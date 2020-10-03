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Чем полезны протесты в Хабаровске и Минске, если они ни к чему не привели

Лилия Шевцова

российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House

3 октября 2020, 06:56

Рано петь реквием по нынешним протестам.

Антипутинские протесты в Хабаровске
Антипутинские протесты в Хабаровске продолжаются уже два месяца / Reuters

Шеф, всё пропало, всё пропало!

Этот мем из "Бриллиантовой руки" может стать припевом "плакальщиков по революции", которые теоретизируют по поводу Хабаровска и Беларуси. Они сочувствуют протестам. Но они видят, что ни хабаровский, ни белорусский протесты не добились своей цели. Отсюда их стенания: все бессмысленно; мирный протест не может победить и себя дискредитирует. Революция без насилия и жертв со стороны протестующих обречена - твердят "плакальщики" из безопасного далека.

Действительно, хабаровчане не заставили Москву возвратить им губернатора Фургала. Не достиг цели белорусский протест: Лукашенко остался, узурпировав власть.

Но значит ли это, что оба протеста были бессмысленны? Все гораздо сложнее.

"Хабаровск" и "Беларусь" не похожи ни на социальные взрывы Латинской Америки, ни на Майдан, ни на восточно-европейские революции. "Хабаровск" и "Беларусь" происходят в условиях режимов, имеющих немалый (а в России - огромный) потенциал. Текучий протест, пусть и массовый, но лишенный организации, не способен привести к трансформации власти.

Читайте такжеРоссияне скоро поймут бесполезность мирных протестов и заговорят с Путиным по-другомуИ все же даже при затухании эти протесты – каждый в своем контексте - являются беспрецедентным событием. Они подрывают жизнеспособность правящих систем. Они формируют социальную и культурную среду будущего общественного подъема, который приобретает генетический опыт.

Причем, мирный протест ставит систему, ориентированную на подчинение и не способную к компромиссам, в безвыходное положение. Рано или поздно система вынуждена звереть, провоцируя общественное отторжение.

Хабаровский край - даже если народ уйдет с улиц - останется враждебным этой власти. В крае появилось радикальное меньшинство, готовое стать стержнем будущих выступлений. Более того, отсутствие возможности для легальной канализации настроений - через выборы и политические движения - выталкивает будущий российский протест на улицу.

Так, что ситуация такова: протест в Хабаровском крае не победил, но власть проиграла, потеряв регион. Отныне "Хабаровск" - это предупреждение Кремлю о возможном либо неизбежном.

В Беларуси все еще четче. Лукашенко сохранил власть. Но что такое власть над страной, которая тебя ненавидит?! И разве это власть, если ее нужно утверждать подпольно?

Читайте такжеКакие последствия для Лукашенко будет иметь резолюция ЕвропарламентаСам Лукашенко проиграл все: репутацию, свою роль в национальной истории, влияние на страну, личную безопасность, гарантию лояльности элиты. Белорусы не только низвели своего "агрофюрера" до роли заложника и своих силовиков, и Кремля - они уже не возвратятся в старую колею. России придется проститься с мечтами о союзном государстве. Европе придется думать о том, что Беларусь может означать для европейской безопасности и для европейских принципов.

Так, что рано петь реквием по нынешним протестам. Да, чаще всего народный протест не добивается немедленной победы. Но переход власти к закручиванию гаек – ее признание собственного стратегического поражения. Так, что отдадим должное тем, кто учит нас мужеству. Не будем их учить, как нужно делать революции. Постараемся осмыслить хабаровский и белорусский опыт, который выходит за пределы тех догм, к которым мы привыкли.

Лилия Шевцова протесты в Беларуси протесты в Хабаровске новости России новости Беларуси Александр Лукашенко Владимир Путин
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