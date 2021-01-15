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Почему запрет ввоза российских книг не спасет украинских издателей

Виктор Круглов

Генеральный директор издательства "Ранок", член правления Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей

15 января 2021, 11:16

Без поддержки государства украинская книга не родится.

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В Украине обсуждают идею эмбарго для книг из РФ/ УНИАН

В соцсетях уже несколько дней активно обсуждают идею полного запрета ввоза российских книг в Украину.

Главная причина того, что российские книги до сих пор продаются в Украине в том, что российские издательства всегда материально поддерживались государством. То есть в России понимают, что книга может быть инструментом влияния как внутри страны, так и за рубежом.

У украинцев за последние 25 лет так и не сформировалась привычка читать на украинском – большинство до сих пор читает на русском и именно эту привычку нужно ломать. Но не запретом чужого, а поддержкой своего.

После 2014 года, когда началась война с Россией, произошел определенный подъем украинского книгопечатания. Но сейчас украинские издатели не выдерживают конкуренции с российскими из-за того, что у них книги печатаются гораздо большими тиражами, они могут платить роялти, и сейчас уже массово скупают права на перевод книг не только на русский, но и на украинский для того, чтобы господствовать на украинском рынке. Значительная часть книг, которые продаются в Украине – это переводная литература с английского, немецкого, французского языков. То есть, обычно, когда продают авторские права на весь мир, российские издательства могут в комплекте покупать у правообладателя не только права на русскоязычный, но и на украиноязычный перевод, после чего открывают в Украине свои филиалы и здесь печатают книги для украинского рынка. Например, меньше года назад в Украине появился филиал российского издательства Альпина Паблишер, который издает нон-фикшн литературу и создает конкуренцию украинским издателям в том же жанре. И это - еще одна причина для государства, чтобы поддерживать отечественные издательства.

С другой стороны, хорошо, что таким образом они выпускают книги на украинском. Но очень важно держать баланс. Потому что если Украина - это независимая страна, то у нее должны быть и независимое украинское ТВ, и независимое книгопечатание. Ведь в свое время, благодаря украиноязычным квотам на радио, стали популярными довольно приличные украинские коллективы, о которых ранее мало кто слышал.

Одни запреты ничего хорошего не принесут. Потому что если запретить легально завозить книги из РФ, то их начнут завозить нелегально.

И если сейчас еще можно посчитать, по крайней мере, то количество, которое официально попадает в Украину, то в случае запрета, этого уже нельзя будет сделать. Нелегальный рынок уже существенно вырос – на книжных рынках Харькова, Одессы, Киева продается очень много русских книг, как контрабандных, так и тех, что произведены пиратскими методами и купить в Украине книги запрещенного российского издательства ЭКСМО или любого другого – сейчас вообще не проблема.

Читайте такжеКнижный магазин Есть попала в скандал, назвав украинские книги нерентабельнымиГосударству нужно прилагать руку к тому, чтобы популяризировать украинскую книгу. Только в этом году, согласно исследованиям, украинцы начали читать больше книг на украинском. Следовательно, люди готовы больше читать именно украинских книг и это сейчас важно поддержать. А если идти только путем запретов, то на любое действие найдется противодействие.

Если мы хотим, чтобы украинская книга обошла российскую, то надо поддерживать не только украинские издательства, но и офлайн-ритейлеров – книжные магазины, которые сейчас массово закрываются из-за того, что не могут содержать персонал и платить высокую арендную ставку. Например, во Франции, в частности в Париже, есть книжные магазины, находящиеся в историческом центре, где цена аренды очень высокая. Но там государство компенсирует этим лавкам часть от рыночной ставки.

Украина для поддержки книжной розницы также могла бы компенсировать хотя бы 10% от продаж книг украинских издательств книжным магазинам. Тогда это обеспечило бы легальный оборот книг (потому что для этого каждую продажу пришлось бы фиксировать через кассовый аппарат). А если без этого просто запретить ввозить российские книги, то украинские от этого не родятся.

Виктор Круглов, генеральный директор издательства "Ранок", член правления Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, специально для Главреда

Круглов российские книги запрет книги новости Украины
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