Чем закончится война Зеленского с мэрами

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, бросивший вызов Зеленскому / Facebook Анатолия Бондаренко

Еще на входе в карантин я предупреждал, что одним очевидных сценариев развития ситуации будет то, что регионы начнут спасаться от бестолковых решений центра самостоятельно. В первую очередь, мэры городов-миллионников. И если центр попытается против них использовать силу, то это приведет к серьезнейшим центробежным процессам в стране.

Увы, но негативные прогнозы у нас сбываются куда чаще позитивных.

Ситуация имеет еще три серьезных аспекта.

Во-первых, люди не просто устали от сидения дома, они натурально поставлены на грань выживания: работы нет, сбережения иссякли, а впереди — полный беспросвет. При этом люди же видят, что представители власти организовывают себе ВИП-палаты, их бизнес продолжает работать. Более того, близкие к власти персонажи цинично зарабатывают на эпидемии, как раньше на войне. Поэтому население на стороне "мятежных мэров", в которых видит защитников "народных интересов".

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Во-вторых, с экономикой такая беда, что на выходе из карантина возможны задержки с выплатой зарплат, пенсий, сбои в поставках электричества и прочие симптомы кризиса, которые не спрятать. Соответственно, любая антивластная активность, чтобы ни лежало в ее основе, получит поддержку населения, малого и среднего бизнеса, да и крупный, вроде притесняемого Игоря Коломойского, вряд ли останется в стороне.

В-третьих, и, пожалуй, это главное — у мэров хватает политического здравомыслия договариваться и координировать свою деятельность. Они ищут и наверняка найдут форму совместного выживания, а власть нынче раздираема внутренними склоками и скандалами, поглощена подковерной борьбой, о единстве нет и речи. Кто-то сомневается, что тот же Арсен Аваков в предстоящих процессах будет играть свою игру, а не выполнять указания какого-нибудь Андрея Ермака? Тем более, что президент Зеленский все больше выглядит не капитаном, и даже не рулевым нашего "Титаника", а пассажиром, причем, пассажиром никчемным и бесполезным, с которым считаются все меньше…

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Так что адекватного ответа на согласованную, поддержанную электоратом политическую активность мэров у центральной власти просто не видно. А судя по публичной позиции мэра Днепра Бориса Филатова, который явно выглядит своеобразным идеологом такого объединения, речь не идет о просто сохранении руководителями городов своих должностей. Нет, они замахиваются на большее — на реальную децентрализацию, то есть, смену системы власти в Украине в принципе. И куда заведет нас этот процесс — никакой оракул не расскажет.

А наши правители — да, шутят с огнем. Причем, как обычно - посреди склада боеприпасов.