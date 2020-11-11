Победа Байдена превратит Украину в военный полигон

Для Украины приход Байдена к власти – это война / Reuters

Не так важно, кто именно стал бы президентом США – Байден или кто-то другой из его однопартийцев, к власти в Соединенных Штатах приходят демократы. А демократы – это наиболее агрессивная часть американского политикума, ведь главные войны, в которых участвовали американцы на протяжении последних лет, это были войны, которые развязывали демократы. И именно представители Демократической партии США исповедуют экспансионизм во внешней политике.

Поэтому у Украины нет оснований радоваться по поводу победы Байдена и надеяться получить какие-то блага от Соединенных Штатов.

В большей степени американская политика в отношении Украины будет определяться тем, какими будут отношения между США и Россией. Когда эти отношения ухудшатся, Украина превратится снова в полигон противостояния между РФ и Соединенными Штатами, как это было в 2014 году.

Недаром в 2014-м шутили, что "США и Россия готовы воевать до последнего украинца". И теперь, при президенте Байдене, эта шутка снова может стать актуальной.

К тому же, не стоит думать, что как только к власти в США придет Байден, в Вашингтоне сразу начнут больше думать об Украине, и Штаты станут ближе к ней. Надеяться на это – огромная ошибка. Потому что Украина интересует Соединенные Штаты исключительно как инструмент сдерживания России, не более.

А это значит одно: очень боюсь, что для нас приход Байдена к власти – это война.

Читайте такжеКамбэк Яценюка и усиление Порошенко: что означает победа Байдена для УкраиныВ принципе, если бы на посту президента остался Трамп, это тоже ничего хорошего Украине не сулило бы. В принципе, в политике США в отношении нашей страны происходит колебание между двумя концепциями – "Украина как разменная карта" и "Украина как военный полигон".

Что касается влияния прихода Байдена к власти в США на украинскую внутреннюю политику, то не думаю, что от этого существенно усилятся позиции Порошенко в Украине. Так думает разве что сам Порошенко.

Дело в том, что приход Байдена к власти не означает, что Байден стал царем. Он приходит с определенной командой. И если раньше, до 2016 года, Байден был членом команды Обамы, то это – одна история, сейчас же демократы несколько другие. Сейчас к власти в США пришла другая часть демократов – более "левые" и более циничные. И Байден здесь является, как сказал один из экспертов, лишь "фигурой на носу корабля", не более. Реальную политику будут делать совсем другие люди, с которыми у Порошенко вряд ли есть хорошие отношения, в частности, с той же Камалой Харрис.

К тому же, учитывая печальный опыт отношений с Украиной, который есть у Байдена, он вполне может пытаться держаться подальше от Украины.

Но опять-таки Байден является президентом, а президент в Штатах – это институт, а не личность. Одно дело, когда Джо Байден является просто гражданином Соединенных Штатов, другое дело – Джо Байден, наделенный президентскими полномочиями и при этом связаннный по рукам и ногам во многих своих желаниях и планах. У него может быть огромное количество сантиментов по отношению к Украине, но завтра к нему придет госсекретарь США, советник по вопросам национальной безопасности и еще несколько влиятельных лиц и скажут: "В интересах Соединенных Штатов действовать так, а не так, как вы хотите". И тогда все планы Байдена будут "умножены на ноль". Потому что реально команда демократов будет управлять государством, а не одно лицо.

Константин Бондаренко, политолог, историк, руководитель Фонда "Украинская политика", специально для Главреда