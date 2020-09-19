Почему Украине пока рано бояться отмены безвиза

Европа пригрозила Украине отменой безвизового режима

В Европарламенте заявили, что Украина рискует потерять безвиз с ЕС из-за длительной процедуры отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Но стоит признать, что вся архитектура антикоррупционной политики, которая была выстроена в последнее время при поддержке Европейского союза, дала сбой. Не надо быть большим специалистом в законодательстве, чтобы понять, что борьба за власть и перетягивание каната между представителями НАБУ, САП, НАПК, Генпрокуратуры и СБУ показали, что все эти органы оказались неспособными бороться с коррупцией. Количество посадок, которые может продемонстрировать НАБУ, то есть доведенных до конца решений суда с непосредственными сроками для чиновников-коррупционеров, мягко говоря, не вдохновляет и, соответственно, не внушает оптимизма и такая работа антикоррупционных ведомств. Поэтому, как по мне, Европейскому Союзу стоит лучше сконцентрироваться на решении внутренних вопросов, а Украина должна сама навести порядок в своей антикоррупционной политике, чтобы все эти институты действительно работали, а не просто хорошо выглядели на бумаге.

Читайте такжеОстанемся без транша и безвиза: Киеву грозят большие проблемы из-за отсутствия главы САППоскольку те изменения антикоррупционного законодательства, что пытаются сейчас протащить через Верховную Раду, действительно выглядят как попытка определенной политической силы установить контроль над антикоррупционными институтами, то конечно, на угрозу ЕС по поводу отмены безвиза Украине надо реагировать – возможно, не все делать по советам западных партнеров, но и игнорировать ее полностью нельзя.

Не думаю, что ЕС действительно дойдет до отмены безвиза в силу разных причин. В первую очередь, из-за того, что по этому поводу нет четкой позиции каждой из стран ЕС – есть только заявления отдельных политиков о недовольстве решениями, которые у нас принимаются.

Безусловно, нужно вести диалог с Западом и учитывать его видение, но при этом надо сохранять свою политическую волю. Европе сейчас не до Украины и, тем более, не до таких мелочей, как изменение процедуры назначения того или иного чиновника – ей хватает своих внутренних проблем. Кроме того, нет механизма, который бы гарантированно привел бы к отмене безиза – все апелляции некоторых украинских политиков к ЕС с требованием об отмене из-за невыполнения их пожеланий, не заканчиваются ничем, кроме подрыва авторитета и доверия к украинскому политикуму в целом.

Виталий Кулик, Директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда