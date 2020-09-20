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Чего украинцы ждут от Зеленского в вопросе Донбасса

Александр Кочетков

политический аналитик

20 сентября 2020, 06:56

Сегодня мирный процесс ориентирован в основном на тех, кто хочет не мира, а отсутствия полномасштабной войны с РФ.

Донбасс,боец
60% украинцев согласятся на мягкую капитуляцию, если альтернативой станут полномасштабные боевые действия ​ / УНИАН

Не секрет, что одной из опор рейтинга Владимира Зеленского является то, что он постоянно декларирует свое стремление к миру на Донбассе. Но вряд ли на планете Земля есть человек, который способен внятно объяснить, что же считается миром у Владимира Александровича. Да и сам Зеленский не объяснит. Зато различные соцопросы и фокус-группы приоткрывают тайну, что подразумевают под миром граждане Украины.

Около 20% наших граждан миром четко считают безусловное исполнение справедливых требований Украины — возврат Донбасса и Крыма, наказание боевиков и прочее.

Примерно 20% наших граждан вполне искренне хотят мира именно на условиях России, который приведет к поглощению Украины Россией, и это их осознанный выбор.

А вот основная часть, оставшиеся 60%, хотят не мира, они хотят, чтобы не было полномасштабной войны с РФ. Чтобы не было угрозы обстрелов и бомбардировок, чтобы не было мобилизации, чтобы реальные боевые действия не приблизились к их домам и семьям.

Они не против, чтобы какие-то люди повоевали на Донбассе и разбили боевиков. И готовы сброситься на это по 5 гривень, даже по 50 готовы. Но сами воевать не пойдут, будут прятаться, косить от армии и согласятся на мягкую капитуляцию по Читайте такжеВозвращение Донбасса - самая большая украинская коллективная иллюзия"минску", если альтернативой станут настоящие боевые действия с кровью и смертью.

Вот на эту народную массу во многом ориентирован тот мирный процесс, который реализует связка Зеленский-Ермак. Эти люди поддержат на референдуме "особый статус Донбасса" и прочие кремлевские хотелки, если им их грамотно сформулировать. Они не будут возражать, если Рада во главе со "Слугами" по команде ОП проголосует за одновременное проведение местных выборов по всей территории Украины, включая ОРДЛО (минус Крым), на чем сейчас настаивает Кремль, если объяснить, что это ключевая часть мирного урегулирования.

Александр Кочетков Владимир Зеленский Андрей Ермак Слуга народа новости Украины новости Донбасса
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