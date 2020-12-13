Человечеству пора перестать заигрывать с мирным атомом

ЧАЭС

Есть суровая правда жизни. Она в том, что большая часть человечества не похожа на китайцев. Никто не планирует на 200 лет вперед, все больше живут рефлексией на происходящие события.

Произошел Чернобыль - часть Европы решила закрывать атомные электростанции и переходить на альтернативные источники энергии. Попутно решили также сокращать выбросы углерода, чтобы противодействовать изменениям климата. Так собственно и возник бум на солнце, ветер и живую воду.

Время и лоббисты сделали свое дело. Постепенно Чернобыль забылся и превратился в статью расходов для где-то в нищей Украине. Объект "Укрытие" построили (спасибо!) - и другая часть Европы тут же начала говорить о прелестях мирного атома. Мирно пасущиеся на фоне французских АЭС коровы стали мемом. Даже Штаты в 2013 году запустили новый реактор.

Итого, еще недавно в мире была 191 атомная станция. Большая часть в Европе и бывшем СССР, на восточном побережье США и на стыке Китая и Японии. В целом, технологию мирного атома опять стали считать прогрессивной и безопасной. До Фукусимы.

Читайте такжеЦены поползут вверх: чем грозит отключение энергоблоков АЭСПосле аномальной волны, разрушившей даже мудреную систему защиты, АЭС Фукусимы родила на свет близнеца Чернобыльской зоны. Часть Японии оказалась непригодна для жизни на многие века.

По миру снова прокатилась волна беспокойства. После аварии в Чернобыле представители МАГАТЭ убеждали нас, что необходимые выводы сделаны, а атом стал еще более мирным. И вот, спустя 15 лет...

Теперь еще один важный вопрос. По всему бывшему СССР дорабатывают старые реакторы, которым уже неоднократно продлевали срок эксплуатации. В США, к слову, большая часть энергоблоков тоже была построена в период с 1967 по 1990 год. То есть, часть из них тоже предстоит выводить из эксплуатации или продлевать разрешение на эксплуатацию. Но старый и есть старый. Это все равно что сидеть на пороховой бочке и шутливо помахивать факелом над головой: видите, все под контролем!

И все почему? Да потому, что АЭС способна вырабатывать энергии в несколько раз больше, чем несколько тепловых и тем более альтернативных станций. А спустя какое-то время станция окупается, и энергия становится еще и дешевле, чем тепловая или "зеленая". Двойная выгода. Но - ровно до того момента, пока не жахнет в очередной раз.

Было одно подозрение, когда россияне испытали пару ракет с ядерными боеголовками и окутали целый регион радиоактивным облаком. Потом была нервотрепка вокруг иранского реактора. Но это такое, больше политика.

А потом действительно жахнуло. Серьезная авария произошла в технологичной и благополучной Финляндии. Содрогнулись жители благополучной Скандинавии и жители расположенного недалеко исторического Питера. Содрогнулась Польша и содрогнулись белые медведи.

И вот, в очередной раз нам начали рассказывать, что все под контролем. Что никаких выбросов не произошло. Что вообще, нечего волноваться. Ну подумаешь, просто авария на атомной станции. Забейте, чуваки! Едьте на рыбалку!

Я уважаю труд атомщиков. Они действующая интеллектуальная элита мира, занятые непостижимо важным и сложным делом. Желаю им, чтобы никогда больше не было даже намека на Чернобыль.

Но какими бы интеллектуальными ни были атомщики, они сидят на бочке с порохом. И я напомню, что авария в Чернобыле произошла вовсе не потому, что атомщики были неграмотными или не сработала технология.

На любого мудреца довольно простоты.

И на хитрый болт найдется гайка с резьбой.

И на старуху бывает проруха.

Пора перестать заигрывать с мирным атомом. И с агрессивным - тоже. Не настолько это безопасно. А у нас всего одна планета.

Лучше регулярно протирать сверхдорогую солнечную панель у себя в огороде и благодарить Всевышнего, что взял деньгами, чем однажды идти по улице и просто умереть без причины. Или вы не знали, что на Хрещатике уровень радиации выше, чем в большей части Чернобыльской зоны?