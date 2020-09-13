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Бюджет "спылесосили", украинцев ждет небывалая инфляция

Александр Гончаров

директор Інституту розвитку економіки України

13 сентября 2020, 06:54

Раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости может иметь только один итог.

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Понятно, что долго не сможет нарастать лавина тухлого долга.

Во-первых, слишком дорого в коронакризис нам обходятся займы на рынке гособлигаций. Судите сами. Минфин в январе-августе текущего 2020 г. привлек 127,2 млрд. грн., 2,5 млрд. долл. США и 630 млн. евро за счет размещения ОВГЗ (средневзвешенная доходность этих ценных бумаг в гривне составила 10,0% годовых, в долларах – 3,3% годовых, в евро – 2,2% годовых). А в Евросоюзе и США ключевые ставки их центробанков на уровне 0% годовых! Ох, как помогают они бедной Украине.

Во-вторых, уже настал момент, когда и министр финансов Сергей Марченко с ужасом сообщил о предстоящем выкупе ВВП-варрантов, выпущенных экс-министром Натальей Яресько в ходе реструктуризации внешнего долга Украины в 2015г., а именно:

"Потенциальные выплаты по государственным деривативам до 2040 года при умеренном росте ВВП могут составить более 22 млрд. долл. США!! В связи с этим было принято правительственное решение … под грифом "секретно", которым были определены условия осуществления сделки".

Читайте такжеЕС не просто унижает Украину, он еще и требует это унижение оплатитьГде теперь эти яценюки и яреськи, которые скрывали от нас правду?! Тем более, что платить по обязательствам придется нам, налогоплательщикам. И нельзя забывать, что тогда Минфин Яресько при поддержке Нацбанка Гонтаревой, т.е. благодаря двухзначной учетной ставке НБУ, активно пылесосил спекулятивный капитал как внутри страны, так и на мировых рынках (это в условиях хронического дефицита торгового баланса и дефицита госбюджета Украины). Думаю, уже никого не впечатляет "патриотическая" риторика Яценюка и Яресько. Быстро они "спылесосили" наши бюджетные деньги, покинули Киев и помахали нам ручками.

Не пора ли переключать тумблер в головах? И осознать, что скоро рухнет финансовая пирамида на нашем долговом рынке, а затем бахнет мощная волна инфляции. Это и будет завершением глобального надувательства в Украине, когда несколько топ-чиновников стремительно стали долларовыми мультимиллионерами, а 90% населения остались совершенно без сбережений.

Да, украинцев, верующих в чудо, побрили по полной программе. Искренне сожалею…

Александр Гончаров Наталья Яресько Арсений Яценюк Валерия Гонтарева НБУ курс НБУ кредит МВФ
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