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Четыре причины, почему Навальный не повторит успех украинских майданов

Андрей Головачев

политический эксперт

24 января 2021, 06:57

Для успеха революции необходимы предпосылки, которых в России нет.

Протесты в России 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального
Протесты в России 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального / Reuters

Восстание Навального, которое он всячески старается осуществить, даже подвергая свою жизнь серьезной опасности (причины его поведения, как мы знаем, имеют исключительно психологический характер), с треском провалится, точно также и по тем же самым причинам, как провалились все акции протеста в Беларуси. Только будет еще хуже.

Напомним, что для того чтобы революция (восстание) была успешной необходимы следующие предпосылки.

Наличие раскола элит

Его в России нет, и не было никакого раскола элит в Беларуси. И Путин, и Лукашенко жестко контролируют свой правящий класс, обильно раздавая ему льготы и привилегии. А в Украине оба майдана были следствием внутриэлитного раскола.

Наличие духоподъемной идеи

У Навального нет никаких духоподъемных идей. То, что в России процветает коррупция, это не новость для россиян. Коррупция это образ жизни для России на протяжении столетий. И для Украины, кстати, тоже. Идти под пули на ОМОН из-за коррупции в России никто не будет.

В Беларуси тоже не было никаких воодушевляющих идей. А вот в Украине была идея ускоренной евроинтеграции. Люди верили в вероятность быстрого подъема уровня жизни. То, что евроинтеграции не получилось, это уже другой вопрос.

Благоприятная внешнеполитическая обстановка для восстания

Для успеха восстания необходимо чтобы за нее вступились сильные геополитические игроки. За Навального Запад не вступится, потому что ради него никто не решиться идти на конфликт с Россией. За белорусов Запад также не вступился, так как понимал что это приведет к гражданской войне, а получить под боком еще один конфликт, наподобие Донбасса Европа категорически отказалась. А за Украину Запад решил побороться и переборол Россию во время Майдана.

Наличие финансового и экономического кризисов

В России нет кризисов. В Белоруссии тоже не было кризисов на момент акций протеса.

Читайте такжеПутин панически боится российского МайданаПоэтому никаких шансов на восстание у Навального нет. В лучшем случае побухтит трусливая интеллигенция и несколько побуянят тинейджеры. А если кто то попытается делать провокации, то все закончится посадками и бегством на Запад лидеров восстания. После чего режим Путина будет закручивать гайки по-серьезному.

Режим Путина невозможно свалить по технологии цветной революции, о чем я писал уже не раз. Он может только развалится только под действием внутренних причин. Ну, а после того, что натворили демократы в США, Запад уже не имеет никакого морального права требовать соблюдения прав людей и демократических норм в других странах. А это означает, что все авторитарные режимы могут продолжать спокойно продолжать безумствовать.

новости России Владимир Путин Алексей Навальный Андрей Головачев протесты в России
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