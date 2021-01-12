Почему Зеленскому лучше дружить с Лукашенко, а не с гастролирующей оппозицией

Отказываясь сотрудничать с Лукашенко, украинская власть поступает по-детски / president.gov.by

Александр Лукашенко заявил, что готов восстановить отношения с Украиной, несмотря на то, что Киев не признал результаты президентских выборов в стране. В ноябре-декабре, находясь в Минске, я встречался со многими высокопоставленными лицами, в том числе с представителями белорусской власти – все выражали большую заинтересованность в развитии белорусско-украинских отношений.

В геополитическом плане Украина может рассматриваться как поле для маневра Лукашенко, который совершенно не в восторге от того, что на него давит Россия. Более того, некоторые белорусские коллеги говорят о том, что Зеленский при определенных обстоятельствах мог бы стать посредником между Западом и Беларусью в деле урегулирования отношений между белорусским руководством и западным миром. Именно Зеленский больше всего подходит на такую роль, потому что ни Неуседа в Литве, ни Дуда в Польше не могут этого сделать, так как их государства являются членами НАТО и Евросоюза, то есть они ангажированы в определенный процесс.

Стоит помнить и об экономическом сотрудничестве между Беларусью и Украиной, а также позитивном для Минска сальдо в торговле. Украина из Беларуси получает энергоносители, в частности, топливо, покупает там сельскохозяйственную технику и тому подобное. То есть у нас уже налажено серьезное сотрудничество.

К тому же, Украине абсолютно невыгодно, чтобы завтра состоялся аншлюс Беларуси Россией, и было создано союзное государство (а все идет именно к этому), ведь тогда наша граница с Россией продолжится еще на тысячу километров.

Итак, прагматизм и логика диктуют необходимость нормализации отношений между Киевом и Минском. Другой вопрос – позволит ли Запад Зеленскому возобновить контакты с Лукашенко. Это будет тестом на самостоятельность украинской внешней политики. Ведь, в первую очередь, мы должны исходить из своих национальных интересов, а не из интересов западного мира.

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Украина взяла на себя ряд обязательств в рамках Люблинского треугольника, но это не значит, что она должна выполнять абсолютно все, что ей скажут Польша и Литва. Украина может иметь собственную позицию, как и два других государства, и предлагать ее другим.

К тому же, Тихановская на сегодняшний день является полным политическим банкротом, белорусская оппозиция на этом этапе – проиграла. Поэтому позиция непризнания Лукашенко и построения отношений с оппозицией, которая гастролирует по Западу, является контрпродуктивной для нашего государства.

Евросоюз уже перестал признавать лидером Венесуэлы Гуайдо после того, как там прошли выборы. Такая же ситуация может повториться и с Беларусью – Запад перестанет признавать Тихановскую. Тем более, что у нее ничем не подтвержден мандат, тогда как у Гуайдо хотя бы была победа на парламентских выборах.

Нравится нам Лукашенко или нет, но именно он контролирует ситуацию в Беларуси, на его стороне армия, полиция и остальные силовые структуры, а также на его стороне парламент. Тем более, что сейчас Лукашенко инициировал в Беларуси новый конституционный процесс. При таких условиях более конструктивно было бы попытаться влиять на этот конституционный процесс, чтобы в результате появилась новая демократическая Беларусь, а также новое качество власти в Беларуси. А не поступать по-детски – увидев опасность, закрывать глаза и говорить: "Раз я тебя не вижу, значит, тебя не существует".

Константин Бондаренко, руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк, специально для Главреда