Четыре причины, почему проиграл Трамп

Трамп проиграл выборы/ Reuters

Несмотря на вопиющие махинации во время выборов, Дональд Трамп не сможет добиться своего избрания в Верховном суде по той причине, что Байдена уже признали новым президентом все американские СМИ, мировая элита и даже часть влиятельных республиканцев. Гражданской войны никто не хочет.

Причины поражения Трампа следующие:

1. Самая главная - это COVID-19. Демократы повесили на него всех собак за новую волну эпидемии, когда ежедневная заболеваемость в США стала превышать 100 тыс. Байден пообещал повысить общий пакет помощи в два раза до 2,2 трлн долл. Кроме того, демократы пообещали повисить выплаты из бюджета для пенсионеров. В сущности именно это и решило исход дела. Трамп стал жертвой коронавируса. Иначе он бы легко выиграл у коррумпированного маразматика Байдена.

Читайте такжеЧто для Украины означает победа Байдена2. Непредсказуемость политики Трампа, его резкие движения на мировой арене. Скептическое отношение Трампа к НАТО, что вызвало протест у европейцев и военной верхушки США.

3. Откровенный популизм Байдена. А популизм везде прокатывает, даже в Америке. Его обещания:

повысить минимальную оплату труда с 7,25 дол в час до 15 долл

госрегулирование цен на лекарства (социализм)

повышение налогов до 4 трлн долл, при этом 2/3 повышения должен уплатить 1% самых богатых американцев. Это бальзам для "черни"!

увеличение пособия по безработице

налоговый кредит на приобретение первого жилья в 15 тыс долл (запускается новый пузырь на рынке недвижимости и т.д.)

4. Мощное лоббирование со стороны Китая и ЕС против Трампа. Нежелание финансовых кругов США участвовать в торговой войне с Китаем и Европой, что говорит о выгорании американской элиты.

Читайте такжеПочему украинцам не стоит радоваться победе БайденаАмериканцам не повезло, что теперь у них президентом будет совершенно бесплодный и недееспособный номенклатурный политик, против которого прокуратура будет вести дело о коррупции. Худшего варианта трудно было даже придумать. Но когда империя увядает, то у нее все получается либо плохо, либо очень плохо.

Все, что сможет сделать Байден - это окончательно привести Америку к склеротической социально- экономической модели, аналогичной европейской.

Но американцам еще повезло, что демократы не смогли получить большинство в сенате, имея уже большинство в палате представителей. Если бы Байден получил контроль в обеих палатах, то в США однозначно началось бы бегство капитала от социализма демократов и падение фондового рынка.