, где дома использует приемы из балета
19:19
Стало известно, какого политика украинцы ставят выше Зеленского Видео
19:16
Кравчук выдвинул России жесткое требование по Донбассу Видео
19:04
В России ответили на заявление Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе Видео
18:47
"Три месяца убирала сама": Mamarika призналась, как учила мужа домашним делам
18:37
Украинцы назвали главные события 2020 года - соцопрос
18:19
Селена Гомес покинула церковь из-за пастора-беспутника
18:16
На Закарпатье за отличное ВНО школьникам заплатят по 50 тыс. грн
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять