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Чем опасен "белый шум" заявлений Кравчука о Донбассе

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

14 сентября 2020, 19:44

Благоглупости политических пенсионеров потом выльются в конкретные формулировки в документах, которые Украине придется выполнять, а это действительно опасно.

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Слишком часто Кравчук и Фокин делают заявления, которые диссонируют с официальной позицией Киева, поэтому не стоит их воспринимать за чистую монету / УНИАН

С момента подписания Минских договоренностей было понятно, что они не смогут служить фундаментом полноценного урегулирования ситуации на Донбассе и политической картой мирного урегулирования. Изначально они были лишь промежуточным техническим документом, нужным для достижения определенных сдвигов в вопросах безопасности и гуманитарных вопросов. Но, к сожалению, все время украинские чиновники и наши западные партнеры настаивали на безальтернативности "Минска". На самом же деле Минские соглашения не несут в себе добавленной стоимости и не являются базой, на которой можно строить мирный процесс.

Заявление главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о том, что "Минск" выполнить невозможно, является подтверждением очевидного факта. "Капитан Очевидность" признал то, о чем говорилось в течение последних пяти лет.

К тому же, каждый участник этих договоренностей по-своему трактует очередность выполнения пунктов этих соглашений. В итоге все апеллируют к Минским соглашениям, но Украина настаивает, в первую очередь, на выполнении безопасности пунктов соглашений (безопасность граждан, проживающих в зоне конфликта – это "номер один", только после этого можно переходить к всех других кейсов урегулирования: экономического, политического, геополитического, конституционного и т.д.), а Россия – на исполнении политического кейса, а уже потом – контроль над границей.

Минские соглашения являются временными и требуют либо доработки, либо принятия нового документа.

Впрочем, подобные слова со стороны Кравчука вызывают скепсис, потому что слишком часто он и Фокин делают заявления, которые диссонируют с официальной позицией Киева. Можно было бы только радоваться, если бы действительно речь шла об отказе от "Минска". Но это заявление прозвучало, скорее, как личное мнение господина Кравчука на данный момент.

Отмечу, что и мнение Кравчука, и мнение Фокина очень часто меняется на диаметрально противоположное. С чем это связано – не понятно: либо это "тонкая игра" господина Кравчука и украинской стороны в переговорном процессе, либо это вопрос адекватности украинских переговорщиков.

В любом случае, подобными заявлениями создается "белый шум". Если в ОПУ считают, что благодаря этому "белому шуму" они смогут получить какой-то гешефт, то зря. Потому что россияне это просчитывают на раз-два и указывают на несоответствие директив, действий и заявлений наших переговорщиков в ТКГ. Так переговоры сегодня, в ХХІ веке, не ведутся – необходима более четкая позиция и ее соблюдение.

Читайте такжеМинск - 3 может подсунуть Украине " троянского коня""Белый шум", который генерируется Кравчуком и Фокиным, в конечном итоге приведет к тому, что нас заставят формализовать их заявления: об амнистии, пересмотре позиций, дополнительных уступках, поездок на оккупированные территории, чтобы посмотреть в глаза тамошним людям, и тому подобное. Благоглупости, которые озвучиваются политическими пенсионерами, затем будут конвертированы в конкретные формулировки документов или протоколов ТКГ. И от Украины будут требовать выполнения всего того, что они наговорили.

Следовательно, не стоит за чистую монету воспринимать заявления господина Кравчука. Конечно, было бы замечательно, если бы Минские договоренности были пересмотрены, или произошел отказ от них. Власть обманывает граждан, говоря о возможности быстрого мира - быстрый мир невозможен, и следует говорить правду. Но в силу разных политических обстоятельств власть этого не может сделать, поэтому, как говорит Леонид Макарович, "имеем то, что имеем".

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для Главреду

Виталий Кулик Леонид Кравчук Витольд Фокин ТКГ Минские переговоры Минские соглашения война на Донбассе Дмитрий Козак
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