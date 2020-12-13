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Человечеству пора перестать заигрывать с мирным атомом

Сергей Лямец

журналист

13 декабря 2020, 10:22

Лучше регулярно протирать сверхдорогую солнечную панель у себя в огороде, чем однажды идти по улице и просто умереть без причины.

Чаэс сейчас
ЧАЭС

Есть суровая правда жизни. Она в том, что большая часть человечества не похожа на китайцев. Никто не планирует на 200 лет вперед, все больше живут рефлексией на происходящие события.

Произошел Чернобыль - часть Европы решила закрывать атомные электростанции и переходить на альтернативные источники энергии. Попутно решили также сокращать выбросы углерода, чтобы противодействовать изменениям климата. Так собственно и возник бум на солнце, ветер и живую воду.

Время и лоббисты сделали свое дело. Постепенно Чернобыль забылся и превратился в статью расходов для где-то в нищей Украине. Объект "Укрытие" построили (спасибо!) - и другая часть Европы тут же начала говорить о прелестях мирного атома. Мирно пасущиеся на фоне французских АЭС коровы стали мемом. Даже Штаты в 2013 году запустили новый реактор.

Итого, еще недавно в мире была 191 атомная станция. Большая часть в Европе и бывшем СССР, на восточном побережье США и на стыке Китая и Японии. В целом, технологию мирного атома опять стали считать прогрессивной и безопасной. До Фукусимы.

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По миру снова прокатилась волна беспокойства. После аварии в Чернобыле представители МАГАТЭ убеждали нас, что необходимые выводы сделаны, а атом стал еще более мирным. И вот, спустя 15 лет...

Теперь еще один важный вопрос. По всему бывшему СССР дорабатывают старые реакторы, которым уже неоднократно продлевали срок эксплуатации. В США, к слову, большая часть энергоблоков тоже была построена в период с 1967 по 1990 год. То есть, часть из них тоже предстоит выводить из эксплуатации или продлевать разрешение на эксплуатацию. Но старый и есть старый. Это все равно что сидеть на пороховой бочке и шутливо помахивать факелом над головой: видите, все под контролем!

И все почему? Да потому, что АЭС способна вырабатывать энергии в несколько раз больше, чем несколько тепловых и тем более альтернативных станций. А спустя какое-то время станция окупается, и энергия становится еще и дешевле, чем тепловая или "зеленая". Двойная выгода. Но - ровно до того момента, пока не жахнет в очередной раз.

Было одно подозрение, когда россияне испытали пару ракет с ядерными боеголовками и окутали целый регион радиоактивным облаком. Потом была нервотрепка вокруг иранского реактора. Но это такое, больше политика.

А потом действительно жахнуло. Серьезная авария произошла в технологичной и благополучной Финляндии. Содрогнулись жители благополучной Скандинавии и жители расположенного недалеко исторического Питера. Содрогнулась Польша и содрогнулись белые медведи.

И вот, в очередной раз нам начали рассказывать, что все под контролем. Что никаких выбросов не произошло. Что вообще, нечего волноваться. Ну подумаешь, просто авария на атомной станции. Забейте, чуваки! Едьте на рыбалку!

Я уважаю труд атомщиков. Они действующая интеллектуальная элита мира, занятые непостижимо важным и сложным делом. Желаю им, чтобы никогда больше не было даже намека на Чернобыль.

Но какими бы интеллектуальными ни были атомщики, они сидят на бочке с порохом. И я напомню, что авария в Чернобыле произошла вовсе не потому, что атомщики были неграмотными или не сработала технология.

На любого мудреца довольно простоты.

И на хитрый болт найдется гайка с резьбой.

И на старуху бывает проруха.

Пора перестать заигрывать с мирным атомом. И с агрессивным - тоже. Не настолько это безопасно. А у нас всего одна планета.

Лучше регулярно протирать сверхдорогую солнечную панель у себя в огороде и благодарить Всевышнего, что взял деньгами, чем однажды идти по улице и просто умереть без причины. Или вы не знали, что на Хрещатике уровень радиации выше, чем в большей части Чернобыльской зоны?

Финляндия АЭС атомная энергетика зеленая энергетика Сергей Лямец
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